Jardine Schindler nâng tầm thẩm mỹ thang máy với việc ra mắt loạt lựa chọn nội thất mới ấn tượng

HỒNG KÔNG, ngày 24 tháng 2 năm 2026 /PRNewswire/ -- Schindler, công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực giải pháp vận chuyển theo chiều dọc, chính thức ra mắt bộ sưu tập nội thất thang máy đương đại mới, đánh dấu bước tiến mới trong thiết kế và trải nghiệm thang máy.

Bộ sưu tập này thiết lập tiêu chuẩn thẩm mỹ mới, mang đến cho kiến trúc sư, nhà thiết kế và chủ đầu tư nhiều lựa chọn phong phú để tạo nên những không gian thang máy tinh tế, hiện đại.

Là thành viên của Tập đoàn Schindler, Jardine Schindler lần này mang đến một danh mục vật liệu, màu sắc và yếu tố thẩm mỹ đa dạng nhằm biến hành trình di chuyển theo chiều dọc trở nên thú vị hơn.

Đây cũng là đợt ra mắt lớn nhất từ trước đến nay của Jardine Schindler, cung cấp nhiều tùy chọn thiết kế dành cho các dự án tại Đông Á và Đông Nam Á. Bộ sản phẩm thể hiện thành quả của quá trình hợp tác sâu rộng với các kiến trúc sư và nhà thiết kế trong khu vực.

Với loạt tùy chọn thiết kế hiện đại, linh hoạt và đa năng, các kiến trúc sư có thể tích hợp nội thất thang máy vào các công trình từ hiện đại đến cổ điển. Dù mục tiêu là tăng tính thẩm mỹ cho một tòa nhà chọc trời hay thêm nét tinh tế cho một công trình lịch sử, bộ sưu tập mới giúp hiện thực hóa tầm nhìn sáng tạo một cách dễ dàng hơn.

Trung tâm của bộ sưu tập là bốn chủ đề thiết kế nổi bật, mỗi chủ đề được chọn lọc kỹ lưỡng để truyền cảm hứng cho những phong cách sáng tạo mới:

Natural Nuances (Sắc thái tự nhiên) tôn vinh vẻ đẹp của thiên nhiên, đem sự yên bình của môi trường ngoài trời vào không gian thang máy.

(Sắc thái tự nhiên) tôn vinh vẻ đẹp của thiên nhiên, đem sự yên bình của môi trường ngoài trời vào không gian thang máy. Tone on tone (Đồng điệu sắc màu)nhấn mạnh vẻ đẹp tối giản và thanh lịch thông qua bảng màu đơn sắc

(Đồng điệu sắc màu)nhấn mạnh vẻ đẹp tối giản và thanh lịch thông qua bảng màu đơn sắc Architectural Elegance (Kiến trúc thanh lịch)

kết hợp hài hòa giữa phong cách cổ điển và hiện đại, biến thang máy thành không gian đầy cảm hứng.

(Kiến trúc thanh lịch) kết hợp hài hòa giữa phong cách cổ điển và hiện đại, biến thang máy thành không gian đầy cảm hứng. Accent Colour (Màu điểm nhấn)

thêm nét cá tính bằng các gam màu nổi bật, tạo điểm nhấn mạnh mẽ giữa tông nền trung tính.

Trong mỗi chủ đề, người thiết kế có thể lựa chọn từ nhiều bảng màu theo xu hướng địa phương, đa dạng vật liệu hoàn thiện tường như laminate, thép, kính, gốm; cùng các tùy chọn tay vịn, sàn, trần và cửa.

Ông Tạ Huy Vũ, Giám đốc bán hàng lắp đặt mới của Tập đoàn, Tập đoàn Jardine Schindler chia sẻ: "Khi chúng tôi công bố dòng sản phẩm mới này, chúng tôi không chỉ định nghĩa lại trải nghiệm thang máy - chúng tôi đang cách mạng hóa nó.

Sự kết hợp giữa vật liệu, màu sắc và yếu tố thẩm mỹ mang lại một không gian được thiết kế tinh tế, đồng thời thể hiện bước tiến mới trong đổi mới sáng tạo. Bộ sưu tập phản ánh cam kết của chúng tôi trong việc hợp tác và hỗ trợ các nhà thiết kế, giúp họ biến ý tưởng thành hiện thực một cách linh hoạt và cảm hứng hơn."

