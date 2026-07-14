森美術館『讓-穆克』展覽參觀人數突破20萬

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東京2026年7月13日 /美通社/ -- 東京森美術館欣然宣佈，截至2026年7月9日（星期四），正在舉辦的讓-穆克(Ron Mueck)展覽累計參觀人數已正式突破20萬。本次展覽由森美術館與卡地亞當代藝術基金會(Fondation Cartier pour l'art contemporain)聯合主辦，廣受讚譽，是該藝術家時隔18年在日本舉辦的首場大型個展。Ron Mueck（1958年出生於澳大利亞，現居英國）是一位享譽國際的當代藝術家，他以對材料、技法和表現手法的創新運用，不斷突破具象雕塑的邊界。

本次展覽共展出11件作品，追溯了該藝術家從早期代表作到近期創作的演變軌跡。展覽的核心之作是大型裝置作品《Mass》（2016–2017），這件震撼人心的作品由100個大型人類頭骨雕塑堆疊而成，震撼力十足，極具視覺衝擊力。參展作品中，有六件為日本首展。