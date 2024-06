Le stockage unifié EonStor GS d'Infortrend permet aux églises de maximiser leur impact grâce aux vidéos

TAIPEI, 11 juin 2024 /PRNewswire/ -- Infortrend® Technology, Inc. (TWSE: 2495), leader du stockage d'entreprise, permet aux églises équipées de la solution de stockage unifié EonStor GS de créer, partager et stocker des vidéos, améliorant ainsi leur capacité à s'engager avec les membres existants et à influencer un public plus large au-delà de la congrégation physique.

Pour accroître leur influence et encourager la fréquentation, les églises du monde entier exploitent la puissance des vidéos, en créant des contenus variés tels que des messes, des enseignements, des programmes d'inspiration et des témoignages saisissants. Ces vidéos sont partagées presque quotidiennement sur les sites Web des églises et sur des plateformes telles que YouTube et Instagram, ce qui encourage les équipes d'édition vidéo dédiées à optimiser leurs flux de travail et leur infrastructure de création. Confrontées à des perturbations des rassemblements traditionnels en personne pendant le COVID-19, les églises ont considérablement augmenté la distribution en ligne des vidéos pour continuer à atteindre leur public, et après la pandémie, cette pratique a perduré.

À mesure que les églises produisent davantage de vidéos, leur demande de stockage haute performance et haute capacité augmente. EonStor GS s'avère être une solution parfaite pour ces charges de travail dans le domaine des médias et du divertissement. Un cas d'utilisation notable concerne une église comptant 6 000 membres et 40 000 abonnés sur YouTube. Dans ce scénario, l'église utilise l'EonStor GS 4000 G3, un système de stockage SAS HDD haute performance intégré à l'environnement réseau 100 GbE de l'église. La solution fonctionne harmonieusement avec Final Cut Pro. Un cache SSD NVMe U.2 intégré améliore les performances pour un flux de travail de montage vidéo collaboratif Full HD/4K transparent pour 10 monteurs vidéo et des téléchargements de fichiers rapides, facilitant le partage de vidéos en temps voulu sur les canaux en ligne de l'église. Avec une conception 4U à 60 baies, la solution offre une capacité de niveau PB pour stocker les vidéos créées.

« Notre EonStor GS offre de hautes performances pour l'édition collaborative et une grande capacité de stockage vidéo, permettant aux églises de produire de grandes quantités de vidéos pour étendre les services de messe au-delà des murs physiques, augmentant ainsi leur influence », a déclaré Frank Lee, directeur principal de la planification des produits chez Infortrend Technology.

Obtenez plus d'informations sur EonStor GS et les solutions pour les médias et le divertissement.

À propos d'Infortrend

Infortrend (TWSE: 2495) développe et fabrique des solutions de stockage depuis 1993. Avec une forte emphase sur la conception interne, les tests et la fabrication, le stockage Infortrend offre des performances et une évolutivité pour correspondre aux dernières normes, des services de données conviviaux, un service après-vente personnel et une valeur inégalée. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.infortrend.com

Infortrend® et EonStor® sont des marques de commerce ou des marques déposées d'Infortrend Technology, Inc. ; les autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.