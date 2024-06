Mit der einheitlichen Speicherlösung EonStor GS von Infortrend können Kirchen ihre Reichweite durch Videos steigern

TAIPEI, 11. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Infortrend® Technology, Inc. (TWSE: 2495), der branchenführende Anbieter von Unternehmensspeichern, ermöglicht es Kirchen, mit der einheitlichen Speicherlösung EonStor GS Videos zu erstellen, gemeinsam zu nutzen und zu speichern. So können sie ihre Möglichkeiten verbessern, mit bestehenden Mitgliedern in Kontakt zu treten und ein breiteres Publikum über die physische Gemeinde hinaus zu erreichen.

Um ihre Reichweite zu vergrößern und die Besucherzahl zu erhöhen, nutzen Kirchen weltweit die Kraft von Videos und erstellen verschiedene Inhalte wie Gottesdienste, Lehren, inspirierende Programme und überzeugende Zeugnisse. Diese Videos werden fast täglich auf den Websites der Kirchen und auf Plattformen wie YouTube und Instagram geteilt, was die engagierten Videobearbeitungsteams dazu anregt, ihre Erstellungsabläufe und Infrastruktur zu optimieren. Angesichts der Unterbrechung der traditionellen persönlichen Treffen während COVID-19 haben die Kirchen die Online-Verbreitung von Videos erheblich ausgeweitet, um ihr Publikum weiterhin zu erreichen, und diese Praxis hat sich auch nach der Pandemie bewährt.

Da Kirchen immer mehr Videos produzieren, steigt ihr Bedarf an hochleistungsfähigem Speicherplatz mit hoher Kapazität. EonStor GS erweist sich als die perfekte Lösung für die Arbeit mit Medien und Unterhaltung. Ein bemerkenswerter Anwendungsfall betrifft eine Kirche mit 6.000 Mitgliedern und 40.000 YouTube-Abonnenten. In diesem Szenario nutzt die Kirche EonStor GS 4000 G3 – einen hochleistungsfähigen SAS HDD-Speicher, der in die 100GbE-Netzwerkumgebung der Kirche integriert ist. Die Lösung funktioniert nahtlos mit Final Cut Pro. Ein integrierter U.2-NVMe-SSD-Cache steigert die Leistung für einen nahtlosen Full-HD/4K-Workflow zur gemeinsamen Videobearbeitung für 10 Videoredakteure und schnelle Datei-Uploads, die eine zeitnahe Weitergabe von Videos auf den Online-Kanälen der Kirche ermöglichen. Mit einem 4U-Design mit 60 Einschüben bietet die Lösung eine Kapazität auf PB-Niveau für die Speicherung erstellter Videos.

„Unser EonStor GS bietet eine hohe Leistung für die gemeinsame Bearbeitung und eine große Kapazität für die Videospeicherung, sodass Kirchen große Mengen an Videos produzieren können, um ihre Gottesdienste über die physischen Wände hinaus zu erweitern und so ihren Einfluss zu vergrößern", sagte Frank Lee, Senior Director of Product Planning bei Infortrend Technology.

Über Infortrend

Infortrend (TWSE: 2495) ist seit 1993 ein führender Anbieter von äußerst leistungsfähigen, vernetzten Speicherlösungen. Die Lösungen des Unternehmens basieren auf hoher technologischer und systemtechnischer Expertise mit Fokus auf Qualität, Zuverlässigkeit und Mehrwert. Das breite Storage-Lösungsportfolio kann branchenübergreifend eingesetzt werden und wird selbst anspruchsvollsten Anforderungen gerecht. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infortrend.com

