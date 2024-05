Ribuan perusahaan berkunjung dan meramaikan Shenzhen. WEPACK 2024 ditutup dengan sukses!

Berlangsung selama tiga hari, WEPACK 2024, serta enam pameran lain yang digelar secara serentak, seperti SinoCorrugated South 2024 dan SinoFoldingCarton 2024, menunjukkan perkembangan pesat industri kembangan, serta potensi besarnya. Di sisi lain WEPACK 2024 juga menjadi ajang industri yang mengangkat berbagai teknologi dan gagasan, serta menghadirkan peluang bisnis dalam bentuk suplai dan pembelian produk.

Mengalami peningkatan dari sisi kuantitas dan kualitas pengunjung di dalam dan luar negeri, WEPACK membuktikan daya tarik yang berskala internasional. Menurut data awal dari pihak penyelenggara, WEPACK 2024 dihadiri 57.876 pengunjung dari dalam dan luar negeri (135.527 person times) selama tiga hari, 4.440 dari jumlah tersebut (10.529 person times) merupakan pengunjung dari luar negeri. Kualitas dan kuantitas pengunjung telah mengalami peningkatan pesat dari WEPACK edisi sebelumnya.

Pengunjung dalam negeri berasal dari seluruh Tiongkok, bahkan hampir 100 asosiasi industri percetakan dan kemasan tingkat provinsi dan kota, serta asosiasi industri pengguna akhir mengunjungi WEPACK 2024 dalam rombongan. Sementara, pengunjung luar negeri berasal dari 110 negara dan wilayah. Jumlah pengunjung dari negara-negara berkembang turut meningkat, begitu pula dari negara-negara yang berdaya beli tinggi, seperti Asia Tenggara, Asia Selatan, Timur Tengah, Eropa Barat, Eropa Timur & Tengah, Afrika Utara, dan Afrika Timur. Lebih dari 50 asosiasi industri dari luar negeri menugaskan para eksekutif seniornya untuk berkunjung ke pameran ini. Hal tersebut tentu saja membuktikan pengaruh dan daya tarik internasional WEPACK.

1.200+ ekshibitor bersinergi untuk memperlihatkan perkembangan pesat industri kemasan global

Enam pameran yang digelar serentak melibatkan 1.200+ ekshibitor. Baik produsen alat-alat kemasan di dalam dan luar negeri yang telah lama berdiri, atau pelaku industri yang tengah naik daun, setiap orang memilih produk inovatif, unggulan, dan terdiferensiasi sebagai unsur utama dalam memperkuat dan meningkatkan bisnis. Lokasi pameran ini juga menghadirkan banyak produk black technology yang inovatif untuk mengatasi sengitnya persaingan pasar. Di tengah produk-produk yang dipamerkan di ajang ini, pelaku industri mencermati transformasi industri kemasan global yang tengah berlangsung, inovasi peralatan, serta jalur perkembangan yang berikutnya.

Peresmian kerja sama bisnis di lokasi pameran, kesepakatan jual-beli, kemitraan strategis, serta berbagai kolaborasi ekshibitor

Diliputi berbagai ekspektasi, pihak pembeli dari dalam dan luar negeri menunjukkan kebutuhan yang riil, serta menilai pameran ini sangat bermanfaat. Di aula pameran, banyak kerja sama bisnis yang telah disepakati secara langsung di lokasi. KL Group dan Hanglory Group turut menggelar acara jumpa pers seputar kerja sama strategis yang telah terjalin, serta meresmikan kontrak kerja sama dengan klien; salah satu klien bahkan membeli 36 alat produksi kemasan…Papan yang menunjukkan kata-kata "Sold out" (terjual habis) dapat ditemui di hampir setiap aula pameran. Hal tersebut membuktikan peran WEPACK 2024 dalam memfasilitasi kerja sama bisnis global.

Sejumlah kegiatan paralel membahas prospek sekaligus memimpin transformasi dan pemutakhiran industri kemasan

Selama tiga hari, WEPACK 2024 menggelar lebih dari 50 konferensi dan kegiatan lain, termasuk forum-forum yang banyak dinantikan pengunjung, kegiatan dan acara penyerahan penghargaan, seperti India Day 2024, ACCA 2nd Management Committee Meeting, Forum on Building ESG Ecology and Co-Creating Sustainable Development, Summit Forum on "Development Trends of Digital Printing in Packaging Market", 2024 Digital Carnival Park Prepress Home Summit Forum, Pulp and Paper Market Supply and Demand Trend Seminar, The 4th China Liquor Packaging Innovation and Development Forum, Packaging Black Technology Press Conference, serta PACKCON STAR AWARDS 2024. Dengan materi pembahasan seputar isu-isu hangat, konferensi dan kegiatan lintaskanal dan lintasindustri tersebut, pelaku industri memperoleh analisis lengkap dan mengatasi berbagai kendala. Maka, pihak ekshibitor dan pengunjung saling berinteraksi dalam rantai industri kemasan.

Optimisme yang lebih besar, ekshibitor memesan stan pameran edisi 2025

Kemeriahan WEPACK 2024 meningkatkan optimisme para ekshibitor sehingga mereka langsung memesan stan pameran di edisi 2025 secara lebih awal. Meja reservasi pun dipadati pihak ekshibitor yang menyasar area pameran strategis.

Dengan lokasi penyelenggaraan pameran yang dipilih secara bergiliran antara Shanghai pada tahun ganjil dan Shenzhen pada tahun genap, WEPACK 2025 dan SinoCorrugated 2025 akan berlangsung di Shanghai New International Expo Center pada April 2025.

SOURCE RX (China) Investment Co., Ltd.