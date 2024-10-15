加拿大皇家鑄幣廠「奢華系列」載譽歸來，呈獻獨一無二的 10 公斤純金海達族傑作

新聞提供者

Royal Canadian Mint (RCM)

15 10月, 2024, 21:00 CST

安大略省渥太華2024年10月15日 /美通社/ -- 加拿大皇家鑄幣廠「奢華系列」強勢回歸，帶來一系列獨家發行的純金及純鉑金奢華硬幣，當中焦點落在獨一無二的 2024 年 10 公斤 99.99% 純金幣——「舞動屏風」（亦稱「吶喊」）。這枚精緻的硬幣由備受讚譽的海達族雕刻大師 Chief 7IDANsuu（James Hart）創作，向太平洋西北海岸的藝術傳統致敬，並以真正的鮑魚貝殼作點綴。為頌揚鮭魚在大自然和海達族文化中扮演的重要角色，大師的靈感之作亦被複製於一系列限量的、同樣以真正的鮑魚貝殼作點綴的 99.95% 純鉑金 1 公斤硬幣上。今年的「奢華系列」還包括 2024 年 500 加元純金幣——「純粹輝煌」，這枚 5 盎司、猶如珠寶般精緻的傑作由藝術家 Chris 和 Rosina Reid 設計，並以加拿大鑽石點綴。 

鑄幣廠再度與 Heffel Fine Art Auction House 攜手合作，將於 2024 年 11 月 20 日舉行現場拍賣，出售 2024 年 10 公斤 99.99% 純金幣——「舞動屏風」（亦稱「吶喊」）。2024 年「奢華系列」中的其他硬幣由即日起接受訂購。

「全新『 奢華系列』的推出，再次印證加拿大皇家鑄幣廠的精湛技術與藝術造詣。」加拿大皇家鑄幣廠總裁兼行政總裁 Marie Lemay 表示，「我們很榮幸能夠在珍罕奢華的錢幣藝術作品上展現我們的工藝，尤其是在這枚獨一無二的黃金傑作上，它充分體現了海達族雕刻大師 Chief 7IDANsuu 的精神和才華。」

「舞動屏風」（亦稱「吶喊」）以 10 公斤 99.99% 加拿大純金精心鑄造，其背面重現了 Chief 7IDANsuu 在原版紅色雪松木板上雕刻的圖案。硬幣設計融合了傳統的海達族人物——薩滿、海狸、渡鴉、老鷹、青蛙、殺人鯨和帶著幼崽的母熊，牠們的存亡與鮭魚息息相關，而鮭魚則以人與動物的形態沿著硬幣邊緣呈現。六片來自可持續來源、散發珍珠光澤的鮑魚貝殼鑲嵌於硬幣邊緣，其水漾色調在光線下閃閃發光，其形狀令人聯想到海達族銅盾——傳統財富的象徵。這枚氣勢磅礴的硬幣正面則印有加拿大藝術家 Steven Rosati 創作的查理斯三世國王陛下肖像，周圍環繞著原版雕刻中細膩的素描線條。

這枚獨一無二的硬幣盛載於方形密封盒中，並附有一份精裝書形式的序列號證書，再放入由紅色雪松木特製的豪華收藏家盒子中——呼應原版雕刻的材質，盒頂更飾有 Chief 7IDANsuu 親手製作的海達族銅盾。

「能夠以這種方式將我的作品永久保存，融入硬幣之中，並傳遞當中的訊息，我感到十分欣慰。與加拿大皇家鑄幣廠才華洋溢的團隊合作，見證他們非凡的成就，實在令人鼓舞。Heffel Fine Art Auction House 這家卓越的機構將此傑作帶到世界各地，為整個過程增添力量。」海達瓜依的海達族雕刻大師、著名藝術家 Chief 7IDANsuu 說道。

「Heffel 非常榮幸能夠繼續與加拿大皇家鑄幣廠合作，將這枚令人驚嘆的 10 公斤黃金傑作推向市場，這件作品以 Chief 7IDANsuu（James Hart）的標誌性創作為藍本。」Heffel Fine Art Auction House 總裁 David Heffel 表示，「『舞動屏風』（亦稱『吶喊』）是 Chief James Hart 文化傳承和加拿大藝術的完美見證。這枚獨一無二的錢幣藝術品，為世人提供了一個千載難逢的機會，去欣賞和收藏一位重要藝術家的傳奇之作，我們很榮幸能夠參與其中。」

