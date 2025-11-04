金獅來了：首屆新加坡金獅大賞國際評審團陣容揭曉 -- 由資深影壇翹楚與傑出藝術家組成，新加坡首屆盛典即將啟幕

定於 2025 年 12 月 1 日 舉行的新加坡國際華語電影 金獅大賞 （ Golden Singa Awards ） ，將匯聚來自全球華語影壇的傑出電影人、藝術家與行業領袖，共同確立首屆獎項的專業標準與公信力，為華語影視版圖揭開新篇章。

舉行的新加坡國際華語電影 ，將匯聚來自全球華語影壇的傑出電影人、藝術家與行業領袖，共同確立首屆獎項的專業標準與公信力，為華語影視版圖揭開新篇章。 頒獎典禮將作為由新加坡資訊通信媒體發展局（IMDA）主辦的第12屆新加坡媒體節（在2025年11月26日至12月7日期間舉行）的一項重要活動。

新加坡 2025年11月4日 /美通社/ -- 新加坡國際華語電影金獅大賞（GSA）組委會正式公佈首屆金獅大賞的終選評審團名單。頒獎典禮將於2025年12月1日在新加坡首都大廈演藝劇場隆重舉行。

繼今年6月發佈金獅大賞的宗旨和征片消息之後，組委會共收到來自全球超過50部華語電影參賽報名，經過金獅大賞組委會及國際選片人的初選，共有20多部影片進入17個獎項的提名評選階段。最終提名名單將於2025年11月中旬公佈。

此次公佈評審陣容標誌著首屆金獅大賞盛典日益臨近，首屆終選評審團成員均為蜚聲國際的資深華語電影人士，陣容多元且具代表性，代表金獅大賞所追求的專業水準。首屆新加坡國際華語電影金獅大賞的九人終選評審團匯聚了活躍在全球範圍內的知名華語電影導演、演員、監製及幕後精英，每位成員都在各自專業領域擁有深厚的經驗與藝術成就。他們的專業判斷與獨到視角，將共同助力貫徹金獅大賞的宗旨，鼓勵並推動去全球華語電影的傳承和發展。

終選評審團名單如下：

Name Title Mr Donnie Yen (President, Final Jury) 甄子丹 評審主席 International Action Star, Producer and Director 國際動作巨星 、監製 、導演 Mr Joe Cheung (Member, Final Jury) 張同祖 終選評審 Honorary Lifetime President of the Hong Kong Film Directors' Guild 香港電影導演會永久名譽會長 Ms Li Shao Hong (Member, Final Jury) 李少紅 終選評審 Renowned Director and Former President of the China Film Directors' Guild 著名導演、前中國電影導演協會會長 Mr Bill Lui Cho Hung (Member, Final Jury) 雷楚雄 終選評審 Acclaimed Film Art Director 資深電影美術指導 Mr Teddy Zee (Member, Final Jury) 徐俠昌 終選評審 Hollywood-based Chinese Film Producer 好萊塢著名華裔電影製片人 Ms Anita Yuen (Member, Final Jury) 袁詠儀 終選評審 Renowned Actress 著名演員 Ms Hao Lei (Member, Final Jury) 郝蕾 終選評審 Renowned Actress 著名演員 Mr Wei Te-Sheng (Member, Final Jury) 魏德聖 終選評審 Renowned Director and Producer 著名導演、監製 Mr Vincent Fang (Member, Final Jury) 方文山 終選評審 Renowned Music Artiste and Director 著名音樂人、導演

完整終選評審團成員的簡介及照片可在此 下載 。

午言媒體總裁兼籌委會主席許振榮先生表示：「我們非常榮幸能夠邀請到如此兼具聲望與影響力的終選評審團成員，共同抽出時間為首屆新加坡金獅大賞和華語電影助力。他們深厚的從業經驗，將為評審過程注入專業性與權威性，並為金獅大賞的評審標準樹立明確的標桿。」

「首屆收到超過50部報名影片參賽，來自全球各華語地區，印證了華語電影人共同的心聲：華語電影需要一個兼具多元性和包容性的平台 — 推動交流、促進合作，共同提昇華語電影在國際舞台上的地位。」

金獅大賞籌委會副主席兼金獅大賞戰略夥伴V Picture總裁武貝補充道：「 新加坡國際華語電影金獅大賞旨在表彰過去一年裡全球範圍內表現突出的華語電影及電影人，獎項涵蓋最佳影片、最佳導演、最佳男主角、最佳女主角、最佳編劇等17個類別。除表彰市場影響力、藝術造詣、技術創新三個維度的成就之外，金獅更希望通過此平台促進國際合作、發掘人才，並強化新加坡作為電影藝術與文化交流新樞紐的地位。」

典禮由新加坡午言媒體公司主辦，將於每年在由新加坡資訊通信媒體發展局主辦的新加坡媒體節期間舉行。頒獎典禮將匯聚來自亞洲及世界各地的電影人，今年還恰逢新加坡建國60週年（SG60），是象徵新加坡邁向國際文化創意之都的重要里程碑。官方獎座合作夥伴麗西施亦以其精湛的設計與工藝，為本屆盛典特別打造24K鍍金獎座，為活動增添獨特亮點。

關於金獅大賞

金獅大賞是新加坡發起的國際年度華語電影頒獎典禮，由新加坡上市公司午言媒體主辦。典禮致力於表彰華語電影從業員的貢獻和付出，並希望在未來五年內發展為本區域具代表性的年度盛典。眾星齊聚，為卓越表現的華語電影喝彩，表彰華語電影從業員的傑出表現。如需瞭解更多有關金獅大賞的詳情，請訪問www.goldensingaawards.com

關於午言媒體公司 (SGX:SEJ)

午言媒體是新加坡上市的多方位媒體娛樂公司，專注於藝人經紀與管理、多媒體內容製作、影視劇拍攝，以及活動策劃與執行。

致力成為新加坡領先的媒體與寓教於樂機構的願景，公司以打造優質娛樂內容,尤其專注於華語內容製作，推動新加坡華語媒體產業發展為目標，立志成為本地最具代表性的媒體平台。

憑借公司的綜合實力與服務體系，午言媒體提供一站式的媒體與活動策劃與執行服務。靈活應對客戶與合作夥伴的需求，持續發掘與培育人才，促進區域間的合作交流，午言媒體積極強化新加坡在國際媒體產業中的影響力。如需瞭解更多有關午言媒體的詳情，請訪問www.noontalk.com

SOURCE 午言媒體公司