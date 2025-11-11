金獅大賞揭曉首屆提名名單，致敬傑出華語電影創作與表達

新聞提供者

午言媒體公司

11 11月, 2025, 13:41 CST

  • 入圍作品橫跨17個獎項類別，展現卓越的創意視野與技術成就。

新加坡 2025年11月11日 /美通社/ -- 金獅大賞籌委會今日公布首屆提名名單，共17個獎項。作為新加坡通信媒體發展局主辦的新加坡媒體節的重要活動之一，金獅大賞由新加坡午言媒體公司承辦，旨在表彰在華語電影過去一年中的優質作品，肯定華語電影從業人員的貢獻和付出，鼓勵華語電影的創新與進步。首屆金獅大賞頒獎典禮將於2025年12月1日舉行。

金獅大賞2025: 各獎項提名名單

各獎項

 提名 

最佳電影

爸爸

九龍城寨之圍城

‧地獄

唐探1900

抓娃娃

最佳導演

翁⼦光/區焯文

爸爸

鄭保瑞

九龍城寨之圍城

陳茂賢

破‧地獄

陳思誠/戴墨

唐探1900

鄭大聖

永不消逝的
電波

最佳男主⻆

劉青雲

爸爸

李國煌

樂園

許冠文

破‧地獄

張孝全

器子

沈騰

抓娃娃

最佳女主⻆

宋佳

好東西

張鈞甯

默殺

衛詩雅

破‧地獄

馬麗

水餃皇後

吳君如

我談的那場
戀愛

最佳男配⻆

蘇文濤

爸爸

伍允龍

九龍城寨之圍城

吳鎮宇

默殺

朱柏康

破‧地獄

岳雲鵬

唐探1900

最佳女配⻆

⾕祖琳

爸爸

鍾楚曦

好東西

王聖迪

默殺

梁雍婷

破‧地獄

金燕玲

破‧地獄

最佳新⼈

蘇文濤

爸爸

李珞桉

不說話的愛

宗子傑

流氓驅魔師

朱潔靜

永不消逝的電波

史彭元

抓娃娃

最佳攝影

秦鼎昌/梁祐暢

爸爸

姚宏易

角頭－大橋頭

劉君樂

久別重逢

鄭兆強

九龍城寨之圍城

潘耀明

破‧地獄

最佳劇本

翁⼦光

爸爸

柯汶利/王吱吱/
王禕夢

默殺

韓家女/張夢楚
/鄧潔明

水餃皇後

陳茂賢/
鄭緯機

破‧地獄

彭大魔/閆非/

林炳寶

抓娃娃

最佳視覺效果

林駿宇/馬肇富/
林嘉樂/余國亮

九龍城寨之圍城

彭振國

獵金‧游戲

許明軍

唐探1900

王上/蔣亞晨

/許明軍

誤殺3

袁華堂/武鎮

抓娃娃

最佳原創電影⾳樂

丁可

爸爸

李赫

不說話的愛

川井憲次

九龍城寨之圍城

陳光榮/
陳永健

久別重逢

朱芸編

破‧地獄


最佳原創電影歌曲

不說話的愛

[你沒說的話]

作曲：彭飛

填詞：王海濤

主唱：毛不易

流氓驅魔師

[我拿什麼留住你]

作曲：宋立偉

填詞：宋立偉
/Venus/陳耀威

主唱：BZ1

破‧地獄

[普渡眾生]

作曲：林家謙

填詞：林家謙

主唱：林家謙

誤殺3

[我不原諒]

作曲：彭飛

填詞：唐恬

主唱：張碧晨

⾬城

[我不是一個完美人]

作曲：菲道爾

填詞：菲道爾

主唱：菲道爾

最佳⾳效

姚俊/張文愷/

杜本立

九龍城寨之圍城

姚俊軒

破‧地獄

富康

唐探1900

張振宇

危機航線

李濤

誤殺3

最佳剪輯

⽯繕滎

爸爸

張嘉輝

九龍城寨之圍城

張叔平/彭正熙
破‧地獄

湯宏甲

唐探1900

周肖林

抓娃娃

最佳美術設計

麥芷筠

爸爸

鄧伊妮

久別重逢

麥國強/周世鴻

九龍城寨之圍城

楊傳信

器子

趙學昊

唐探1900

最佳造型設計

余家安、葉嘉茵

九龍城寨之圍城

姬磊

水餃皇後

利碧君

破‧地獄

張世傑

唐探1900

李華

抓娃娃

最佳動作設計

洪義渟

角頭－大橋頭

谷垣健治

九龍城寨之圍城

黃偉亮

破‧地獄

伍剛

唐探1900

林迪安

危機航線

評審團由電影與創意領域的國際資深從業者與行業領袖組成，並通過嚴謹審慎的評選流程選出提名作品。首屆收到超過50部報名影片參賽，來自全球各華語地區。

午言媒體總裁兼籌委會主席許振榮先生表示：「本屆入圍作品展現了不同的敘事視角與創作方法。吸引我們的，不是作品的規模，而是支撐其背後的創作初心。綜觀這些作品，我們得以看到電影人對於推動電影努力不懈的精神。」

金獅大賞籌委會副主席兼金獅大賞戰略伙伴V Picture總裁武貝補充道：「因為金獅大賞的初衷，是驅動華語電影在全球范圍內的持續發展，所以，評委會在提名評審過程中，綜合了市場影響力、藝術完成度、技術創新性三個維度，旨在'表彰'那些堅守華語電影創作，並對華語電影未來有貢獻的作品和電影人。」

關於金獅大賞

金獅大賞是新加坡發起的國際年度華語電影頒獎典禮，由新加坡上市公司午言媒體主辦。典禮致力於表彰華語電影從業員的貢獻和付出，並希望在未來五年內發展為本區域具代表性的年度盛典。眾星齊聚，為卓越表現的華語電影喝彩，表彰華語電影從業員的傑出表現。如需了解更多有關金獅大賞的詳情，請訪問www.goldensingaawards.com

關於午言媒體公司 (SGX:SEJ)

午言媒體是新加坡上市的多方位媒體娛樂公司，專注於藝人經紀與管理、多媒體內容制作、影視劇拍攝，以及活動策劃與執行。

致力成為新加坡領先的媒體與寓教於樂機構的願景，公司以打造優質娛樂內容，尤其專注於華語內容制作，推動新加坡華語媒體產業發展為目標，立志成為本地最具代表性的媒體平台。

憑借公司的綜合實力與服務體系，午言媒體提供一站式的媒體與活動策劃與執行服務。靈活應對客戶與合作伙伴的需求，持續發掘與培育人才，促進區域間的合作交流，午言媒體積極強化新加坡在國際媒體產業中的影響力。如需了解更多有關午言媒體的詳情，請訪問www.noontalk.com

SOURCE 午言媒體公司

來自同一來源

金獅來了：首屆新加坡金獅大賞國際評審團陣容揭曉 -- 由資深影壇翹楚與傑出藝術家組成，新加坡首屆盛典即將啟幕

金獅來了：首屆新加坡金獅大賞國際評審團陣容揭曉 -- 由資深影壇翹楚與傑出藝術家組成，新加坡首屆盛典即將啟幕

新加坡國際華語電影金獅大賞（GSA）組委會正式公佈首屆金獅大賞的終選評審團名單。頒獎典禮將於2025年12月1日在新加坡首都大廈演藝劇場隆重舉行。...
此來源更多新聞稿

探索

電影

電影

娛樂

娛樂

電腦與電子產品

電腦與電子產品

電腦與電子產品

電腦與電子產品

相關題材的新聞稿