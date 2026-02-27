TÜV萊茵與廣州市黃埔區政府簽訂合作協議 啟動大灣區（廣東）營運中心建設

黃埔區區長冼銀崧在簽約儀式上表示，TÜV 萊茵作為國際領先的檢測檢驗認證機構，深耕粵港澳大灣區三十餘年，擁有深厚的技術積積和全球資源優勢。此次TÜV萊茵大灣區（廣東）營運中心項目投資建設，是黃埔區推動先進製造業與現代服務業深度融合的重要措施。黃埔區人民政府將在法律法規和相關政策框架下，全力支持該項目的建設，在政策支持、資源協調及項目建設審批等方面提供全方位保障，助力項目早日建成並投入運營。

當天下午，夏波也出席了以 「工商並舉，推動製造業與服務業深度融合、協同發展」 為主題的廣州市高品質發展大會。作為 「十五五」 開局之年廣州推動高品質發展的重要部署，本次大會明確了全市以貿促工、以工興貿的實業振興路徑，詳解 「工商並舉、兩業融合」 規劃佈局，匯聚政企各方力量探索產業轉型升級新路徑，加快發展新質生產力。

夏波在廣州市高品質發展大會致辭

夏波在大會致詞中表示：「廣州開發區、黃埔區作為粵港澳大灣區的『灣頂明珠』，是實體經濟主戰場和科技創新核心引擎。TÜV萊茵作為最早落戶廣州開發區的國際檢測認證機構之一，深刻地感受到了這裡優質的營商環境和高效的政務服務。此次啟動建設TÜV萊茵大灣區（廣東）營運中心，不僅是TÜV萊茵在華發展的重要里程碑，更是我們深耕黃埔、服務大灣區的堅定決心的體現。未來，TÜV萊茵將繼續發揮好『外腦』和『橋樑』的作用，助力大灣區企業在全球產業鏈重構中行穩致遠，共同推動區域經濟的高品質發展。 」

此次合作標誌著TÜV萊茵在華戰略佈局的進一步深化，也是廣州市及黃埔區持續優化營商環境、聚焦發展新質生產力、推動「兩業融合」的生動實踐，將為粵港澳大灣區建設國際一流灣區和世界級城市群注入新的專業動能。

