MAXHUB Bertransformasi dari Peserta Menjadi Pemimpin, Ajukan Dua Standar Internasional IEC yang Baru

Proposal yang diajukan Li Qin berjudul "User's Quality of Experience (QoE) of AI-mediated Visual Interaction on Multimedia Conferencing Services". Proposal ini mengkaji dampak interaksi visual berbasis AI terhadap kualitas pengalaman pengguna dalam layanan konferensi multimedia. Selain itu, proposal tersebut ingin membangun metode evaluasi yang terstandardisasi untuk menilai pengalaman pengguna dalam berbagai skenario interaksi visual berbasis AI. Jika resmi diadopsi, standar ini akan menjadi landasan teoretis dan panduan praktis bagi optimalisasi pengalaman pengguna, serta pengembangan produk layanan konferensi multimedia cerdas berbasis AI di tingkat global.

Sementara itu, proposal yang disusun Chen Cai berjudul "Audio, Video and Multimedia Systems and Equipment for Education and Training". Proposal tersebut ingin menetapkan kerangka standar terpadu untuk berbagai skenario pendidikan dan pelatihan. Menurut MAXHUB, karakteristik sektor pendidikan yang unik membuat penelitian standar internasional untuk perangkat maupun sistem pendukung pendidikan masih sangat terbatas. Proposal tersebut akan menyusun seperangkat standar yang mencakup seluruh rantai industri, mulai dari konfigurasi perangkat keras hingga pengalaman interaktif bagi pengguna akhir.

Hingga saat ini, MAXHUB telah memimpin dan berpartisipasi dalam penyusunan lebih dari 100 standar nasional, industri, dan asosiasi. Dengan mengajukan dua proposal standar internasional IEC terbaru, MAXHUB ingin menyumbangkan pengalaman industri dan keahlian Tiongkok untuk mendukung pengembangan industri pendidikan cerdas dan konferensi pintar global yang bermutu tinggi.

SOURCE MAXHUB