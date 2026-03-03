منصة ICNMaster MDAF من هواوي تُمكِّن الشبكات الأساسية من التقدّم نحو المستوى الرابع من الشبكات ذاتية التشغيل

برشلونة، إسبانيا، 3 مارس 2026 /PRNewswire/ -- في عصرنا الرقمي الحالي، تعتمد الحياة الحديثة والنشاط الاقتصادي اعتمادًا كبيرًا على الشبكات. يؤثر استقرار الشبكة بصورة مباشرة في الرفاهية الرقمية للجمهور وشعورهم بالمشاركة في المجتمع. وباعتبارها «عقل» شبكات الاتصالات، تؤثر الشبكة الأساسية في عشرات الملايين من المستخدمين، ما يعني أن أي انقطاع في الخدمة قد تترتب عليه عواقب لا تُحصى على المجتمع. ومع تزايد تعقيد الشبكات، لم تعد أساليب التشغيل والصيانة التقليدية كافية، وتُعَد الشبكات ذاتية التشغيل من المستوى الرابع المسارَ الرئيسي للمضي قدمًا.

شكّل عام 2025 أول أعوام الإطلاق التجاري للشبكات ذاتية التشغيل من المستوى الرابع. وقد أصدر TM Forum، بالتعاون مع شركاء القطاع، النسخة السابعة من الورقة البيضاء الخاصة بالشبكات ذاتية التشغيل، التي حدّدت مراحل التنفيذ والتقنيات الرئيسية وحزم الحلول لهذا المستوى. وقد وفر ذلك دليلًا شاملًا للمشغلين حول العالم لنشر حلول المستوى الرابع. وحتى الآن، أعلن 18 مشغّلًا رائدًا على مستوى العالم عن استراتيجياتهم وأهدافهم المتعلقة بالشبكات ذاتية التشغيل من المستوى الرابع. وفي الوقت نفسه، أصبح تقييم الاستقرار العالي للشبكات الأساسية محلَّ إجماع في القطاع. ومنذ إصدار معايير التقييم، حصل ستة مشغّلين على شهادة رسمية من TM Forum.

وخلال العام الماضي، ركّزت منصة ICNMaster MDAF من هواوي على الاستقرار والكفاءة. وقد قدّمت المنصة أول معمارية هجينة للنماذج في القطاع، تُسمّى Mixture of Models (MoM)، ما أتاح تحقيق مستويات مثلى من الدقة والكفاءة. كما أطلقت المنصة وكلاء أذكياء لإدارة الأعطال والتعامل مع الشكاوى، بما يمكِّن الأتمتة القائمة على السيناريوهات. وبعد عام من التطوير، جرى نشر منصة ICNMaster MDAF بنجاح في شبكات 14 مشغّلًا رائدًا حول العالم، ما أسهم إسهامًا كبيرًا في تحسين كفاءة التشغيل والصيانة، وتقليص زمن استعادة الخدمة، وتعزيز تجربة العمل لفرق التشغيل والصيانة.

ومع تطلعنا قُدُمًا إلى عام 2026، ستواصل منصة ICNMaster MDAF من هواوي الابتكار وقيادة القطاع. وسيتم طرح حل جديد للشبكات ذاتية التشغيل من المستوى الرابع لمعالجة أكثر التحديات إلحاحًا أمام المشغلين. وستعمل هواوي، جنبًا إلى جنب مع عملائها وشركائها حول العالم، على دفع تقدّم كلٍّ من قطاع الشبكات ذاتية التشغيل ومعايير تقييم الاستقرار العالي، بما يساعد المشغلين في جميع أنحاء العالم على تحقيق كفاءة أعلى في التشغيل والصيانة واستقرار قوي للشبكات، في خطوة حاسمة نحو المستوى الرابع من الشبكات ذاتية التشغيل. نتطلع إلى مشاركتكم!

