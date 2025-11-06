泓格科技參與 2025 IIFES 展現能源管理與安全監測關鍵技術

今年展品以「動態示範系統」為主軸，整合能源管理解決方案、空氣品質監測與漏液偵測系統，展示企業如何運用物聯網（IoT）監控技術，實現數據可視化，並即時掌握能源消耗、工作安全與環境狀況。

在能源管理方面，泓格科技提供 PMC 系列電力管理控制器、PM 系列智慧電錶、 IoTstar 雲端管理軟體等強大工具，幫助企業監測能耗並提升能源使用效率。

為確保更健康與安全的工作環境，泓格科技亦將展出 DL 系列資料記錄模組，涵蓋小巧型 DL-10、多功能型 DL-300 與全功能型 DL-1000，可同時監測溫度、濕度、二氧化碳及各項空氣品質參數。另一亮點為漏液偵測模組，提供可靠防護，避免漏水造成設備或基礎設施損害。

同時，泓格將以一套專屬示範系統展示紅外線溫度感測器，呈現其精準的非接觸式溫度量測功能，適用於各類工業環境。另將展出多款工業通訊裝置，包括 tGW 系列 Modbus 閘道器、tSH 系列串列埠轉換器、遠端 I/O 模組，可簡化系統整合作業並強化各式應用的資料連接。

泓格科技憑藉一站式多元產品線，展現推動智慧自動化解決方案的實力。其方案結合效率、安全與連接三大面向，滿足現代產業日益發展的需求。

關於泓格科技

泓格科技成立於 1993 年，總部位於台灣，是全球工業自動化與物聯網（IoT）領域的領導廠商。公司具備逾 30 年專業經驗，提供全面且可靠的軟硬體產品，協助企業邁向工業 4.0 與工業物聯網（IIoT）應用。泓格結合深厚研發實力與豐富國際市場經驗，持續以創新技術推動全球工廠、公共設施及基礎建設的數位轉型。

瞭解更多詳情，請訪問泓格科技網站： https://www.icpdas.com

SOURCE 泓格科技