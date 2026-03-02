Huawei ICNMaster MDAF ermöglicht Kernnetzen den Vorstoß in Richtung AN L4

BARCELONA, Spanien, 2. März 2026 /PRNewswire/ -- In unserem heutigen digitalen Zeitalter sind das moderne Leben und die Wirtschaftstätigkeit in hohem Maße auf Netzwerke angewiesen. Die Stabilität der Netze wirkt sich unmittelbar auf das digitale Wohlbefinden und das Gefühl der sozialen Teilhabe der Bürger aus. Als „Gehirn" der Telekommunikationsnetze betrifft das Kernnetz Dutzende von Millionen von Nutzern, was bedeutet, dass jede Dienstunterbrechung unermessliche Folgen für die Gesellschaft haben kann. Da die Netze immer komplexer werden, reichen die herkömmlichen Betriebs- und Wartungsmethoden nicht mehr aus. Autonome Netze (AN) L4 werden weithin als der Schlüssel zur Zukunft angesehen.

2025 war das erste Jahr der Vermarktung von AN L4. TM Forum hat zusammen mit Industriepartnern die siebte Ausgabe des Autonomous Networks White Paper veröffentlicht, in dem Meilensteine für die Implementierung, Schlüsseltechnologien und Lösungspakete für AN L4 definiert werden. Dadurch erhielten die weltweiten Betreiber eine umfassende Anleitung für den Einsatz von L4-Lösungen. Bereits 18 führende Betreiber weltweit haben ihre AN L4-Strategien und -Ziele bekannt gegeben. Gleichzeitig hat sich die Bewertung der Stabilität von Kernnetzen zu einem Branchenkonsens entwickelt. Seit der Veröffentlichung der Bewertungskriterien haben sechs Betreiber die offizielle Zertifizierung des TM-Forums erhalten.

Im vergangenen Jahr hat sich das ICNMaster MDAF von Huawei auf Stabilität und Effizienz konzentriert. Huawei führte die branchenweit erste hybride Modellarchitektur ein - eine Mischung von Modellen (MoM) -, die ein Optimum an Präzision und Effizienz bietet. Außerdem wurden intelligente Agenten für das Störungsmanagement und die Bearbeitung von Beschwerden eingeführt, die eine szenariobasierte Automatisierung ermöglichen. Nach einem Jahr Entwicklungszeit wurde MDAF erfolgreich in den Netzen von 14 führenden Betreibern weltweit eingesetzt. Es hat die Effizienz der Wartung und Instandhaltung erheblich verbessert, die Wiederherstellungszeit verkürzt und die Betriebserfahrung des Wartungspersonals verbessert.

Mit Blick auf das Jahr 2026 wird das ICNMaster MDAF von Huawei weiterhin innovativ und führend in der Branche sein. Eine neue AN L4-Lösung wird eingeführt, um die dringendsten Herausforderungen der Betreiber zu bewältigen. Gemeinsam mit globalen Kunden und Partnern wird Huawei die Weiterentwicklung sowohl der AN-Branche als auch der Bewertungskriterien für hohe Stabilität vorantreiben und Betreibern weltweit dabei helfen, einen effizienten Betrieb und eine robuste Netzstabilität zu erreichen, was einen entscheidenden Schritt in Richtung AN L4 darstellt. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

