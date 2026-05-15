安智環球集團慶祝安智庫克成立十週年 持續布局全球跨境信託市場

初心為本，攜手打造誠信與專業體系

安智環球集團創辦人暨董事長張博士於致詞中，特別感謝庫克群島政府多年來的支持：「十年前，我們選擇在庫克群島扎根，不僅是因為這裡擁有全球首屈一指的資產保護法律體系，更因為我們看見了一個高度專業、高效且支持創新的監管環境。這十年來，安智庫克很榮幸能與庫克群島金融監督委員會（FSC）及金融服務發展局（FSDA）保持緊密的配合。我們始終堅持高規格的合規標準，積極響應政府在透明度與國際反洗錢規範上的各項政策。」

他進一步表示：「安智環球集團透過安智庫克，已與這片土地建立起深厚的情誼。我們不只是一家扎根本地的企業，業務觸角更延伸至全球，致力於成為庫克群島信託制度與資產保護優勢的國際推廣者。未來，我們將持續配合政府政策，將庫克群島的法律優勢轉化為客戶的安心保障，確保每一份託付都能在嚴謹的監管與最穩定的政經環境下，實現長遠傳承的願景。」

全球資產保護的重要司法管轄區

庫克群島擁有國際上最好的離岸信託資產保護法之一。長久以來，憑藉著無可取代的資產保護法引領國際，提供了全世界最堅固的資產保險櫃之一，其法律架構在資產隔離與信託保護方面具備高度國際知名度，為全球高資產客戶提供完善的財富管理與資產保護方案。

作為設立於庫克群島的持牌信託公司，安智庫克依循《信託公司條例2014》營運，並接受庫克群島金融監督委員會監管。邁入第二個十年，安智庫克未來將持續以庫克群島為戰略核心，深化服務品質與國際合作，並透過與監管機構及業界的交流，推動離岸信託服務朝向更專業、透明與穩健的方向發展。

SOURCE 安智環球集團