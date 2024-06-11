Infortrend'in EonStor GS Birleşik Depolama Sistemi Kiliselerin Videolar Aracılığıyla Etkilerini En Üst Düzeye Çıkarmalarını Sağlıyor

TAIPEI, 11 Haziran 2024 /PRNewswire/ -- Infortrend® Technology, Inc. (TWSE: 2495), sektör lideri kurumsal depolama sağlayıcısı olan EonStor GS birleşik depolama çözümü ile kiliselerin video oluşturmasına, paylaşmasına ve depolamasına olanak tanıyarak mevcut üyelerle etkileşim kurma ve fiziksel cemaatin ötesinde daha geniş bir kitleyi etkileme becerilerini artırıyor.

Dünyanın dört bir yanındaki kiliseler, etkilerini artırmak ve katılımı teşvik etmek için videoların gücünden yararlanarak ibadet ayinleri, öğretiler, ilham verici programlar ve ilgi çekici referanslar gibi çeşitli içerikler oluşturuyor. Bu videolar neredeyse her gün kiliselerin web sitelerinde, YouTube ve Instagram gibi platformlarda paylaşılarak, özel video düzenleme ekiplerini oluşturma iş akışlarını ve altyapılarını optimize etmeye teşvik ediyor. COVID-19 sırasında geleneksel yüz yüze toplantılarda kesintilerle karşılaşan kiliseler, hedef kitlelerine ulaşmaya devam etmek için videoların çevrimiçi dağıtımını önemli ölçüde artırdı ve pandemiden sonra bu uygulama devam etti.

Kiliseler daha fazla video ürettikçe, yüksek performanslı ve yüksek kapasiteli depolamaya olan talepleri de artıyor. EonStor GS, Media & Entertainment iş yükleri için mükemmel bir seçim olduğunu kanıtlıyor. Dikkate değer bir kullanım örneği, 6.000 üyesi ve 40.000 YouTube abonesi olan bir kiliseyi içermektedir. Bu senaryoda kilise, kilisenin 100GbE ağ ortamına entegre edilmiş yüksek performanslı bir SAS HDD depolama alanı olan EonStor GS 4000 G3'ü kullanmaktadır. Çözüm, Final Cut Pro ile sorunsuz bir şekilde çalışır. Yerleşik U.2 NVMe SSD önbelleği, 10 video düzenleyici için kesintisiz Full HD/4K işbirliğine dayalı video düzenleme iş akışı ve hızlı dosya yükleme için performansı artırarak kilisenin çevrimiçi kanallarında zamanında video paylaşımını kolaylaştırır. 4U 60 yuvalı tasarıma sahip olan çözüm, oluşturulan videoları depolamak için PB düzeyinde kapasite sağlar.

"EonStor GS ürünümüz, işbirliğine dayalı düzenleme için yüksek performans ve video depolama için geniş kapasite sağlayarak kiliselerin ibadet hizmetlerini fiziksel duvarların ötesine taşımak ve böylece etkilerini artırmak için büyük miktarda video üretmelerine olanak tanıyor" dedi Frank Lee, Infortrend Technology Ürün Planlama Kıdemli Direktörü.

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Infortrend Hakkında

Infortrend (TWSE: 2495) 1993 yılından beri depolama çözümleri geliştirmekte ve üretmektedir. Kurum içi tasarım, test ve üretime yaptığı güçlü vurgu ile Infortrend depolama çözümleri en yeni standartlar, kullanıcı dostu veri hizmetleri, kişisel satış sonrası hizmet ve rakipsiz değer ile performans ve ölçeklenebilirlik sunar. Daha fazla bilgi için lütfen www.infortrend.com adresini ziyaret edin.

Infortrend® ve EonStor®, Infortrend Technology, Inc.'nin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır; diğer ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.