Huawei ICNMaster MDAF Dorong Perkembangan Jaringan Inti Menuju AN L4

Tahun 2025 menjadi tahun pertama komersialisasi AN L4. TM Forum bersama mitra industri merilis edisi ketujuh "Autonomous Networks White Paper" yang menjelaskan tahapan implementasi, teknologi utama, serta paket solusi untuk AN L4. Dokumen ini memberikan panduan lengkap bagi operator global dalam menerapkan solusi L4. Hingga saat ini, 18 operator terkemuka dunia telah mengumumkan strategi dan target AN L4. Selain itu, evaluasi stabilitas tinggi untuk jaringan inti telah menjadi konsensus industri. Sejak kriteria evaluasi dirilis, enam operator telah memperoleh sertifikasi resmi dari TM Forum.

Dalam satu tahun terakhir, Huawei melalui ICNMaster MDAF berfokus pada peningkatan stabilitas dan efisiensi. Solusi ini menghadirkan arsitektur model hibrida pertama di industri, yaitu Mixture of Models (MoM), memberikan presisi dan efisiensi optimal. Huawei juga meluncurkan agen cerdas untuk manajemen gangguan jaringan dan penanganan keluhan jaringan sehingga mendukung otomatisasi berbasiskan skenario. Setelah satu tahun pengembangan, MDAF telah diterapkan di jaringan 14 operator terkemuka di seluruh dunia. Solusi ini terbukti meningkatkan efisiensi O&M, mempercepat pemulihan layanan, serta meningkatkan pengalaman kerja tim operasional.

Memasuki 2026, ICNMaster MDAF dari Huawei akan terus berinovasi dan memimpin industri. Solusi AN L4 terbaru akan diperkenalkan untuk menjawab tantangan utama operator. Bersama pelanggan dan mitra global, Huawei akan mendorong perkembangan industri AN serta penyempurnaan kriteria evaluasi stabilitas tinggi, guna membantu operator di seluruh dunia mencapai O&M yang efisien dan stabilitas jaringan yang kuat dalam langkah menuju AN L4.

SOURCE Huawei