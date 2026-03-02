Huawei ICNMaster MDAF permet aux réseaux de base de progresser vers l'AN L4

BARCELONE, Espagne, 2 mars 2026 /PRNewswire/ -- Dans notre ère numérique actuelle, la vie moderne et l'activité économique dépendent fortement des réseaux. La stabilité des réseaux a un impact direct sur le bien-être numérique du public et sur son sentiment de participation sociale. En tant que « cerveau » des réseaux de télécommunications, le réseau central concerne des dizaines de millions d'utilisateurs, ce qui signifie que toute interruption de service peut avoir des conséquences incommensurables pour la société. Les réseaux devenant de plus en plus complexes, les méthodes traditionnelles d'exploitation et de maintenance ne suffisent plus. Les réseaux autonomes (AN) L4 sont largement considérés comme la voie à suivre.

L'année 2025 marque la première année de commercialisation de l'AN L4. TM Forum, en collaboration avec des partenaires de l'industrie, a publié la septième édition du livre blanc sur les réseaux autonomes, qui définit les étapes de mise en œuvre, les technologies clés et les ensembles de solutions pour l'AN L4. Les opérateurs mondiaux ont ainsi bénéficié d'une orientation complète pour le déploiement des solutions L4. D'ores et déjà, 18 opérateurs de premier plan dans le monde ont dévoilé leurs stratégies et objectifs en matière d'AN L4. Parallèlement, l'évaluation de la haute stabilité des réseaux centraux fait désormais l'objet d'un consensus dans l'industrie. Depuis la publication des critères d'évaluation, six opérateurs ont obtenu la certification officielle du TM Forum.

Au cours de l'année écoulée, l'ICNMaster MDAF de Huawei donne la priorité à la stabilité et l'efficacité. Il a introduit la première architecture de modèle hybride du secteur - le mélange de modèles (MoM) - offrant une précision et une efficacité optimales. Il a également lancé des agents intelligents pour la gestion des pannes et des plaintes, permettant une automatisation basée sur des scénarios. Après un an de développement, MDAF a été déployé avec succès sur les réseaux de 14 grands opérateurs dans le monde. Il a permis d'améliorer considérablement l'efficacité de l'exploitation et de la maintenance, de réduire le temps de rétablissement des services et d'améliorer l'expérience opérationnelle du personnel d'exploitation et de maintenance.

L'ICNMaster MDAF de Huawei continuera en 2026 d'innover et d'être à la pointe de l'industrie. Une nouvelle solution AN L4 sera introduite pour relever les défis les plus pressants des opérateurs. En collaboration avec ses clients et partenaires mondiaux, Huawei fera progresser l'industrie de l'AN et les critères d'évaluation de la haute stabilité, aidant ainsi les opérateurs du monde entier à réaliser des opérations d'exploitation et de maintenance efficaces et à assurer la stabilité de leur réseau, dans le cadre d'une évolution décisive vers l'AN L4. Nous nous réjouissons de votre participation !

