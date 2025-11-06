ICP DAS Hadirkan Solusi Manajemen Energi dan Pemantauan Keselamatan Kerja di Ajang IIFES 2025

Salah satu sesi utama dalam pameran ini adalah demo sistem yang mengintegrasikan Solusi Manajemen Energi, Pemantauan Kualitas Udara, dan Deteksi Kebocoran Cairan. Dengan sistem ini, kalangan perusahaan dapat memantau konsumsi energi, keselamatan kerja, dan kondisi lingkungan secara real-time melalui solusi pemantauan dan kontrol berbasiskan IoT.

Dalam hal manajemen energi, ICP DAS akan menampilkan alat pengendali manajemen daya seri PMC, smart power meter seri PM, serta perangkat lunak manajemen komputasi awan IoTstar. Kombinasi tersebut menyediakan sarana canggih untuk memantau penggunaan energi dan meningkatkan efisiensi operasional.

Untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan aman, ICP DAS juga akan memamerkan data logger seri DL—termasuk DL-10 yang berukuran ringkas, DL-300 yang serbaguna, dan DL-1000 yang berkapasitas besar—mampu memantau suhu, kelembapan, kadar CO₂, dan berbagai parameter kualitas udara lainnya. Selain itu, modul Deteksi Kebocoran Cairan akan dilansir ICP DAS sebagai solusi unggulan yang mencegah kerusakan peralatan atau infrastruktur akibat kebocoran air.

ICP DAS juga akan memamerkan Sensor Suhu Inframerah (IR Temperature Sensor) melalui demo khusus guna membuktikan kemampuan pengukuran suhu tanpa kontak dengan akurasi tinggi di lingkungan industri. ICP DAS turut memperkenalkan berbagai perangkat komunikasi industri seperti gateway Modbus seri tGW, konverter serial seri tSH, serta modul jarak jauh I/O, yang mempermudah integrasi sistem dan meningkatkan konektivitas data di berbagai aplikasi industri.

Melalui rangkaian solusi tersebut, ICP DAS membuktikan komitmen untuk menghadirkan teknologi otomasi pintar yang menggabungkan efisiensi, keamanan, dan konektivitas demi memenuhi kebutuhan industri modern yang terus berkembang.

Tentang ICP DAS

Berdiri pada 1993, ICP DAS adalah pemimpin solusi otomatisasi industri. ICP DAS menyediakan solusi otomatisasi industri dan IoT. Berpengalaman selama lebih dari 30 tahun, ICP DAS menyediakan perangkat keras-lunak yang membantu berbagai perusahaan menyambut era Industry 4.0 dan Industrial Internet of Things (IIoT). Dengan memadukan keahlian litbang (R&D) dan pengalaman di pasar internasional, ICP DAS terus menghadirkan inovasi yang mentransformasi berbagai pabrik, utilitas, dan infrastruktur di seluruh dunia.

