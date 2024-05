수천 개 기업 성원 속 선전서 열린 WEPACK 2024 성공적 마무리

선전, 중국 2024년 4월 30일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- RX(중국)가 주최한 국제 포장 산업 박람회 WEPACK 2024가 4월 12일 선전 세계전시컨벤션센터(World Exhibition & Convention Center)에서 성공적으로 폐막했다. 포장 산업의 견조한 발전과 더불어 1200곳이 넘는 전시업체가 보여준 공동 노력 덕분에 선전에서 처음으로 열린 이번 전시회는 충분히 기대에 부응하며 마무리됐다.

3일간 이어진 전시 기간 동안 WEPACK 2024는 SinoCorrugated South 2024와 SinoFoldingCarton 2024 등 6가지 주요 시리즈 전시회와 함께 포장 산업 시장의 활력과 발전 가능성을 전 세계에 선보이며 기술과 아이디어의 융합과 공급과 구매의 비즈니스 기회가 넘쳐나는 산업 축제의 장을 펼쳤다.

국내외 방문객의 양과 질이 모두 급증하면서 국제적 인기를 입증한 WEPACK

WEPACK World Expo of Packaging Industry successfully concluded at Shenzhen World Exhibition & Convention Center on April 12th. Alternating between Shanghai in odd years and Shenzhen in even years, WEPACK 2025 and its SinoCorrugated 2025 will be held at Shanghai New International Expo Center in April 2025.

주최 측 추산에 따르면 3일 동안 총 5만 7876명의 국내외 방문객(머문 시간 13만 5527시간)이 WEPACK 2024를 찾았으며, 이 중 4440명(머문 시간 1만 529시간)이 해외 방문객이었다. 방문객의 질과 양 모두 이전 행사 때와 비교해서 크게 향상됐다.

국내 방문객은 중국 각지에서 모여들었으며 100여 개에 가까운 성과 시급 인쇄 및 포장 산업 협회와 최종 사용자 산업 협회가 단체로 참관했다. 해외 방문객은 110개 국가와 지역에서 모였으며, 특히 동남아시아, 남아시아, 중동, 서유럽, 동유럽과 중앙 유럽, 북아프리카, 동아프리카 등 신흥 시장과 구매력이 높은 시장의 방문객 수가 새로 증가했다. 50여 곳의 해외 협회에서 1000여개에 달하는 해외 포장 기업 고위 경영진이 전시회에 참여할 수 있도록 준비하면서 WEPACK의 강력한 국제적 영향력과 매력을 입증했다.

1200개 이상의 전시업체가 글로벌 포장 산업의 활력을 보여주는 시너지 효과 창출

동시에 개최되는 6개의 주요 시리즈 전시회에서는 1200여 개 전시업체가 힘을 모았다. 유서 깊은 포장 장비 제조업체부터 업계의 떠오르는 신생 업체까지 수많은 국내외 기업이 기반 강화와 자기 개선을 핵심으로 둔 혁신적이고 특색 있는 차별화된 제품을 전시했다. 전시 현장에서는 치열한 시장 경쟁 환경에 대응하기 위한 수많은 선구적 및 최첨단 기술 제품이 초기 제품과 함께 공개되었다. 눈부신 바다처럼 펼쳐진 전시품 속에서 업계 종사자들은 현재 글로벌 포장 산업에서 목격되는 변화의 활력과 혁신적 장비 코드 및 미래 발전 경로를 실감할 수 있었다.

현장 서명과 거래 체결 및 전략적 서명 등 일련의 유익한 전시 업체 무역 협력 추진

기대감으로 가득했던 국내외 바이어들은 강력한 구매 의지를 보이면서 이번 전시회에서 가치 있는 시간을 보냈다. 전시장 내 현장에서는 여러 건의 무역 거래가 성사됐다. 예를 들어, KL Group과 Hanglory Group은 고객 대표들과 즉석에서 계약을 체결하면서 글로벌 전략 협력 기자 회견을 생방송으로 개최했다. 풍부한 자금력을 확보하고 전시장을 찾은 고객들이 총 36대의 기계를 구매했다. 전시장 곳곳에 붙은 '매진' 표시는 글로벌 무역 협력을 촉진하는 WEPACK 2024의 가치를 다시 한번 확인했다.

미래 지향적 시각으로 포장 산업의 변화와 업그레이드를 이끌어줄 이벤트들 동시 개최

3일 동안 진행된 WEPACK 2024에서는 2024 인도의 날(India Day 2024), ACCA 2차 경영위원회 회의, ESG 생태 구축 및 지속 가능한 발전 공동 창출 포럼(Forum on Building ESG Ecology and Co-Creating Sustainable Development), '포장 시장 내 디지털 인쇄 발전 동향(Development Trends of Digital Printing in Packaging Marke)'에 대한 서밋 포럼, 2024 디지털 카니발 파크 프리프레스 홈 서밋 포럼(Digital Carnival Park Prepress Home Summit Forum), 펄프 및 종이 시장 수급 동향 세미나(Pulp and Paper Market Supply and Demand Trend Seminar), 제4차 중국 주류 포장 혁신 및 발전 포럼(China Liquor Packaging Innovation and Development Forum), 최첨단 포장 기술 기자회견(Packaging Black Technology Press Conference), PACKCON 스타 어워드 2024 시상식(PACKCON STAR AWARDS 2024 ceremony) 등 50회가 넘는 콘퍼런스와 이벤트가 개최되면서 많은 관심을 모았다. 최근 관심을 모으는 주제를 중심으로 한 콘텐츠를 통해 업계 실무자에게 종합적인 인사이트를 제공하고, 장벽을 허물고, 전시업체와 방문객을 지원하고, 포장 산업망 내에서 깊은 상호 작용을 촉진하기 위해 교차 채널 및 교차 산업 콘퍼런스 및 이벤트가 개최됐다.

자신감 커진 참가업체들, 2025년 부스 예약 완료

WEPACK 2024 현장의 열띤 분위기를 보고 자신감이 커진 주요 전시업체들은 내년 전시 부스 예약에도 적극적으로 나섰다. 현장 부스 예약 구역은 서둘러 좋은 자리를 선점하려는 업체들로 북적거렸다.

홀수 해에는 상하이에서, 짝수 해에는 선전에서 번갈아 가며 개최되는 WEPACK 2025와 그 자매 행사인 SinoCorrugated 2025는 2025년 4월 상하이 신국제엑스포센터(Shanghai New International Expo Center)에서 개최될 예정이다.

출처: RX (China) Investment Co., Ltd.

