يعمل نظام التخزين الموحد EonStor GS من Infortrend على تمكين الكنائس من زيادة تأثيرها عن طريق مقاطع الفيديو

تايبيه, 11 يونيو 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Infortrend® Technology, Inc. (التي تتداول أسهمها في بورصة تايوان TWSE: تحت رقم 2495)، المزود الرائد في مجال تخزين المؤسسات، قدرتها على تمكِين الكنائس بحل EonStor GS للتخزين الموحد من أجل إنشاء مقاطع الفيديو ومشاركتها وتخزينها، وهذا يعزز قدرتها على التفاعل مع الأعضاء الحاليين والتأثير في جمهور أكبر يتجاوز المصلين الموجودين داخل الكنيسة.

لزيادة التأثير وتشجيع الحضور، تستغل الكنائس في جميع أنحاء العالم مدى تأثير مقاطع الفيديو، وإنشاء محتوى متنوع مثل خدمات العبادة، والتعاليم، والبرامج الملهمة، والشهادات المقنعة. تتم مشاركة هذه الفيديوهات كل يوم تقريبًا على مواقع الكنائس ومنصات مثل YouTube وInstagram، وهذا يشجع الفرق المُكلَفة بتحرير الفيديو على تحسين البنية التحتية وإنشاء الفيديوهات. في مواجهة اضطرابات التجمعات التقليدية الشخصية خلال COVID-19، زادت الكنائس بشكل كبير توزيع مقاطع الفيديو عبر الإنترنت لمواصلة الوصول إلى جمهورها، وبعد الوباء، استمرت في فعل ذلك.

فيما تقوم الكنائس بإنشاء المزيد من مقاطع الفيديو، تزداد حاجتها إلى التخزين العالي الأداء وذي السعة الكبيرة. تثبت EonStor GS أنها مناسبة تمامًا لأحجام أعمال وسائل الإعلام والترفيه . يتضمن المثال المستخدم الملموس كنيسة تضم 6000 عضو و40,000 مشترك للقناة على YouTube. في هذه الحالة، تستخدم الكنيسة وحدة تخزين SAS HDD EonStor GS 4000 G3 عالية الأداء ومدمجة في ظروف الشبكة الخاصة بالكنيسة بسرعة 100 جيجابت الخاصة. يعمل الحل بسلاسة مع Final Cut Pro. وتعمل ذاكرة التخزين المؤقتU.2 NVMe SSD المدمجة على تحسين الأداء من أجل تحرير الفيديو التشاركي عن طريق 10 محرري فيديو لفيديو كامل بدقة HD/4K ورفع سريع للملفات، مما يُسهل مشاركة الفيديو في الوقت المناسب على قنوات الكنيسة عبر الإنترنت. مع تصميم 4U 60-bay design، يوفر هذا الحل سعة مستوى البيتابايت لتخزين مقاطع الفيديو التي تم إنشاؤها.

قال Frank Lee، كبير مديري تخطيط المنتجات في Infortrend Technology: "يمنحنا EonStor GS أداءً عاليًا للتحرير المشترك للفيديو وقدرة كبيرة على تخزين الفيديو، وهذا يسمح للكنائس بإنشاء كميات كبيرة من مقاطع الفيديو لتوسيع خدمات العبادة خارج جدرانها، ومن ثم زيادة تأثيرها".

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نبذة عن Infortrend

شركة Infortrend (التي تتداول أسهمها في بورصة تايوان TWSE تحت رقم 2495)، وهي شركة متخصّصة في تطوير حلول تخزين البيانات وتصنيع أجهزتها منذ عام 1993. وبفضل اهتمامها الكبير بتطوير عملياتها الداخلية للتصميم والاختبار والتصنيع، تمكّنت الشركة من توفير حلول تخزين متميّزة ومطابقة لأحدث المعايير وتتمتع بأداء قوي وقابلية للتوسع، إضافة إلى ذلك توفر الشركة لعملائها خدمات لتسهيل استخدام البيانات، وخدمات دعم مخصّصة في مرحلة ما بعد البيع وقيمة لا مثيل لها. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.infortrend.com

®Infortrend و®EonStor هما علامتان تجاريتان أو علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Infortrend Technology, Inc.؛ أمّا العلامات التجارية الأخرى فهي علامات تجارية مملوكة لأصحابها.