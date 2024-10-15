加拿大皇家鑄幣廠「奢華系列」載譽歸來，呈獻獨一無二的 10 公斤純金海達族傑作

安大略省渥太華2024年10月15日 /美通社/ -- 加拿大皇家鑄幣廠「奢華系列」強勢回歸，帶來一系列獨家發行的純金及純鉑金奢華硬幣，當中焦點落在獨一無二的 2024 年 10 公斤 99.99% 純金幣——「舞動屏風」（亦稱「吶喊」）。這枚精緻的硬幣由備受讚譽的海達族雕刻大師 Chief 7IDANsuu（James Hart）創作，向太平洋西北海岸的藝術傳統致敬，並以真正的鮑魚貝殼作點綴。為頌揚鮭魚在大自然和海達族文化中扮演的重要角色，大師的靈感之作亦被複製於一系列限量的、同樣以真正的鮑魚貝殼作點綴的 99.95% 純鉑金 1 公斤硬幣上。今年的「奢華系列」還包括 2024 年 500 加元純金幣——「純粹輝煌」，這枚 5 盎司、猶如珠寶般精緻的傑作由藝術家 Chris 和 Rosina Reid 設計，並以加拿大鑽石點綴。

鑄幣廠再度與 Heffel Fine Art Auction House 攜手合作，將於 2024 年 11 月 20 日舉行現場拍賣，出售 2024 年 10 公斤 99.99% 純金幣——「舞動屏風」（亦稱「吶喊」）。2024 年「奢華系列」中的其他硬幣由即日起接受訂購。

「全新『 奢華系列』的推出，再次印證加拿大皇家鑄幣廠的精湛技術與藝術造詣。」加拿大皇家鑄幣廠總裁兼行政總裁 Marie Lemay 表示，「我們很榮幸能夠在珍罕奢華的錢幣藝術作品上展現我們的工藝，尤其是在這枚獨一無二的黃金傑作上，它充分體現了海達族雕刻大師 Chief 7IDANsuu 的精神和才華。」

「舞動屏風」（亦稱「吶喊」）以 10 公斤 99.99% 加拿大純金精心鑄造，其背面重現了 Chief 7IDANsuu 在原版紅色雪松木板上雕刻的圖案。硬幣設計融合了傳統的海達族人物——薩滿、海狸、渡鴉、老鷹、青蛙、殺人鯨和帶著幼崽的母熊，牠們的存亡與鮭魚息息相關，而鮭魚則以人與動物的形態沿著硬幣邊緣呈現。六片來自可持續來源、散發珍珠光澤的鮑魚貝殼鑲嵌於硬幣邊緣，其水漾色調在光線下閃閃發光，其形狀令人聯想到海達族銅盾——傳統財富的象徵。這枚氣勢磅礴的硬幣正面則印有加拿大藝術家 Steven Rosati 創作的查理斯三世國王陛下肖像，周圍環繞著原版雕刻中細膩的素描線條。

這枚獨一無二的硬幣盛載於方形密封盒中，並附有一份精裝書形式的序列號證書，再放入由紅色雪松木特製的豪華收藏家盒子中——呼應原版雕刻的材質，盒頂更飾有 Chief 7IDANsuu 親手製作的海達族銅盾。

「能夠以這種方式將我的作品永久保存，融入硬幣之中，並傳遞當中的訊息，我感到十分欣慰。與加拿大皇家鑄幣廠才華洋溢的團隊合作，見證他們非凡的成就，實在令人鼓舞。Heffel Fine Art Auction House 這家卓越的機構將此傑作帶到世界各地，為整個過程增添力量。」海達瓜依的海達族雕刻大師、著名藝術家 Chief 7IDANsuu 說道。

