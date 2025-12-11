金沙中國與社區義工為潔世製作30,000個福袋

在酒店客人退房後，金沙中國將肥皂交由潔世回收，並透過再製造流程進行消毒處理，從而延長了原本會被丟棄的酒店用品的使用壽命。除了肥皂外，每個福袋還包含洗髮水、護髮素、沐浴露、牙刷、牙膏，以及一張印有金沙中國和潔世送上的寄語卡片，並以可重複使用的不織布袋盛載。

金沙中國有限公司行政總裁兼執行董事鄭君諾表示：「金沙中國是本澳首家與潔世攜手製作衛生用品福袋的綜合旅遊休閒企業。我們自2014年起持續響應母公司的號召，連續十二年參與這項別具意義的活動，以自身資源回饋澳門，並向世界伸出援手。至今已與本澳社區夥伴合力製作了超過415,000個衛生用品福袋，為本地及鄰近地區有需要的群體提供支援，防範疾病傳播，同時透過資源回收再生實踐環境保護的理念。十分感謝潔世過去多年來與我們通力合作，並衷心感謝我們的團隊成員及社區夥伴的傾力支持與無私付出，共同為全球健康及環境可持續發展貢獻力量。」

潔世創辦人兼行政總裁Shawn Seipler表示：「十分高興能夠見證金沙中國與本澳社區多年來以實質行動展現對潔世的支持。是次製作的30,000個衛生用品福袋不僅是物資上的支援，更是向有需要家庭傳遞希望與尊嚴的媒介。每一個福袋都蘊含著義工、社區夥伴以至金沙中國的無私關懷與貢獻，當中的凝聚力切實地為澳門以至其他地區的數以千計家庭帶來改變。」

上述活動是母公司「金沙關懷」全球企業公民計劃以及「金沙環保360」全球可持續發展策略的一部分。

關於金沙中國有限公司

金沙中國有限公司（香港聯交所：1928，「金沙中國」或「公司」）是一所於開曼群島註冊成立的有限公司及在香港聯合交易所有限公司上市的公司。金沙中國是澳門最大的綜合度假村經營商，於路氹金光大道上設有澳門威尼斯人®、澳門百利宮®、澳門巴黎人，以及澳門倫敦人® 等物業項目，同時擁有及經營位於澳門半島的澳門金沙酒店。公司旗下的各綜合度假村集合多樣化的娛樂消閒、商務設施及客運業務，包括大型會議及展覽場地、各式餐廳食肆、購物中心、於威尼斯人綜藝館、倫敦人綜藝館、威尼斯人劇場、巴黎人劇場、倫敦人劇場及金沙劇場舉行的世界級娛樂表演，以及來往港澳的金光飛航高速渡輪服務。公司在路氹金光大道的各物業發展項目，堅定並持續地為建設澳門成為世界旅遊休閒中心貢獻力量。金沙中國是全球度假村發展商拉斯維加斯金沙集團股份有限公司（紐約證券交易所：LVS）的附屬公司。

如欲索取更多相關資訊，請瀏覽網頁https://hk.sandschina.com/index.html。

「金沙關懷」計劃

金沙中國有限公司不遺餘力推動及履行企業社會責任，積極參與母公司拉斯維加斯金沙集團所設立的「金沙關懷」企業公民計劃回饋澳門社區。「金沙關懷」計劃引領集團在全球各地開展慈善工作，包括經濟援助、社區援助及合作、物資捐贈及員工參與義工活動等。

「金沙關懷」企業公民計劃在澳門的主要項目包括：在澳門社區開展義務工作的金沙中國關懷大使計劃、向非牟利機構及社會企業捐款以及社區活動贊助等。

如欲索取更多相關資訊，請瀏覽網頁https://www.sands.com/sands-cares/。

關於Clean the World 潔世

潔世是Clean the World Global的附屬公司，是永續環境和社會影響解決方案的全球領導者，致力於將酒店業原本會丟棄的廢棄肥皂和塑膠用品轉化為拯救生命的必需品，為全球有需要的社區提供協助。 透過回收所有肥皂和塑膠用品，Clean the World向 WASH 基金會等全球非政府組織捐贈新肥皂，幫助減少污染對地球的影響，改善全球婦女、兒童和社區的生活。自 2009 年啟動以來， Clean the World已從垃圾堆填區轉移了超過 3,150 萬磅廢棄物，並捐贈了超過 1.157億塊再生肥皂及送出逾590萬個衛生用品福袋予各地有需要的人士。

要了解有關Clean the World的更多信息，請瀏覽https://cleantheworld.org。

