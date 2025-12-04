首屆金獅大賞圓滿落幕 表彰華語電影卓越成就與創意實力

電影《爸爸》榮獲五項大獎，成為最大贏家

典禮上同步首次發布由 RISIS 設計打造的金星獎座

新加坡2025年12月4日 /美通社/ -- 首屆金獅大賞於12月1日在新加坡首都大廈演藝劇場順利落幕。組委會今日公布完整獲獎名單及活動亮點，為這一具有裡程碑意義的華語電影盛事畫上圓滿句號。

本屆金獅大賞由新加坡資訊通信媒體發展管理局（IMDA）主辦的新加坡媒體節期間舉行，並獲新加坡數碼發展及新聞部兼衛生部高級政務部長陳傑豪出席支持。典禮匯聚來自區域各地的導演、演員、制片人及創意工作者，共同見證 17 個獎項的激烈角逐。廣受好評的電影《爸爸》脫穎而出，斬獲最佳男主角、最佳剪輯、最佳原創電影音樂、最佳劇本及最佳導演等五項重要大獎，成為本屆最大贏家。

金獅大賞委會主席、午言媒體總裁許振榮先生表示：「今年獲肯定的作品展現了華語電影多元而深厚的創作能量。展望下一屆，我們將持續深化區域合作、扶持新銳創作者，並把金獅大賞打造為促進交流、激發創意、見證華語電影在國際舞台上持續發展的重要平台。」

由甄子丹（終審評審主席）領銜的九人終審評審團，包括 張同祖、李少紅、蕾楚雄、徐俠昌、袁詠儀、郝蕾、魏德聖、方文山等多位跨越導演、表演、制作、美術與音樂等領域的重量級創作人。他們以嚴謹的專業標准完成評審，確保每一個獎項皆代表最高的藝術水准與技術成就。

金獅大賞籌委會副主席兼金獅大賞戰略伙伴V Picture總裁武貝補充道：「行業各界給予我們的支持令人深受鼓舞。我們希望繼續吸引更多資深電影人、新銳聲音與合作伙伴加入，共同建立一個能交流、能激勵、能推動電影創作蓬勃發展的生態。」

當晚另一大亮點，是向 500 多位受邀嘉賓首次公開發布金獅大賞獎座。

獎座由新加坡本土品牌 RISIS (麗西施)設計與制作。這座首屆《金獅大賞》獎杯致敬亞太區電影的卓越成就，同時彰顯新加坡大膽且富有遠見的精神。全身采用啞光 24K 鍍金裝飾，流暢線條兼具力量與優雅，精致的獅子徽章象征魄力、領導才能與誠信。獎杯挺拔上升至優雅的頂點，奏響敢於夢想、不斷重塑視角的電影創作旅程。精致的《卓錦萬代蘭》點綴其間，體現新加坡國花的堅韌美麗，謳歌那些以作品啟發並打動全球觀眾的傑出電影創作者。

「致敬敢於追夢的電影創作者與藝人，RISIS 在打造這座獎杯時倍感意義非凡，正值品牌明年迎來五十周年慶。RISIS 與電影共享傳承，歷久彌新，持續啟發新一代創意靈感，」 RISIS 首席執行官吳美瓊。

2025 金星獎完整獲獎名單

最佳動作設計

谷垣健治《九龍城寨之圍城》

最佳新人

李珞桉《不說話的愛》

最佳造型設計

張世傑《唐探1900》

最佳美術設計

麥國強 / 周世鴻《九龍城寨之圍城》

最佳視覺效果

許明軍《唐探1900》

最佳音效

姚俊軒 / 張文愷 / 杜本立《九龍城寨之圍城》

最佳剪輯

石繕榮《爸爸》

最佳攝影

鄭兆強《九龍城寨之圍城》

最佳原創電影音樂

丁可《爸爸》

最佳原創電影歌曲

普度眾生《破•地獄》

最佳女配角

鍾楚曦《好東西》

最佳男配角

朱柏康《破•地獄》

最佳女主角

宋佳《好東西》

最佳男主角

劉青雲《爸爸》

最佳劇本

翁子光《爸爸》

最佳導演

翁子光 / 區焯文《爸爸》

最佳電影

《破•地獄》

年度亞洲電影 (非華語)

Lahn Mah《姥姥的外孫》

本次活動的官方照片可於此處下載。

關於金獅大賞

金獅大賞是新加坡發起的國際年度華語電影頒獎典禮，由新加坡上市公司午言媒體主辦。典禮致力於表彰華語電影從業員的貢獻和付出，並希望在未來五年內發展為本區域具代表性的年度盛典。眾星齊聚，為卓越表現的華語電影喝彩，表彰華語電影從業員的傑出表現。如需了解更多有關金獅大賞的詳情，請訪問www.goldensingaawards.com

關於午言媒體公司 (SGX:SEJ)

午言媒體是新加坡上市的多方位媒體娛樂公司，專注於藝人經紀與管理、多媒體內容制作、影視劇拍攝，以及活動策劃與執行。

致力成為新加坡領先的媒體與寓教於樂機構的願景，公司以打造優質娛樂內容,尤其專注於華語內容制作,推動新加坡華語媒體產業發展為目標，立志成為本地最具代表性的媒體平台。

憑借公司的綜合實力與服務體系，午言媒體提供一站式的媒體與活動策劃與執行服務。靈活應對客戶與合作伙伴的需求，持續發掘與培育人才，促進區域間的合作交流，午言媒體積極強化新加坡在國際媒體產業中的影響力。如需了解更多有關午言媒體的詳情，請訪問www.noontalk.com

SOURCE 午言媒體公司