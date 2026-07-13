모리 미술관 '론 뮤익' 전시, 20만 명 이상의 방문객 맞아

— 도쿄 시티 뷰 전망대 입장권이 포함된 특별 패키지 티켓 판매 시작 —

도쿄, 2026년 7월 13일 /PRNewswire/ -- 도쿄의 모리 미술관(Mori Art Museum)이 진행 중인 전시 론 뮤익(Ron Mueck)이 2026년 7월 9일 목요일 기준으로 공식적으로 20만 명의 방문객을 넘어섰다고 발표했다. 모리 미술관과 까르띠에 현대미술재단(Fondation Cartier pour l'art contemporain)이 공동 주최한 이번 전시는 큰 호평을 받고 있으며, 이 작가의 18년 만의 일본 첫 대규모 개인전을 기념한다. 1958년 호주에서 태어나 영국에서 거주하는 론 뮤익은 재료, 기법, 표현 방식의 혁신적인 사용을 통해 형상 조각의 경계를 확장하는 것으로 국제적으로 유명한 현대 예술가다.

이번 전시는 작가의 초기 대표작부터 최근 창작품까지의 진화를 추적하는 11개의 작품을 선보인다. 전시의 중심에는 100개의 거대한 인간 해골 조각들이 쌓여 있는 압도적인 존재감을 지닌 매력적인 작품인 대규모 설치물 매스(Mass, 2016-2017)가 있다. 전시된 작품 중 6점은 일본에서 최초로 공개하는 것이다.

Ron Mueck, Mass, 2016–2017. Synthetic polymer paint on fiberglass. Dimensions variable. Collection: National Gallery of Victoria, Melbourne, Felton Bequest, 2018. Installation view: “Ron Mueck” exhibition, Mori Art Museum, Tokyo, 2026. Photo: Hasegawa Kenta. Photo courtesy: Mori Art Museum, Tokyo

해외 방문객들에게 최고의 도쿄 경험을 제공하기 위해 특별 '론 뮤익 전시 + 도쿄 시티 뷰 패키지 티켓(Ron Mueck Exhibition + Tokyo City View Combo Ticket)'이 현재 판매 중이다. 이 독점 패스를 통해 방문객들은 롯폰기 힐스 모리 타워(Roppongi Hills Mori Tower) 53층에 있는 모리 미술관에서 현대 미술에 몰입한 후 52층으로 내려가 해발 250미터 상공에서 도시의 상징적인 랜드마크들의 막힘없는 360도 파노라마 전망을 제공하는 전망대인 도쿄 시티 뷰(Tokyo City View)를 즐길 수 있다.

티켓 상세 정보

이용 가능 기간

2026년 8월 1일 토요일~9월 23일 수요일

구매 방법

온라인: 현재 판매 중 (모리 미술관 예약 웹사이트)

현장 (미술관 및 전망대 티켓/안내소, 롯폰기 힐스 모리 타워 3층): 당일 입장에 한해 구매할 수 있으며 재고에 따라 달라질 수 있음

입장료

온라인: 4100엔

현장: 4300엔

*모든 가격 세금 포함

일반 정보

전시명: 론 뮤익

전시 기간: 2026년 4월 29일 수요일~9월 23일 수요일

장소: 도쿄 미나토구 롯폰기 6-10-1 롯폰기 힐스 모리 타워 53층 모리 미술관

운영 시간: 10:00~22:00

* 화요일: 10:00~17:00

자세한 정보는 모리 미술관 웹사이트를 방문해 확인할 수 있다. www.mori.art.museum/en/

SOURCE Mori Art Museum