「Heffel 非常榮幸能夠繼續與加拿大皇家鑄幣廠合作，將這枚令人驚嘆的 10 公斤黃金傑作推向市場，這件作品以 Chief 7IDANsuu（James Hart）的標誌性創作為藍本。」Heffel Fine Art Auction House 總裁 David Heffel 表示，「『舞動屏風』（亦稱『吶喊』）是 Chief James Hart 文化傳承和加拿大藝術的完美見證。這枚獨一無二的錢幣藝術品，為世人提供了一個千載難逢的機會，去欣賞和收藏一位重要藝術家的傳奇之作，我們很榮幸能夠參與其中。」

有意競投 10 公斤 99.99% 純金幣——「舞動屏風」（亦稱「吶喊」）的收藏家，可於 Heffel 登記參與拍賣。

全球限量發行 38 枚的 1 公斤 99.95% 純鉑金版「舞動屏風」（亦稱「吶喊」）。這些硬幣的耐磨鑄面綴有閃閃發光的可持續來源鮑魚貝殼。每枚硬幣均嵌於可拆式托盤中，盛載於櫥櫃式盒子內，並附有證書小冊子及一雙手套，方便收藏家安全處理。每枚硬幣的零售價為 89,999.95 加元。

2024 年 500 加元純金幣——「純粹輝煌」是今年「奢華系列」的壓軸之作。這些 5 盎司、99.99% 純金及鑽石鑄幣的發行量僅為 20 枚，每枚零售價為 99,995 加元。

其背面由加拿大藝術家 Chris 和 Rosina Reid 創作，設計概念源自聲波或樹木年輪，由中心點向外散發開去。這些圖案突顯了五顆 Ideal Cut 鑽石的獨特形狀、專利切割和閃爍光芒，全部均經戴比爾斯鑽石學院評級，並鑲嵌於每枚硬幣的中心。這些產自加拿大的方形、圓形、橢圓形、枕形和心形切割寶石，以及點綴四周的碎鑽，總重達 3.4 克拉。硬幣正面鑄有加拿大藝術家 Steven Rosati 創作的查理斯三世國王陛下肖像，周圍環繞著重複圖案，設計靈感源自硬幣背面的鑽石鑲座。

「奢華系列」的獨家錢幣藝術品可直接從鑄幣廠訂購：加拿大境內請致電 1-800-2671-1871，美國境內請致電 1-800-268-6468，或瀏覽 www.mint.ca，亦可透過鑄幣廠的官方經銷商和分銷商訂購。

如欲深入瞭解 2024 年 「奢華系列」，請瀏覽 www.mint.ca/opulenc。想觀賞這些精美硬幣的圖片和影片，請按此處。

關於皇家加拿大鑄幣廠

皇家加拿大鑄幣廠是負責鑄造及發行加拿大流通硬幣的皇家公司。該鑄幣廠是全球規模最大兼功能最齊備鑄幣廠之一，生產屢獲殊榮的硬幣收藏品、市場領先的貴金屬產品，以及加拿大的受人敬仰軍事與民事榮譽獎章。

它已獲倫敦金屬交易所和紐約商品交易所 (COMEX) 確立為優質精煉廠商，並提供全方位頂級金銀精煉服務。皇家加拿大鑄幣廠在各個機構營運層面整合環境、社會與治理實踐，而成為致力更保護環境，締造安全及包容工作場所，並於自身營運社區帶來正面影響的機構。

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關於 Heffel Fine Art Auction House

Heffel 成立於 1978 年，一直致力於為全球熱情的收藏家搜羅傑出的藝術作品，累計銷售額近 10 億美元。Heffel 在多倫多、溫哥華、蒙特利爾、渥太華和卡爾加里均設有辦事處，擁有加拿大經驗最豐富的藝術專家團隊，為全球買家及賣家提供卓越的客戶服務。

傳媒如需更多資訊，請聯絡：加拿大皇家鑄幣廠，Alex Reeves，高級公共事務經理，(613) 884-6370，[email protected]；Heffel Fine Art Auction House，Rebecca Rykiss，品牌及傳訊全國總監，(416) 961-6505 內線 323，[email protected]

SOURCE Royal Canadian Mint (RCM)