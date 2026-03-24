ICP DAS-BMP Pamerkan Seluruh Inovasi TPU Standar Medis di CMEF dan Medtec Japan 2026

Dua inovasi TPU yang menjawab kebutuhan penting dalam produksi perangkat medis menjadi sorotan utama di pameran tersebut, yakni Low-Migration Series dan Low-Friction Series.

Arothane™ ARP-B20 TPU dari Low-Migration Series telah memenuhi standar ISO 10993 dan cocok untuk penggunaan implan hingga 90 hari. Formulasi khususnya dirancang untuk meminimalkan perpindahan aditif ke permukaan perangkat medis yang telah diproses sehingga turut menjaga stabilitas produk dalam jangka waktu yang lebih lama.

Sementara itu, Low-Friction Series memiliki permukaan halus dan alami sehingga tidak memerlukan lapisan tambahan atau proses pascaproduksi. Material ini sepenuhnya berbahan TPU, serta bebas dari PFAS dan plasticizer. Sifat gesekannya yang rendah memberikan kenyamanan dan kontrol yang lebih baik bagi tenaga medis saat menangani kateter invasif dengan guidewire, seperti nasogastric tube dan central venous catheter.

Selain kedua inovasi tersebut, ICP DAS-BMP juga akan menampilkan berbagai portofolio TPU untuk aplikasi medis. Seri ARP, ALP, dan ALC mendukung perangkat medis dengan durasi kontak terbatas, menengah, hingga jangka panjang, sesuai standar ISO 10993-1. Untuk aplikasi yang memerlukan radiopaque (mudah terlihat pada pencitraan medis), seri ARP/ALP/ALC-B20/B40 mengandung 20–40% barium sulfat, sedangkan seri ARP-W/WG diformulasikan dengan 40–60% tungsten guna meningkatkan visibilitas pada perangkat invasif maupun implan. Selain itu, Engineering Arothane™ EARP Series, dikenal karena kejernihan dan kekuatan mekanisnya, cocok digunakan untuk berbagai komponen presisi seperti komponen ortodontik, konektoriLuer-Lock, dan komponen perangkat medis lainnya.

Berbagai material tersebut mencerminkan komitmen ICP DAS-BMP dalam menghadirkan solusi TPU yang lebih aman, andal, dan serbaguna, sekaligus membantu produsen perangkat medis memenuhi kebutuhan sektor kesehatan yang terus berkembang.

Tentang ICP DAS-BMP

ICP DAS-BMP, produsen dan pemasok TPU terkemuka yang berbasis di Taiwan, memperoleh sertifikasi ISO 13485. Perusahaan ini juga mengoperasikan laboratorium khusus yang berfokus pada manajemen kualitas. Selain memanfaatkan lebih dari 30 tahun pengalaman dalam otomatisasi industri dari induk usahanya, ICP DAS, ICP DAS-BMP menerapkan praktik smart factory untuk meningkatkan kualitas produk sekaligus mempercepat waktu pengiriman. ICP DAS-BMP juga menyediakan layanan purna jual yang responsif, serta solusi fleksibel, termasuk untuk pesanan dalam jumlah kecil, guna memastikan kepuasan pelanggan dan kemitraan jangka panjang.

