Từ vai trò tham gia đến vai trò dẫn dắt: Các chuyên gia MAXHUB đề xuất hai tiêu chuẩn quốc tế mới của IEC

BUDAPEST, Hungary, ngày 9 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- Các cuộc họp của Nhóm Cố vấn Chủ tịch (CAG) và các nhóm công tác thuộc IEC/TC100 (Hệ thống và Thiết bị Âm thanh, Hình ảnh và Đa phương tiện) lần thứ 11 mới đây đã được tổ chức tại Budapest. Các chuyên gia đến từ hơn 10 quốc gia trên thế giới đã trao đổi quan điểm về công tác xây dựng tiêu chuẩn đang được triển khai, các sáng kiến dự án mới và những công nghệ đổi mới. Hai đề xuất tiêu chuẩn quốc tế mới do các chuyên gia kỹ thuật của MAXHUB là Chen Cai và Li Qin chủ trì đã được công nhận sơ bộ và thành công vượt qua đánh giá của CAG. Các đề xuất này đã tiến tới giai đoạn phát triển tiếp theo, với quy trình lấy ý kiến biểu quyết về Hạng mục Công việc Sơ bộ (PWI) dự kiến sẽ được khởi động. Thành tựu này đánh dấu bước nhảy vọt mang tính lịch sử của MAXHUB từ vai trò tham gia sang vai trò dẫn dắt trong hoạt động tiêu chuẩn hóa toàn cầu, đồng thời cho thấy ảnh hưởng ngày càng tăng của công ty trong ngành nghe nhìn toàn cầu.

Đề xuất của Li Qin mang tên "Chất lượng trải nghiệm (QoE) của người dùng đối với tương tác hình ảnh qua trung gian AI trong các dịch vụ hội nghị đa phương tiện" tập trung vào phân tích tác động của tương tác hình ảnh qua trung gian AI đối với chất lượng trải nghiệm của người dùng trong các tình huống hội nghị, đồng thời thiết lập các phương pháp đánh giá thống nhất và được tiêu chuẩn hóa cho các kịch bản tương tác qua trung gian AI này. Khi được chính thức thông qua, tiêu chuẩn này sẽ cung cấp nền tảng lý luận vững chắc và hướng dẫn thực tiễn cho việc tối ưu hóa trải nghiệm người dùng cũng như thiết kế sản phẩm của các dịch vụ hội nghị đa phương tiện thông minh ứng dụng AI trên toàn cầu.

Đề xuất của Chen Cai với tiêu đề "Hệ thống và Thiết bị Âm thanh, Hình ảnh và Đa phương tiện dành cho Giáo dục và Đào tạo" được thiết kế nhằm thiết lập một khung tiêu chuẩn thống nhất cho các kịch bản ứng dụng trong giáo dục và đào tạo. Do tính chất đặc thù của môi trường giáo dục, hiện đang thiếu hụt nghiêm trọng các nghiên cứu về tiêu chuẩn quốc tế đối với cả thiết bị và hệ thống. Đề xuất này sẽ xây dựng một bộ tiêu chuẩn kỹ thuật hoàn chỉnh bao trùm toàn bộ chuỗi ngành, từ cấu hình thiết bị phần cứng đến trải nghiệm tương tác của người dùng cuối.

Cho đến nay, MAXHUB đã chủ trì và tham gia xây dựng hơn 100 tiêu chuẩn cấp quốc gia, tiêu chuẩn ngành và tiêu chuẩn của các hiệp hội. Thông qua việc dẫn dắt hai đề xuất tiêu chuẩn quốc tế mới của IEC này, công ty đang đóng góp những kinh nghiệm thực tiễn quý báu trong ngành cùng chuyên môn của Trung Quốc để tiếp thêm động lực mạnh mẽ cho sự phát triển chất lượng cao của các ngành giáo dục thông minh và hội nghị thông minh trên toàn cầu.

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