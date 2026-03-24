泓格生醫參展 2026 CMEF 與 Medtec Japan 全方位展示創新醫療級 TPU 產品系列

Arothane™ ARP-B20 低析出 TPU 符合 ISO 10993 生物相容性標準，適用於最長 90 天的植入應用。其獨有配方可降低加工醫療器材表面的添加劑析出，有助於維持終端醫材產品的長期穩定性。

另一亮點為自潤滑系列 TPU，具備自潤滑表面，無需額外塗層或後續加工。此系列產品完全由 TPU 製成，不含 PFAS 或塑化劑，其低摩擦特性可協助醫療人員提升帶導絲之侵入式導管的操控舒適度與精確性，如鼻胃管與中央靜脈導管。

此外，泓格生醫將展示其廣泛的醫療應用 TPU 產品系列。ARP、ALP 與 ALC 系列適用於製造依 ISO 10993-1 接觸時間分類的醫療器材，包括短期（Limited）、中長期（Prolonged）及長期（Long-term）。針對顯影應用，ARP/ALP/ALC-B20/B40 系列提供含 20–40% 硫酸鋇規格，而 ARP-W/WG 系列則提供含 40–60% 鎢規格，以提升侵入式或植入式裝置的可視性。硬質工程級 Arothane™ EARP 系列以其淨透度與機械強度，成為製造齒顎矯正組件、魯爾接頭及其他精密零組件的理想材料。

泓格生醫憑藉卓越的 TPU 材料研發成果，展現其長期致力於提供更安全、可靠且多樣化解決方案的實力，協助醫材製造商因應全球醫療市場需求。

關於泓格生醫

泓格生醫是一家位於台灣的 TPU 領先製造商和供應商，擁有 ISO 13485 認證，並設有專門管控品質的實驗室。借助自家泓格科技過去 30 餘年的工業自動化技術與經驗，泓格生醫打造智慧工廠和監控系統，以提升產品良率並縮短交貨期。同時，公司提供即時的售後服務和靈活的解決方案，並承接少量多樣的客製化訂單，以確保客戶滿意度及深化長期合作關係。

瞭解更多詳情，請訪問泓格生醫網站：https://bmp.icpdas.com/

SOURCE 泓格生醫