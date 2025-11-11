金獅大賞揭曉首屆提名名單，致敬傑出華語電影創作與表達

入圍作品橫跨17個獎項類別，展現卓越的創意視野與技術成就。

新加坡 2025年11月11日 /美通社/ -- 金獅大賞籌委會今日公布首屆提名名單，共17個獎項。作為新加坡通信媒體發展局主辦的新加坡媒體節的重要活動之一，金獅大賞由新加坡午言媒體公司承辦，旨在表彰在華語電影過去一年中的優質作品，肯定華語電影從業人員的貢獻和付出，鼓勵華語電影的創新與進步。首屆金獅大賞頒獎典禮將於2025年12月1日舉行。

金獅大賞2025: 各獎項提名名單

各獎項 提名 最佳電影 爸爸 九龍城寨之圍城 破 ‧地獄 唐探1900 抓娃娃 最佳導演 翁⼦光/區焯文 爸爸 鄭保瑞 九龍城寨之圍城 陳茂賢 破‧地獄 陳思誠/戴墨 唐探1900 鄭大聖 永不消逝的

電波 最佳男主⻆ 劉青雲 爸爸 李國煌 樂園 許冠文 破‧地獄 張孝全 器子 沈騰 抓娃娃 最佳女主⻆ 宋佳 好東西 張鈞甯 默殺 衛詩雅 破‧地獄 馬麗 水餃皇後 吳君如 我談的那場

戀愛 最佳男配⻆ 蘇文濤 爸爸 伍允龍 九龍城寨之圍城 吳鎮宇 默殺 朱柏康 破‧地獄 岳雲鵬 唐探1900 最佳女配⻆ ⾕祖琳 爸爸 鍾楚曦 好東西 王聖迪 默殺 梁雍婷 破‧地獄 金燕玲 破‧地獄 最佳新⼈ 蘇文濤 爸爸 李珞桉 不說話的愛 宗子傑 流氓驅魔師 朱潔靜 永不消逝的電波 史彭元 抓娃娃 最佳攝影 秦鼎昌/梁祐暢 爸爸 姚宏易 角頭－大橋頭 劉君樂 久別重逢 鄭兆強 九龍城寨之圍城 潘耀明 破‧地獄 最佳劇本 翁⼦光 爸爸 柯汶利/王吱吱/

王禕夢 默殺 韓家女/張夢楚

/鄧潔明 水餃皇後 陳茂賢/

鄭緯機 破‧地獄 彭大魔/閆非/ 林炳寶 抓娃娃 最佳視覺效果 林駿宇/馬肇富/

林嘉樂/余國亮 九龍城寨之圍城 彭振國 獵金‧游戲 許明軍 唐探1900 王上/蔣亞晨 /許明軍 誤殺3 袁華堂/武鎮 抓娃娃 最佳原創電影⾳樂 丁可 爸爸 李赫 不說話的愛 川井憲次 九龍城寨之圍城 陳光榮/

陳永健 久別重逢 朱芸編 破‧地獄

最佳原創電影歌曲 不說話的愛 [你沒說的話] 作曲：彭飛 填詞：王海濤 主唱：毛不易 流氓驅魔師 [我拿什麼留住你] 作曲：宋立偉 填詞：宋立偉

/Venus/陳耀威 主唱：BZ1 破‧地獄 [普渡眾生] 作曲：林家謙 填詞：林家謙 主唱：林家謙 誤殺3 [我不原諒] 作曲：彭飛 填詞：唐恬 主唱：張碧晨 ⾬城 [我不是一個完美人] 作曲：菲道爾 填詞：菲道爾 主唱：菲道爾 最佳⾳效 姚俊/張文愷/ 杜本立 九龍城寨之圍城 姚俊軒 破‧地獄 富康 唐探1900 張振宇 危機航線 李濤 誤殺3 最佳剪輯 ⽯繕滎 爸爸 張嘉輝 九龍城寨之圍城 張叔平/彭正熙

破‧地獄 湯宏甲 唐探1900 周肖林 抓娃娃 最佳美術設計 麥芷筠 爸爸 鄧伊妮 久別重逢 麥國強/周世鴻 九龍城寨之圍城 楊傳信 器子 趙學昊 唐探1900 最佳造型設計 余家安、葉嘉茵 九龍城寨之圍城 姬磊 水餃皇後 利碧君 破‧地獄 張世傑 唐探1900 李華 抓娃娃 最佳動作設計 洪義渟 角頭－大橋頭 谷垣健治 九龍城寨之圍城 黃偉亮 破‧地獄 伍剛 唐探1900 林迪安 危機航線

評審團由電影與創意領域的國際資深從業者與行業領袖組成，並通過嚴謹審慎的評選流程選出提名作品。首屆收到超過50部報名影片參賽，來自全球各華語地區。

午言媒體總裁兼籌委會主席許振榮先生表示：「本屆入圍作品展現了不同的敘事視角與創作方法。吸引我們的，不是作品的規模，而是支撐其背後的創作初心。綜觀這些作品，我們得以看到電影人對於推動電影努力不懈的精神。」

金獅大賞籌委會副主席兼金獅大賞戰略伙伴V Picture總裁武貝補充道：「因為金獅大賞的初衷，是驅動華語電影在全球范圍內的持續發展，所以，評委會在提名評審過程中，綜合了市場影響力、藝術完成度、技術創新性三個維度，旨在'表彰'那些堅守華語電影創作，並對華語電影未來有貢獻的作品和電影人。」

關於金獅大賞

金獅大賞是新加坡發起的國際年度華語電影頒獎典禮，由新加坡上市公司午言媒體主辦。典禮致力於表彰華語電影從業員的貢獻和付出，並希望在未來五年內發展為本區域具代表性的年度盛典。眾星齊聚，為卓越表現的華語電影喝彩，表彰華語電影從業員的傑出表現。如需了解更多有關金獅大賞的詳情，請訪問www.goldensingaawards.com

關於午言媒體公司 (SGX:SEJ)

午言媒體是新加坡上市的多方位媒體娛樂公司，專注於藝人經紀與管理、多媒體內容制作、影視劇拍攝，以及活動策劃與執行。

致力成為新加坡領先的媒體與寓教於樂機構的願景，公司以打造優質娛樂內容，尤其專注於華語內容制作，推動新加坡華語媒體產業發展為目標，立志成為本地最具代表性的媒體平台。

憑借公司的綜合實力與服務體系，午言媒體提供一站式的媒體與活動策劃與執行服務。靈活應對客戶與合作伙伴的需求，持續發掘與培育人才，促進區域間的合作交流，午言媒體積極強化新加坡在國際媒體產業中的影響力。如需了解更多有關午言媒體的詳情，請訪問www.noontalk.com

SOURCE 午言媒體公司