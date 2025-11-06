復星八赴進博 郭廣昌：推動更多前沿創新落地生根

香港 2025年11月6日 /美通社/ -- 2025年11月5日，第八屆中國國際進口博覽會在上海國家會展中心開幕。作為連續八屆參展的「全勤生」，復星攜海外成員企業及全球合作夥伴，在醫療器械及醫藥保健展區復星醫藥（FOSUN PHARMA）展位，集中展示全球領先的創新藥品、高端醫療器械及國際合作成果，產品聚焦腫瘤、免疫炎症、中樞神經系統、腎病等核心治療領域，覆蓋從診斷、治療到治癒全方位的醫療科技創新突破。

復星國際董事長郭廣昌表示：「八年來，進博會越辦越好、常辦常新，已經成為中國構建新發展格局的窗口、推動高水平開放的平台、全球共享的國際公共產品。我們親歷並受益於這一『永不落幕』的盛會。依託進博會，復星全球創新成果持續落地，從『展品』變為『商品』，眾多海外合作夥伴也從『展商』變為『投資商』。復星始終認為，醫藥健康領域的創新要瞄準未被滿足的臨床需求，給患者帶來治癒的希望。今年，我們在醫療器械及醫藥保健展區集中展示了圍繞全球臨床需求取得的最新成果，其中多款產品為『首發首展』。我們堅信，高水平開放的中國始終是世界發展的確定性機遇，未來將繼續發揮復星在全球的產業優勢，推動更多前沿創新在中國落地生根，為滿足人民對美好生活的嚮往貢獻更多『復星力量』。」

聚焦腫瘤，推動從「治療」到「治癒」

本屆進博會，圍繞推動腫瘤從「治療」到「治癒」，復星帶來一系列創新前沿產品。其中，首展產品—「Marie立式粒子治療室內系統」備受矚目。

作為腫瘤治療領域的革命性突破，Marie立式粒子治療室內系統摒棄了傳統粒子治療系統的龐大結構，可實現在現有醫療空間內的快速部署。研究表明，直立治療姿勢有助於提升肺部、乳腺、腹部等部位腫瘤的治療精準度。該系統兼容質子、重離子、BNCT及FLASH等多種前沿粒子放療技術，為患者提供更精準、舒適、靈活的治療選擇。該產品於2025年7月獲美國FDA批准上市，本屆進博會是其首次在中國亮相。

在血液腫瘤領域，復星打造的中國首款CAR-T細胞治療產品奕凱達（阿基侖賽注射液）持續多年在進博會上分享淋巴瘤治療「可及可癒」的最新進展。今年，奕凱達帶來多個重磅喜訊—成功納入超過110款城市惠民保和超過80款商業保險；在全國29個省區市建立190多家高標準治療中心，治療超1,000位淋巴瘤患者；成功實現產品在港澳地區的全國首例跨境運輸和使用；成功助力全國首位接受奕凱達治療的患者實現超七年的高質量生存。

值得一提的是，繼奕凱達之後，復星的第二款CAR-T產品布瑞基奧侖賽注射液的藥品註冊申請已於2025年9月獲國家藥監局受理，申報適應症為復發或難治性前體B細胞急性淋巴細胞白血病成人患者。

在腫瘤支持治療領域，本次復星展出了多款填補國內相關領域用藥空白的創新藥品。例如，全球首個且目前唯一雙通道止吐藥奧康澤（奈妥匹坦帕洛諾司瓊膠囊）、國內首個針對慢性肝病相關血小板減少症和免疫性血小板減少症雙適應症的口服血小板生成素受體激動劑藥物蘇可欣（馬來酸阿伐曲泊帕片），以及長效重組人粒細胞集落刺激因子產品珮金（拓培非格司亭注射液）。

此外，通過進博會實現在中國落地的「進博寶寶」萬緹樂（鹽酸替那帕諾片），已於2025年2月獲國家藥監局批准，用於控制慢性腎臟病成人透析患者的血清磷水平，並憑藉其突破性創新入選2025年度蓋倫獎最佳藥品候選產品名單。

