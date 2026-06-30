從「帶孩子度假」到「全家人的假期」 三亞艾迪遜酒店重新詮釋家庭旅行體驗

區別於傳統家庭房型，Joybox樂玩之家套房特別打造獨立兒童娛樂空間。設計靈感源於孩子們熟悉的鉛筆盒，透過滑梯、海洋球池及互動探索區域構建專屬室內樂園，讓玩樂成為度假體驗的一部分。孩子們可以在充滿想像力的空間中自由探索，父母也能夠擁有更加輕鬆從容的度假時光。

採用託管形式的《朋克星球》夏令營讓孩子們在專業團隊帶領下開啟屬於自己的海島冒險。從製作機械蝴蝶、海島龐克燈及貝殼龐克鏡等創意手作，到餅乾烘焙、水果特調等趣味體驗；從採摘椰子、椰樹攀爬等戶外挑戰，到泳池浮潛、水槍大戰及泳池衝浪等活力運動，孩子們將在探索、創造與協作中收穫成長，在充滿想像力的故事世界中激發好奇心、創造力與冒險精神。對於家庭賓客而言，這不僅是一項兒童活動，更是一種兼顧親子陪伴與個人休閒的新型度假體驗。

除了主題夏令營體驗外，酒店兒童樂園同樣為家庭賓客提供豐富多元的兒童活動空間。作為專為家庭打造的互動娛樂區域，樂園涵蓋兒童俱樂部、家庭泳池、樂園火車、酷樂卡丁車及樂園小人國等特色設施。小朋友們可以駕駛卡丁車、搭乘小火車探索園區，或在公主城堡、美術館、消防站及雜貨市場等主題空間盡情玩樂，也可參與繪畫課程、泡泡派對及戶外遊戲等活動，在充滿童趣與創造力的環境中度過歡樂假期。

當孩子們投入探索旅程時，父母也能享受屬於自己的假期。作為酒店標誌性空間之一，海灘俱樂部為僅限成人進入的海島休閒場所，坐落於人造海洋與海水泳池旁，以熱帶度假氛圍、音樂體驗及海景景觀聞名。

海灘俱樂部被綠意環繞，下沉式卡座、水上吊床與開放式吧台共同構成輕鬆自在的社交場景。無論是在日落時分小酌片刻，還是伴隨 DJ 音樂享受海風，這裡都為賓客提供遠離日常節奏的放鬆空間。

今年暑期，酒店同步推出「我們的假期」家庭度假套餐。入住賓客可尊享觀海客房住宿，每日兩位成人及一位12歲以下兒童自助早餐，以及一次半日3至12歲兒童託管體驗。套餐還包含海灘俱樂部成人雞尾酒及小食套餐、兒童專屬用品、每日兒童主題活動及旅拍體驗等禮遇，以一站式度假體驗滿足家庭成員的不同需求。

家庭度假不再意味著所有人遵循同一種節奏，而是讓每位家庭成員都能擁有屬於自己的體驗與時光。孩子們在探索與成長中發現世界，大人們在海島生活方式中享受當下，這個夏天，三亞艾迪遜酒店希望以兼具設計美學、海島生活方式與親子體驗的度假場景，為現代家庭帶來關於假期的全新想像。

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Instagram: @editionsanya

關於艾迪遜酒店（EDITION HOTELS）

艾迪遜酒店匯集了風格各異、私人專屬、獨樹一幟的個性化酒店，是一個創意十足、令人耳目一新的酒店品牌，重新定義傳統奢華理念。每家艾迪遜酒店都具有獨特性，將卓越的餐飲、娛樂、服務和設施巧妙融合，精心呈現所在地的文化精髓和地域風情。每一家艾迪遜酒店都以其鮮明的個性、真實的表達、原汁原味的風格和卓爾不群的特質，體現所在地的精神風貌與時代潮流。儘管酒店的外觀風格迥異，但皆以其對現代生活方式的獨到見解與態度，深入詮釋品牌的核心美學。艾迪遜注重的不僅是外觀設計，更是獨特的理念和體驗。酒店以精緻簡約的裝飾、設計、細節與公共空間，為賓客打造卓越體驗與品質服務。對於渴望優質服務和文化體驗的賓客，艾迪遜酒店以特立獨行的生活方式體驗詮釋新穎獨特的融合理念，在卓越設計與銳意創新之間探索精妙平衡，始終提供全球如一的品質服務。艾迪遜酒店品牌目前在全球擁有22家酒店，分別位於紐約、紐約時代廣場、邁阿密海灘、西好萊塢、坦帕、巴塞隆納、博德魯姆、倫敦、雷克雅維克、馬德里、羅馬、阿布達比、杜拜、中國三亞、上海、東京虎之門、新加坡、墨西哥卡奈的里維埃拉瑪雅、東京銀座、沙烏地阿拉伯吉達以及義大利科莫湖。

SOURCE 三亞艾迪遜酒店