ICP DAS-BMP, CMEF 및 Medtec Japan 2026에서 의료용 TPU 혁신 풀라인업 공개

신주 2026년 3월 24일 /PRNewswire/ -- 대만 소재 의료용 등급 TPU(열가소성 폴리우레탄) 제조•공급업체인 ICP DAS-BMP(Biomedical Polymers)가 중국 상하이 국가전시컨벤션센터에서 4월 9일부터 12일까지 열리는 CMEF 2026(7.1T54 부스)와 일본 도쿄 빅사이트에서 4월 21일부터 23일까지 열리는 Medtec Japan 2026(1211 부스) 등 아시아의 주요 의료기술 전시회 두 곳에 참가한다. 방문객들은 안전성, 안정성 및 의료기기 성능 향상을 위해 설계된 ICP DAS-BMP의 TPU 펠릿을 직접 살펴볼 수 있다.

이번 전시회는 의료기기 제조의 주요 요구사항을 해결할 Low-Migration Series와 Low-Friction Series라는 두 가지 TPU 혁신 제품에 초점을 맞출 예정이다.

Image by ICP DAS-BMP

Low-Migration Arothane™ ARP-B20 TPU는 ISO 10993을 준수하며 최대 90일의 이식에 적합하다. 이 제품은 독자적인 배합 기술로 가공된 의료기기 표면으로의 첨가제 이동을 최소화해 장기적인 안정성 유지에 도움을 준다.

Low-Friction Series는 코팅이나 후처리가 필요 없는 본연의 매끄러운 표면이 특징이다. 100% TPU로 제조되고 PFAS 및 가소제를 함유하지 않는 이 제품의 저마찰 특성은 비위관과 중심 정맥 카테터 등 가이드와이어를 사용하는 침습성 카테터를 다룰 때 의료진에게 향상된 편의성과 조작성을 제공한다.

또한 ICP DAS-BMP는 의료용 애플리케이션을 위한 폭넓은 TPU 포트폴리오도 소개할 예정이다. ARP, ALP 및 ALC 시리즈는 ISO 10993-1 기준에 따라 제한된 접촉, 연장된 접촉 및 장기적 접촉 시간이 요구되는 의료기기를 지원한다. 방사선 비투과성 용도의 경우, ARP/ALP/ALC-B20/B40 시리즈는 20~40%의 황산바륨을 함유하고 있으며, ARP-W/WG 시리즈는 침습형 또는 이식형 의료기기의 가시성을 높이기 위해 40~60%을 텅스텐을 배합해 설계됐다. 투명성과 기계적 강도로 잘 알려진 Engineering Arothane™ EARP 시리즈는 치과 교정용 부품, 루어락 커넥터 및 기타 정밀 부품에 적합하다.

이러한 소재는 의료기기 제조업체가 의료 현장의 수요에 대응할 수 있도록 더 안전하고 신뢰할 수 있으며 다양한 TPU 솔루션을 제공하겠다는 ICP DAS-BMP의 의지를 보여준다.

ICP DAS-BMP 소개

대만에 본사를 둔 선도적인 TPU 제조•공급업체인 ICP DAS-BMP는 ISO 13485 인증을 보유하고 있으며 품질 관리에 중점을 둔 전문 실험실을 운영하고 있다. ICP DAS-BMP는 모기업인 ICP DAS가 보유한 30년 이상의 산업 자동화 전문성을 바탕으로 스마트 팩토리 운영 방식을 활용해 제품 품질을 향상시키고 납기를 단축하고 있다. 또한 소량 주문에도 유연하게 대응하는 맞춤형 솔루션과 신속한 애프터서비스를 제공해 고객 만족과 장기적 파트너십을 보장하고 있다.

자세한 내용은 https://bmp.icpdas.com 에서 확인할 수 있다.

SOURCE ICP DAS Co., Ltd.