應對神經系統疾病，藥械協同提供創新解決方案

近年來，神經系統疾病患者數量逐年快速上升，且呈現年輕化趨勢，帕金森、腦腫瘤、癲癇等受到越來越多關注。聚焦未被滿足的臨床需求，復星積極探索全球領先的創新解決方案。

在高端醫療器械方面，復星引進的全球尖端無創治療技術—磁共振引導聚焦超聲腦部治療系統（「磁波刀」）與全球首款128通道無液氦Marvel MEG腦磁圖儀再次亮相進博會，將為帕金森、腦腫瘤、癲癇等常見病提供從精準定位到無創治療的一體化解決方案。

截至目前，「磁波刀」已在全球成功治療超25,000例患者，全新V2機型獲歐盟CE和美國FDA認證，設備兼容性更強，操作更便捷。自上屆進博會首展之後，該產品已進駐國內10餘家醫療機構，近千名患者獲益。

在創新藥品方面，復星引入了全球領先的帕金森聯合治療選擇，助力我國帕金森病診療水平的持續提升。口服COMT抑制劑歐捷能（奧吡卡朋）是目前全球唯一獲批的每日一次用藥的COMT抑制劑，方便患者服用，可顯著提升帕金森病患者用藥便捷性與依從性，完善長期慢病管理生態。目前，歐捷能已在博鰲樂城等先行先試區域實現落地應用，通過特許准入政策進入臨床處方，為未來在全國範圍內的推廣提供了實踐經驗。

整合全球資源助力本土創新，積極擁抱 AI 加速突破

復星持續整合全球資源，推動更多前沿醫療科技在中國落地。過去八年來，依託進博會「展品」變「商品」的平台優勢，直觀復星的手術機器人產品陸續上市，助力國家高質量醫療體系建設。

歷屆進博會「網紅」展品達芬奇手術機器人，連續八年參展，見證了中國微創外科的蓬勃發展。截至2025年9月底，達芬奇手術機器人已累計在中國內地及港澳地區的370多家醫院落戶，累計裝機總量超480台，服務患者超81萬人。今年，直觀復星集中展示了多款手術機器人，包括國產多孔手術機器人「達芬奇Xi手術系統」、專為單一切口或自然腔道設計的單孔手術機器人「達芬奇SP手術系統」、為肺癌診療帶來突破性創新科技的「Ion支氣管鏡導航系統」等。

為契合中國臨床實際需求，直觀復星創新中心聯合國家衛健委認證的20多家三甲醫院共建「達芬奇手術機器人培訓教學中心」，打造「醫教融合」培訓體系。目前，直觀復星已在中國設立7個區域培訓中心，累計為15,000多位醫療專業人士提供培訓，持續推動我國機器人手術技術的規範化發展。

在數字化轉型方面，復星積極擁抱AI，已逐步構建覆蓋研發、運營以及產品應用的數字化與智能化體系。

本屆進博會，復星醫藥展出的PharmAID決策智能體平台，深度融合DeepSeek等領先大模型技術，在藥物商業決策、臨床試驗預測、毒理優化等方面實現智能化躍升。在醫療美容科技領域，復銳醫療科技展出了革命性智能皮膚分析與諮詢服務解決方案Alma IQ以及在北美首發的Universkin—該系統是世界首款AI輔助的醫療級護膚系列，為個性化治療樹立新標桿。在醫療健康服務領域，復星健康持續探索AI在輔助診斷、診療質量控制和主動健康管理方面的深入應用，依託佛山復星禪誠醫院等大灣區四家核心醫院，構建起整合線上線下資源的國際化服務平台，已為來自日本、孟加拉國、印尼、秘魯等國的患者提供從遠程諮詢到全程陪護的一站式服務。

郭廣昌表示：「面向未來，復星將依託長期積累的創新和全球化能力，攜手全球合作夥伴，持續助力醫藥行業高質量發展，助力實現『健康中國2030』宏偉目標。」

