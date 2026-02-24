怡和迅達推出全新內飾方案 提升電梯美學體驗

這套精心打造的現代設計方案，線條流暢，兼具靈活選項與多樣功能，能將電梯設計與大型建築項目完美融合。無論是提升現代摩天大樓的美學魅力，還是為歷史建築增添精致格調，設計師如今均可通過全新的創意高度實現願景。

該系列的核心在於引入了四大裝飾主題，每一主題均經過精心設計，以呼應現代審美潮流，激發創意靈感：

自然 韻律 ： 融入自然之美，其色彩與質感將戶外寧靜引入室內空間

融入自然之美，其色彩與質感將戶外寧靜引入室內空間 同 色係搭配 ： 以精致簡約風和單色調搭配，彰顯歷久彌新的優雅氣質

以精致簡約風和單色調搭配，彰顯歷久彌新的優雅氣質 建築 優雅 ： 融合歷史與現代風格，將電梯空間轉化為啟發之境

融合歷史與現代風格，將電梯空間轉化為啟發之境 點 綴色 ：運用大膽鮮明的色彩突顯個性，在中性基調上營造戲劇張力與視覺沖擊

在各主題框架下，設計師還可選用多種附加配置，包括反映區域/本地設計偏好的配色方案、層壓板、不銹鋼、玻璃及陶瓷等牆面飾面，以及扶手、地板、轎頂與轎門等可選部件。

怡和迅達集團集團安裝工程部銷售總監Vu Huy Ta表示：「我們推出這一全新系列，不僅是對電梯體驗的重新定義，更是一次革新。新材質、新色彩與新美學的融合，實現了設計與創新的無縫銜接。此次發布體現了我們對協作的堅持，助力設計師更輕鬆、靈活地實現願景，讓每一次電梯出行皆成為一段啟迪之旅。」

SOURCE Jardine Schindler