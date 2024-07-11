中國海油宣佈渤海首口超深井獲得高產

香港2024年7月11日 /美通社/ -- 中國海洋石油有限公司（「公司」或「中國海油」，香港聯交所股票代碼：00883（港幣櫃台）及80883（人民幣櫃台），上海證券交易所股票代碼：600938）今天宣佈渤海首口超深井——渤中19-6凝析氣田D1井獲得高產。

渤中19-6凝析氣田位於渤海中部海域，平均水深約20米，目前已探明天然氣地質儲量超2,000億立方米，探明石油地質儲量超2億立方米，為中國海上深層潛山領域首個千億方大氣田。公司秉承「整體部署、分步實施、試驗先行」的開發策略，於2020年、2023年和2024年分別成功投產渤中19-6凝析氣田試驗區項目、I期開發項目和13-2區塊5井區開發項目，目前該氣田日產量約37,500桶油當量。

渤中19-6凝析氣田D1井深達6,088米，是中國海油渤海首口超深井，該井日產油當量約6,300桶。

公司副總裁孙福街先生表示：「渤中19-6凝析气田D1井产量突破，進一步證實了海上深層潛山領域的豐富潛力，有利於加快深層領域油氣資源的勘探開發進程。與此同時，公司向環渤海灣地區供應清潔能源的能力得到進一步支撐。」

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