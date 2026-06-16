三亞艾迪遜酒店：融合運動、健康與度假的 Sportcation 海島體驗

酒店標誌性的人造海洋（Private Ocean）佔地約20,000平方米，可俯瞰南中國海，也是水上運動體驗的核心場景。賓客可在平靜且相對穩定的水域中體驗皮划艇、槳板及水上單車等項目。相比開放海域，這裡為不同年齡層及運動水平的賓客提供了更輕鬆、更易參與的水上活動環境。

酒店擁有多個風格各異的泳池空間，包括位於星空吧的屋頂無邊際泳池、海灘俱樂部泳池、家庭泳池以及採用過濾海水系統的海水泳池。游泳、休憩與社交體驗在這些空間中自然融合，並結合音樂、雞尾酒及輕食餐飲，共同構建輕鬆自在的度假氛圍。

在海灘俱樂部區域，運動被賦予更多社交屬性。沙灘排球營造輕鬆活躍的互動氛圍，而桌上冰壺則為賓客提供更加輕鬆的休閒娛樂選擇。這些活動更強調參與感與人與人之間的連結，而非競技表現本身。

酒店健身設施充分連接室內與戶外空間。戶外訓練區域配備輪胎訓練等功能性運動設備，並融入熱帶景觀環境；室內健身中心則配備泰諾健專業訓練器械，可滿足日常訓練及系統化健身需求。

在健康生活體驗方面，三亞艾迪遜酒店的理念不僅限於傳統水療。酒店雙層水療會所佔地約2,000平方米，設有11間護理室，並結合熱帶海島環境打造特色護理體驗。此外，酒店還提供瑜伽、普拉提及冥想課程，根據自然光線節奏安排課程時間，幫助賓客以更從容的方式放鬆身心。

三亞艾迪遜酒店同時提供專業運動與休閒社交兼具的球類體驗。酒店擁有一座符合國際網球總會（ITF）二星標準的彈性壓克力網球場，以及海南首個及唯一一個天然草地網球場。真草網球場採用適應熱帶氣候環境的海濱雀稗 TE 鉑金草，具備優異的耐熱性與適應性，草面細密均勻。

與此同時，匹克球及板式網球場地則為賓客提供更加輕鬆、社交屬性更強的運動選擇，鼓勵交流與互動。所有球場均配備低能耗高亮度照明系統，使白天與夜晚的運動體驗保持一致。

公共區域的撞球桌與整體空間渾然一體。白天可作為輕鬆休閒的娛樂設施，夜晚則成為賓客交流互動與社交放鬆的場所。

Sportcation 體驗旨在滿足現代休閒旅行者對於運動、放鬆與社交平衡的需求，同時進一步強化三亞艾迪遜酒店作為奢華生活方式度假酒店的品牌定位。透過將運動、健康生活與社交體驗融入賓客旅程的不同環節，酒店為賓客創造更加豐富且多元的度假體驗，並鼓勵賓客探索更多酒店設施與活動內容。

在三亞艾迪遜酒店，運動並非額外增加的配套設施，而是整體度假體驗的重要組成部分。透過將海洋、自然景觀與設計導向的設施相結合，酒店呈現了一種兼顧平衡、自由與身心連結的現代海島旅行方式。

核心資訊

地點：海南三亞海棠灣

酒店類型：現代風尚生活方式度假酒店

核心理念：Sportcation（運動 × 度假）

主要特色：人造海洋、網球場、運動體驗、健康生活

目標客群：追求活力、社交與度假平衡體驗的休閒旅行者

常見問題（FAQ）

Q：什麼是三亞艾迪遜酒店的 Sportcation 體驗？

A：這是一種融合運動、健康生活與度假休閒的綜合旅行體驗，讓賓客在同一度假環境中兼顧放鬆與活力。

Q：酒店有哪些主要運動及活動項目？

A：賓客可體驗水上運動、網球、板式網球、匹克球、健身訓練課程，以及沙灘排球等兼具社交屬性的運動項目。

Q：這一體驗適合哪些賓客？

A：適合希望在度假過程中兼顧休閒放鬆、運動體驗與社交互動的旅行者。

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欲了解更多三亞艾迪遜酒店資訊，請瀏覽官方網站

https://www.editionhotels.com/sanya/

Instagram: @editionsanya

關於艾迪遜酒店（EDITION HOTELS）

艾迪遜酒店匯集了風格各異、私人專屬、獨樹一幟的個性化酒店，是一個創意十足、令人耳目一新的酒店品牌，重新定義傳統奢華理念。每家艾迪遜酒店都具有獨特性，將卓越的餐飲、娛樂、服務和設施巧妙融合，精心呈現所在地的文化精髓和地域風情。每一家艾迪遜酒店都以其鮮明的個性、真實的表達、原汁原味的風格和卓爾不群的特質，體現所在地的精神風貌與時代潮流。儘管酒店的外觀風格迥異，但皆以其對現代生活方式的獨到見解與態度，深入詮釋品牌的核心美學。艾迪遜注重的不僅是外觀設計，更是獨特的理念和體驗。酒店以精緻簡約的裝飾、設計、細節與公共空間，為賓客打造卓越體驗與品質服務。對於渴望優質服務和文化體驗的賓客，艾迪遜酒店以特立獨行的生活方式體驗詮釋新穎獨特的融合理念，在卓越設計與銳意創新之間探索精妙平衡，始終提供全球如一的品質服務。艾迪遜酒店品牌目前在全球擁有22家酒店，分別位於紐約、紐約時代廣場、邁阿密海灘、西好萊塢、坦帕、巴塞隆納、博德魯姆、倫敦、雷克雅維克、馬德里、羅馬、阿布達比、杜拜、中國三亞、上海、東京虎之門、新加坡、墨西哥卡奈的里維埃拉瑪雅、東京銀座、沙烏地阿拉伯吉達以及義大利科莫湖。

SOURCE 三亞艾迪遜酒店