金獅大賞揭曉首屆提名名單，致敬傑出華語電影創作與表達

11 11月, 2025, 13:41 CST
- 入圍作品橫跨17個獎項類別，展現卓越的創意視野與技術成就。
新加坡 2025年11月11日 /美通社/ -- 金獅大賞籌委會今日公布首屆提名名單，共17個獎項。作為新加坡通信媒體發展局主辦的新加坡媒體節的重要活動之一，金獅大賞由新加坡午言媒體公司承辦，旨在表彰在華語電影過去一年中的優質作品，肯定華語電影從業人員的貢獻和付出，鼓勵華語電影的創新與進步。首屆金獅大賞頒獎典禮將於2025年12月1日舉行。
金獅大賞2025: 各獎項提名名單
|
各獎項
|
提名
|
最佳電影
|
爸爸
|
九龍城寨之圍城
|
破 ‧地獄
|
唐探1900
|
抓娃娃
|
最佳導演
|
翁⼦光/區焯文
爸爸
|
鄭保瑞
九龍城寨之圍城
|
陳茂賢
破‧地獄
|
陳思誠/戴墨
唐探1900
|
鄭大聖
永不消逝的
|
最佳男主⻆
|
劉青雲
爸爸
|
李國煌
樂園
|
許冠文
破‧地獄
|
張孝全
器子
|
沈騰
抓娃娃
|
最佳女主⻆
|
宋佳
好東西
|
張鈞甯
默殺
|
衛詩雅
破‧地獄
|
馬麗
水餃皇後
|
吳君如
我談的那場
|
最佳男配⻆
|
蘇文濤
爸爸
|
伍允龍
九龍城寨之圍城
|
吳鎮宇
默殺
|
朱柏康
破‧地獄
|
岳雲鵬
唐探1900
|
最佳女配⻆
|
⾕祖琳
爸爸
|
鍾楚曦
好東西
|
王聖迪
默殺
|
梁雍婷
破‧地獄
|
金燕玲
破‧地獄
|
最佳新⼈
|
蘇文濤
爸爸
|
李珞桉
不說話的愛
|
宗子傑
流氓驅魔師
|
朱潔靜
永不消逝的電波
|
史彭元
抓娃娃
|
最佳攝影
|
秦鼎昌/梁祐暢
爸爸
|
姚宏易
角頭－大橋頭
|
劉君樂
久別重逢
|
鄭兆強
九龍城寨之圍城
|
潘耀明
破‧地獄
|
最佳劇本
|
翁⼦光
爸爸
|
柯汶利/王吱吱/
默殺
|
韓家女/張夢楚
水餃皇後
|
陳茂賢/
破‧地獄
|
彭大魔/閆非/
林炳寶
抓娃娃
|
最佳視覺效果
|
林駿宇/馬肇富/
九龍城寨之圍城
|
彭振國
獵金‧游戲
|
許明軍
唐探1900
|
王上/蔣亞晨
/許明軍
誤殺3
|
袁華堂/武鎮
抓娃娃
|
最佳原創電影⾳樂
|
丁可
爸爸
|
李赫
不說話的愛
|
川井憲次
九龍城寨之圍城
|
陳光榮/
久別重逢
|
朱芸編
破‧地獄
|
|
不說話的愛
[你沒說的話]
作曲：彭飛
填詞：王海濤
主唱：毛不易
|
流氓驅魔師
[我拿什麼留住你]
作曲：宋立偉
填詞：宋立偉
主唱：BZ1
|
破‧地獄
[普渡眾生]
作曲：林家謙
填詞：林家謙
主唱：林家謙
|
誤殺3
[我不原諒]
作曲：彭飛
填詞：唐恬
主唱：張碧晨
|
⾬城
[我不是一個完美人]
作曲：菲道爾
填詞：菲道爾
主唱：菲道爾
|
最佳⾳效
|
姚俊/張文愷/
杜本立
九龍城寨之圍城
|
姚俊軒
破‧地獄
|
富康
唐探1900
|
張振宇
危機航線
|
李濤
誤殺3
|
最佳剪輯
|
⽯繕滎
爸爸
|
張嘉輝
九龍城寨之圍城
|
張叔平/彭正熙
|
湯宏甲
唐探1900
|
周肖林
抓娃娃
|
最佳美術設計
|
麥芷筠
爸爸
|
鄧伊妮
久別重逢
|
麥國強/周世鴻
九龍城寨之圍城
|
楊傳信
器子
|
趙學昊
唐探1900
|
最佳造型設計
|
余家安、葉嘉茵
九龍城寨之圍城
|
姬磊
水餃皇後
|
利碧君
破‧地獄
|
張世傑
唐探1900
|
李華
抓娃娃
|
最佳動作設計
|
洪義渟
角頭－大橋頭
|
谷垣健治
九龍城寨之圍城
|
黃偉亮
破‧地獄
|
伍剛
唐探1900
|
林迪安
危機航線
評審團由電影與創意領域的國際資深從業者與行業領袖組成，並通過嚴謹審慎的評選流程選出提名作品。首屆收到超過50部報名影片參賽，來自全球各華語地區。
午言媒體總裁兼籌委會主席許振榮先生表示：「本屆入圍作品展現了不同的敘事視角與創作方法。吸引我們的，不是作品的規模，而是支撐其背後的創作初心。綜觀這些作品，我們得以看到電影人對於推動電影努力不懈的精神。」
金獅大賞籌委會副主席兼金獅大賞戰略伙伴V Picture總裁武貝補充道：「因為金獅大賞的初衷，是驅動華語電影在全球范圍內的持續發展，所以，評委會在提名評審過程中，綜合了市場影響力、藝術完成度、技術創新性三個維度，旨在'表彰'那些堅守華語電影創作，並對華語電影未來有貢獻的作品和電影人。」
關於金獅大賞
金獅大賞是新加坡發起的國際年度華語電影頒獎典禮，由新加坡上市公司午言媒體主辦。典禮致力於表彰華語電影從業員的貢獻和付出，並希望在未來五年內發展為本區域具代表性的年度盛典。眾星齊聚，為卓越表現的華語電影喝彩，表彰華語電影從業員的傑出表現。如需了解更多有關金獅大賞的詳情，請訪問www.goldensingaawards.com
關於午言媒體公司 (SGX:SEJ)
午言媒體是新加坡上市的多方位媒體娛樂公司，專注於藝人經紀與管理、多媒體內容制作、影視劇拍攝，以及活動策劃與執行。
致力成為新加坡領先的媒體與寓教於樂機構的願景，公司以打造優質娛樂內容，尤其專注於華語內容制作，推動新加坡華語媒體產業發展為目標，立志成為本地最具代表性的媒體平台。
憑借公司的綜合實力與服務體系，午言媒體提供一站式的媒體與活動策劃與執行服務。靈活應對客戶與合作伙伴的需求，持續發掘與培育人才，促進區域間的合作交流，午言媒體積極強化新加坡在國際媒體產業中的影響力。如需了解更多有關午言媒體的詳情，請訪問www.noontalk.com
