泓格生醫參展 2026 WHX Dubai 聚焦低析出、自潤滑 TPU 技術與應用

Arothane™ ARP-B20 低析出 TPU 符合 ISO 10993 生物相容性標準，適用於最長 90 天的植入應用。該系列在加工過程中可將添加劑析出降至最低，使導管在保存期限內維持表面光滑。此外，該系列提供多種配色選擇，滿足醫療器材製造商的靈活客製化設計需求。

另一亮點展品為自潤滑系列 TPU，材料具有自潤滑表面，無需額外塗層或進行後續加工。此系列產品完全由 TPU 所製成，不含 PFAS 或塑化劑，提供可靠的長期穩定性，且無表面析出與添加劑析出。其優勢包括具備低摩擦特性，特別適合需要順暢推送的應用，如內置導絲的鼻胃管，同時保持在貯存與使用過程中的安全性與性能。

因應各類醫療應用需求，泓格生醫也將展出全系列 TPU 材料。ARP、ALP 與 ALC 系列適用於製造依 ISO 10993-1 人體接觸時間分類的醫療器材，包括短期（Limited，少於 24 小時）、中長期（Prolonged，24 小時至 30 天）、長期（Long-term，超過 30 天）。針對顯影應用，ARP-B20 與 ALC-B40 兩個牌號（通過 90 天植入試驗）、ARP-W 與 ARP-WG 系列（鎢含量達 40–60% 等規格）可提升侵入式或植入式醫療器材的可視性。硬質工程級 Arothane™ EARP 系列以其淨透度與強度，成為製造齒顎矯正組件、魯爾接頭及其他精密醫材的理想材料。

透過全方位 TPU 材料研發成果，泓格生醫展現其在推動更安全、可靠且多樣化解決方案上的持續投入與實力，協助醫材製造商因應日益發展的醫療需求。

