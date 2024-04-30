千企逐浪，燃動鵬城 | 2024WEPACK世界包裝工業博覽會圓滿閉幕

海內外觀眾量質齊升，WEPACK展現強大的國際向心力

據主辦方初步統計，2024WEPACK世界包裝工業博覽會3天累計迎來57876名海內外觀眾，135,527人次；其中海外觀眾總計4440名，10529人次，觀眾數量與質量相較往屆均有大幅提升。

國內觀眾來自全國各地，近百家省市級印刷包裝行業協會、終端用戶行業協會等組團而來。海外觀眾來自110個國家和地區，其中來自東南亞、南亞、中東、西歐、東歐&中歐、北非、東非等新興市場及高采購力市場的觀眾再次增加，50多家海外協會組織近千家海外包裝企業高層到會參觀，WEPACK強大的國際影響力與向心力名副其實。

1200+展商聚力秀出全球包裝產業活力

同期六大系列展匯聚1200+展商力量，無論是國內外老牌包裝生產設備商，還是行業後起之秀，都選擇以創新、特色、差異化產品作為固本修身的核心，展會現場，首發、首創、黑科技產品雲集薈萃，以此迎戰激烈的市場競爭格局！在琳琅滿目的展品海洋中，行業人士深刻感受到了當下全球包裝產業變革活力、設備創新密碼、未來發展路徑。

現場簽單、成交、戰略簽約，各系列展商貿合作成果豐碩

國內外買家滿懷期待而來，釋放出強烈的采購需求信號，展會上斬獲頗豐。在展館內，多項商貿成交在現場達成，科盛隆集團與漢弘集團現場舉辦全球性戰略合作發布會，現場與客戶代表簽約；「土豪」客戶購機36台……展館內「此機已售」標牌隨處可見，2024WEPACK暢通全球商貿合作的價值得到彰顯。

同期活動激發前瞻思維，引領包裝行業轉型升級

2024WEPACK世界包裝工業博覽會3天時間內舉辦50余場會議、活動，2024印度國家日、亞洲瓦楞紙箱聯合會(ACCA)第二次管理委員會會議、構建ESG生態共創可持續發展論壇、「數字印刷在包裝市場的發展趨勢」高峰論壇、2024數字嘉年華樂園印前之家高峰論壇、漿紙市場供需趨勢研討會、第四屆中國酒類包裝創新發展論壇、包裝黑科技發布會、PACKCON STAR AWARDS 2024頒獎典禮等超人氣論壇活動、頒獎典禮火熱舉行。內容緊扣時下熱點話題，通過舉辦跨渠道、跨行業的會議活動，全方位為業界人士明勢解惑，打破圈層壁壘，賦能參展商與觀眾，增進包裝產業鏈的深層互動。

信心倍增，展商搶訂2025年展位

2024WEPACK現場熱烈的氛圍，讓各大展商信心倍增，紛紛開始提前搶定明年的展位。現場展位預訂處人頭攢動，黃金展位備受青睞。

單年上海、雙年深圳，2025WEPACK世界包裝工業博覽會及旗下2025中國國際瓦楞展將於2025年四月在上海新國際博覽中心舉辦。

SOURCE RX (China) Investment Co., Ltd.