有意競投 10 公斤 99.99% 純金幣——「舞動屏風」（亦稱「吶喊」）的收藏家，可於 Heffel 登記參與拍賣。

全球限量發行 38 枚的 1 公斤 99.95% 純鉑金版「舞動屏風」（亦稱「吶喊」）。這些硬幣的耐磨鑄面綴有閃閃發光的可持續來源鮑魚貝殼。每枚硬幣均嵌於可拆式托盤中，盛載於櫥櫃式盒子內，並附有證書小冊子及一雙手套，方便收藏家安全處理。每枚硬幣的零售價為 89,999.95 加元。

2024 年 500 加元純金幣——「純粹輝煌」是今年「奢華系列」的壓軸之作。這些 5 盎司、99.99% 純金及鑽石鑄幣的發行量僅為 20 枚，每枚零售價為 99,995 加元。

其背面由加拿大藝術家 Chris 和 Rosina Reid 創作，設計概念源自聲波或樹木年輪，由中心點向外散發開去。這些圖案突顯了五顆 Ideal Cut 鑽石的獨特形狀、專利切割和閃爍光芒，全部均經戴比爾斯鑽石學院評級，並鑲嵌於每枚硬幣的中心。這些產自加拿大的方形、圓形、橢圓形、枕形和心形切割寶石，以及點綴四周的碎鑽，總重達 3.4 克拉。硬幣正面鑄有加拿大藝術家 Steven Rosati 創作的查理斯三世國王陛下肖像，周圍環繞著重複圖案，設計靈感源自硬幣背面的鑽石鑲座。

奢華系列」的獨家錢幣藝術品可直接從鑄幣廠訂購：加拿大境內請致電 1-800-2671-1871，美國境內請致電 1-800-268-6468，或瀏覽 www.mint.ca，亦可透過鑄幣廠的官方經銷商和分銷商訂購。

如欲深入瞭解 2024 年 「奢華系列」，請瀏覽 www.mint.ca/opulenc。想觀賞這些精美硬幣的圖片和影片，請按此處

關於皇家加拿大鑄幣廠

皇家加拿大鑄幣廠是負責鑄造及發行加拿大流通硬幣的皇家公司。該鑄幣廠是全球規模最大兼功能最齊備鑄幣廠之一，生產屢獲殊榮的硬幣收藏品、市場領先的貴金屬產品，以及加拿大的受人敬仰軍事與民事榮譽獎章。

它已獲倫敦金屬交易所和紐約商品交易所 (COMEX) 確立為優質精煉廠商，並提供全方位頂級金銀精煉服務。皇家加拿大鑄幣廠在各個機構營運層面整合環境、社會與治理實踐，而成為致力更保護環境，締造安全及包容工作場所，並於自身營運社區帶來正面影響的機構。 

如欲深入瞭解皇家加拿大鑄幣廠、產品和服務，請瀏覽 www.mint.ca。請於 LinkedInFacebookInstagram，關注皇家加拿大鑄幣廠。

關於 Heffel Fine Art Auction House

Heffel 成立於 1978 年，一直致力於為全球熱情的收藏家搜羅傑出的藝術作品，累計銷售額近 10 億美元。Heffel 在多倫多、溫哥華、蒙特利爾、渥太華和卡爾加里均設有辦事處，擁有加拿大經驗最豐富的藝術專家團隊，為全球買家及賣家提供卓越的客戶服務。

傳媒如需更多資訊，請聯絡：加拿大皇家鑄幣廠，Alex Reeves，高級公共事務經理，(613) 884-6370，[email protected]；Heffel Fine Art Auction House，Rebecca Rykiss，品牌及傳訊全國總監，(416) 961-6505 內線 323，[email protected]

SOURCE Royal Canadian Mint (RCM)

來自同一來源

皇家加拿大鑄幣廠的 2023 年純銀硬幣 ----《和平寓言》榮獲今年「最啟發」組別

皇家加拿大鑄幣廠的 2023 年純銀硬幣 ----《和平寓言》榮獲今年「最啟發」組別

皇家加拿大鑄幣廠的 2023 年純銀硬幣 ——《和平寓言》在世界錢幣大賽 (Coin of the Year Award) 中，榮獲「最啟發」(Most Inspirational)...

加拿大皇家鑄幣廠推出一枚全新的壹加元流通硬幣，旨在紀念加拿大文學巨匠 L. M. Montgomery

加拿大皇家鑄幣廠（The Royal Canadian Mint）即將發行一枚全新的壹加元紀念流通硬幣，旨在紀念加拿大歷史上著作量最豐富且廣受閱讀的作者之一加拿大文學巨匠 L. M. Montgomery。在她出生150 週年紀念，這枚硬幣既向 Montgomery...

探索

銀行與金融服務

銀行與金融服務

貴金屬

貴金屬