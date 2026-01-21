比特幣價格升至兩月高點 加密貨幣衍生品市場情緒出現轉向信號

Bybit發佈最新《Bybit x Block Scholes加密貨幣衍生品分析報告》

阿聯酋迪拜2026年1月21日 /美通社/ -- 全球交易量第二大的加密貨幣交易所 Bybit 日前發佈最新一期《Bybit x Block Scholes加密貨幣衍生品分析報告》。報告顯示，比特幣價格當時攀升至兩個月以來的高點，這一走勢釋放出加密貨幣衍生品市場情緒轉向的初步信號。

主要發現：

比特幣突破兩個月高點之際，永續期貨持倉量同步上升，多款競爭幣的資金費率走高。

在經歷長期看跌傾向後，比特幣與以太坊的短期期權波動率偏斜已逐步回歸中性區間。

比特幣與以太坊的期貨期限結構已收斂至相近水平，表明不同到期期限的風險定價趨於一致。

報告分析指出，比特幣此前經歷了一個多月的區間震盪行情，近期價格突破至90,000美元區間高位，這一波動對期貨與期權市場均產生了顯著影響。主流數字資產的永續期貨持倉量普遍增長，反映出交易者正在建立新的多頭頭寸，押注本輪漲勢或將延續。部分競爭幣的資金費率同步走高，也體現出市場風險偏好有所提升。

期權市場亦呈現同步調整態勢。比特幣與以太坊短期期權的波動率微笑曲線已從此前定價隱含看跌溢價的狀態，轉向中性偏斜。儘管現貨價格出現大幅波動，隱含波動率卻始終保持相對平穩，這表明市場正重新校準預期，而非預判短期行情會出現劇烈震盪。

Bybit Learn首席市場分析師Han Tan表示：「2026年初，加密貨幣市場頂住了地緣政治衝擊的壓力，其走勢顯現出向其他風險資產靠攏的趨勢。近期的上漲行情，為我們設定的2026年比特幣150,000美元的目標價提供了有力支撐。但與此同時，地緣政治衝突與美國貨幣政策調整等風險因素，仍為宏觀市場前景蒙上陰影，未來行情大概率將伴隨震盪波動。」

現貨市場的基本面持續為幣價提供支撐。本年度以來，比特幣與以太坊現貨交易所交易基金的資金流入始終保持正向，為此次價格突破進一步鞏固了需求基礎。以太坊也受益於鏈上生態的積極變化，目前其流通供應量中約30%已完成質押，市場可交易流通量進一步收緊。

報告特別指出，94,000至96,000美元價格區間是觸發衍生品市場情緒轉變的關鍵節點。本月初，比特幣價格曾短暫觸及該區間，一度推動期權波動率偏斜回歸中性，但隨後因幣價未能站穩而再度反轉。此次價格突破重新扭轉了市場持倉結構，不過分析師強調，若要推動期權波動率偏斜徹底轉向明確看漲，幣價需維持在該區間上方運行。

《Bybit x Block Scholes加密貨幣衍生品分析報告》完整版涵蓋現貨、期貨及期權市場的深度分析，現已開放下載。

