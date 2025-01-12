東軟教育正式更名為「東軟睿新科技集團」，加快推進 「教醫養康旅」五位一體戰略發展

香港2025年1月11日 /美通社/ -- 1月9日，東軟教育（09616.HK）發布公告，上市公司英文名稱正式由「Neusoft Education Technology Co. Limited」變更為「Neutech Group Limited」，中文名稱由「東軟教育科技有限公司」變更為「東軟睿新科技集團有限公司」，公司新標誌「Neutech」及新官網即日起生效。

根據公告，公司更名為東軟睿新科技集團，有利於更好地體現公司發展戰略轉型和升級，同時更精準地展現其「教醫養康旅」五位一體的產業布局，從而樹立全新的企業品牌形象，突出公司的科技創新、融合發展的綜合實力。以更名為起點，公司將以教育為基礎，順應銀髮經濟發展，推動學歷教育、繼續教育、老年教育、資源輸出并行發展，打造教助醫、教助養、醫轉養、醫輔教、養托醫、養輔教的商業模式，以科技和平台研發為驅動，實現教、醫、養、康、旅一體化協同發展以及人、財、物高效互用，構建和諧共融的「教育+科技+醫養+康旅」繁榮生態圈。進一步提升品牌聲譽與行業影響力，助力公司可持續發展。

東軟睿新科技集團作為中國教醫養康旅生態先行者，2020年9月29日成功登陸香港聯合交易所主板上市。在人口老齡化帶來的廣闊市場機遇及政策積極支持養老產業發展的利好推動下，公司依託「教育+科技+醫養」的創新研發能力，正在打造「教醫養康旅」五位一體融合發展新生態。

在教育科技業務板塊，公司保留「東軟教育科技集團」主體，開展運營學歷教育、繼續教育、資源輸出業務，並在IT創新教育的基礎上，進一步發展「數媒」、「醫養」領域，構築「教醫養」一體化融合新生態，鞏固教育科技未來發展的核心競爭力。構建基於4S的特色產品服務體系，向政府、院校、醫院、康養機構等提供一流的平台、資源、模式與管理服務，為合作夥伴的改革和發展持續賦能。

在養老科技及老年教育業務板塊，秉承養老始於防老、教育驅動養老、科技賦能養老的理念，通過東軟鳳凰學院深度發展老年教育，打造了特色「LIFECARES」 樂、養、醫、學、為一體化老年教育新模式，用一流的醫養服務與平台服務為老年人快樂生活賦能，建設活力老人的夢想大學。此外，公司一方面加強養老服務人才培養，打造「大學培養+培訓+實踐+人力資源服務」一條龍產業鏈；另一方面，構建醫養科技運營服務模式，通過整體智慧養老解決方案輸出、養老科技產品及服務輸出，打造養老解決方案產業生態，並與生態合作夥伴實現互利共贏。

在醫療及養老服務板塊，公司通過整合客戶管理服務體系，提供智慧醫療、智慧養老信息化解決方案，打造治療型醫療機構、康復型護理機構、照護型養老機構為一體的「醫康養護」四位一體融合發展體系。旗下睿康心血管病醫院、睿康卓美口腔醫院、睿康之家頤養院已經投入運營。

在康旅服務板塊，面向活力老人，以康旅、身心療愈為核心特色，將旅遊、教育、康養三大主題融為一體，以樂學、慢游、靜居為理念，讓老年人在遊學過程中，充分體驗多種維度的「學-游-養」一體化的療愈安排，打造獲取藝術體驗、促進身心放鬆、提升文化素養和擴展社交互動的綜合型老年教育新模式。

此外，公司拓展產業管理與服務板塊，以共築美好生活為願景，以科技賦能智慧後勤，探索多樣化、特色化、增值性服務樣態，全方位滿足內外部客戶的多元化需求，持續擴大品牌聲譽與社會影響力。

憑藉敏銳的市場洞察和深厚的產業、教育資源積澱，東軟睿新科技集團積極擁抱銀髮經濟發展，適時切入新賽道，提高產業生態站位。如今，集團「教醫養康旅」五位一體的新格局已成，不僅有助於打造新的增長曲線，也將持續拓寬新的發展邊際，朝着「教醫養康旅生態發展的引領者」邁進。

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SOURCE 東軟睿新科技集團