和光宣佈推出銀座旗艦店新空間

東京2024年7月25日 /美通社/ -- 位於東京中央區銀座購物區的株式會社和光（WAKO Co., Ltd.,）欣然宣佈其該地區著名旗艦店地下層的改造項目已完工，正式重新開業定於7月20日。和光是日本頂級的精品百貨店，以其對精緻奢華的不懈追求而聞名，這次新裝修的空間將完美展現其企業主題「AMAZING WAKO」。該空間由藝術家杉本博司（Hiroshi Sugimoto）和建築師榊田倫之（Tomoyuki Sakakida）創立並領導的一家建築公司新素材研究所（New Material Research Laboratory）設計。

圖1：https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108267/202407123593/_prw_PI1fl_GDwzWVBq.jpg

概念

這個空間的定義概念是「Theatre of Time」，一個表達和交流豐富傳統與創新文化的空間。樓層中央的「舞台」設有一個類似巨型時鐘指針的水平裝置，展示出不斷變化的感覺，每次指針位置的變化都會將空間轉變成一個全新的形態。

和光一貫重視時間主題，這反映了品牌致力於為訪客的生活創造新價值，希望能引領一個更豐富、更愉快的未來。和光的時間概念圍繞以下兩個主題：

——從季節的不斷變化和人類與自然的互動中汲取的日本美學感受。

——經過數百年傳承的傳統和技術，大量時間投入於創造性追求，以及對未來的無盡思考。

地下層

地下層被設計為展示活躍在時尚、珠寶、現代藝術和其他創意領域前沿的設計師、工匠等專業人士的空間。這些專業人士既傳承了日本自古以來的美學、文化和技術，同時也引入了對這些領域的創新品牌。樓層中央的舞台設有兩個類似時鐘指針的「手」，可以重新配置成無限多種模式。圍繞舞台的走廊作為一條步行路線，讓參觀者可以欣賞展示的每一件作品，每件作品都有其特別的故事。「舞台與走廊」共同促進了訪客之間以及訪客與展示作品之間的全新邂逅和更深入的互動。

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*Design architect: New Material Research Laboratory

Photo: Masatomo Moriyama

「舞台與走廊」設計概念

和諧與光，舞台與走廊

「和光的旗艦店是銀座的一個標誌，任何改造都具有重大意義。在重新設計地下層時，我們確定了『 舞台與走廊』 這一主題。空間中央是一個帶有長短『手』 的舞台，可以像時鐘一樣轉動。圍繞舞台的走廊由木格子圍繞，訪客可以舒適地在銷售區漫步。這個新文藝復興風格的空間在和諧的光線中寧靜地發光。我們在設計中追求『輪』或和諧的日本概念，所用材料包括從日本各地特別獲得的稀有物品，從霧島和魚梁瀨杉到石工和京都的『襖』 （滑動門）紙。空氣中淡淡的杉木香味和空間中顯現的日本傳統工藝一定會帶來寧靜、和諧的心境。」

（新素材研究所）

更多信息，請訪問：https://kyodonewsprwire.jp/attach/202407123593-O3-Msc9x630.pdf

WAKO官網：https://www.wako.co.jp/

Arts & Culture 網站：https://www.wako.co.jp/c/artsandculture

Instagram: https://www.instagram.com/artsandculture_wako_ginzatokyo/

SOURCE WAKO Co., Ltd.