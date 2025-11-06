ICP DAS, IIFES 2025 참가 - 에너지 관리, 안전 감시 솔루션 집중 홍보 예정

신주 2025년 11월 6일 /PRNewswire/ -- ICP DAS가 2025년 11월 19일부터 21일까지 일본 도쿄 빅사이트(Tokyo Big Sight)에서 열리는 IIFES 2025 - 전자 솔루션을 위한 혁신 산업 박람회(Innovative Industry Fair for E x E Solutions)에 참가한다고 밝혔다. 부스 5-19-1호에서 ICP DAS 관계자들을 만날 수 있다.

올해 전시회에서는 공장의 스마트 기능과 안전성, 효율성을 빠르게 높이도록 도와주는 에너지 관리, 환경 모니터링, 산업 연결 분야 최신 솔루션을 선보일 예정이다.

Image by ICP DAS

특히 관심을 모으는 요소로 에너지 관리 솔루션과 공기질 모니터링, 액체 누출 감지를 통합한 라이브 데모 시스템이 있다. 이 데모에서는 기업이 IoT 기반 모니터링과 제어를 통해 에너지 소비와 작업장 안전, 환경 상태를 실시간으로 확인하는 과정을 볼 수 있다.

에너지 관리 분야에서는 PMC 시리즈 전력 관리 컨트롤러와 PM 시리즈 스마트 전력계, IoTstar 클라우드 관리 소프트웨어를 선보일 예정이다. 기업이 사용량을 모니터링하고 효율을 최적화하기에 좋은 제품들이다.

작업장 건강과 안전성을 높여주는 제품으로는 소형 DL-10, 다목적 DL-300, 대용량 DL-1000 등 DL 시리즈 데이터 로거를 배치할 계획이다. 온도와 습도, 공기질(Co₂등2) 기준값을 모니터링하는 제품들이다. 누수로 인한 장비나 인프라 손상을 막아 주는 Liquid Leak Detection Module도 선보일 예정이다.

ICP DAS는 또 산업 환경에서 비접촉식으로 정확하게 온도를 측정하는 데모도 설치해 IR 온도 센서도 적극 홍보할 방침이다. 아울러 다양한 tGW 시리즈 Modbus 게이트웨이, tSH 시리즈 직렬 컨버터, 원격 I/O 모듈 등 각종 산업용 통신 디바이스도 선보일 예정이다. 여러 분야를 망라해 시스템 통합을 간소화하고 데이터 연결성을 높여 주는 제품들이다.

ICP DAS는 이 제품들을 통해 효율과 안전, 연결성을 겸비한 스마트 자동화 솔루션으로 산업 현장의 요구에 대응하고 있음을 적극 홍보한다는 방침이다.

ICP DAS 소개

ICP DAS는 세계 산업 자동화 및 IoT 솔루션 분야를 선도하는 기업이다. 1993년에 설립되었으며 대만에 본사가 있다. 30년이 넘는 전문성을 바탕으로 기업에서 인더스트리 4.0과 산업용 사물 인터넷(IIoT)을 도입할 때 필요한 하드웨어와 소프트웨어를 공급하고 있다. 강력한 R&D 역량과 국제 시장 경험을 결합하여 전 세계 공장과 유틸리티, 인프라를 변화시키는 혁신을 꾸준히 추진하고 있다.

추가 정보: https://www.icpdas.com

SOURCE ICP DAS Co., Ltd.