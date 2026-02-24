Jardine Schindler Tingkatkan Tampilan Lift dengan Meluncurkan Pilihan Interior Baru yang Menarik

Melalui peluncuran ini, Jardine Schindler memperkenalkan pilihan material, warna, dan konsep desain lift yang lebih beragam untuk mengubah solusi transportasi vertikal menjadi pengalaman yang semakin menarik. Inisiatif tersebut merupakan peluncuran interior lift terbesar yang pernah dilakukan Schindler, serta menghadirkan beragam opsi bagi arsitek dan desainer interior. Pilihan interior lift yang inovatif dan menarik ini terwujud berkat kolaborasi intensif dengan para arsitek dan desainer.

Koleksi desain lift yang dipilih secara cermat ini menawarkan tampilan modern dan elegan, serta lebih mudah terintegrasi dalam berbagai proyek arsitektur yang ambisius. Baik untuk meningkatkan daya tarik visual di gedung pencakar langit modern maupun menambahkan sentuhan elegan pada bangunan bersejarah, para desainer kini dapat mewujudkan visi kreatif secara lebih leluasa.

Unsur utama dari rangkaian desain lift ini terletak pada empat tema dekorasi unik yang dirancang secara khusus untuk mencerminkan tampilan modern dan menginspirasi opsi desain kreatif.

Natural Nuances , menonjolkan keindahan alam melalui warna dan tekstur yang menghadirkan suasana alam terbuka ke dalam kabin lift

menonjolkan keindahan alam melalui warna dan tekstur yang menghadirkan suasana alam terbuka ke dalam kabin lift Tone on Tone , memancarkan keanggunan abadi melalui elemen simpel yang elegan dan skema warna monokromatik

memancarkan keanggunan abadi melalui elemen simpel yang elegan dan skema warna monokromatik Architectural Elegance , mengubah kabin lift menjadi lingkungan inspiratif yang memadukan gaya historis dan kontemporer

mengubah kabin lift menjadi lingkungan inspiratif yang memadukan gaya historis dan kontemporer Accent Colour, menghadirkan sentuhan berkarakter melalui warna-warna yang memberikan identitas sehingga menciptakan kesan dramatis dan dinamis di tengah nuansa netral

Dalam setiap tema tersebut, desainer dapat mengakses berbagai opsi tambahan, termasuk nuansa warna yang mencerminkan preferensi desain lokal dan regional, beragam material dinding seperti laminasi, baja, kaca, dan keramik, serta pilihan pegangan tangan (handrail), lantai, plafon, dan pintu kabin lift.

Vu Huy Ta, Group New Installation Sales Director, Jardine Schindler Group, mengatakan, "Dengan meluncurkan rangkaian interior lift terbaru, kami tidak hanya mengubah pengalaman penggunaan lift, namun juga merevolusinya. Perpaduan material, warna, dan estetika terbaru menyatukan desain dan inovasi lift secara harmonis. Peluncuran ini mencerminkan komitmen kami terhadap kolaborasi, serta mempermudah para desainer mewujudkan visi mereka sehingga setiap penggunaan lift menjadi pengalaman yang menginspirasi."

SOURCE Jardine Schindler