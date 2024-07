WAKO anuncia un nuevo espacio en la tienda insignia de Ginza

TOKIO, 23 de julio de 2024 /PRNewswire/ -- WAKO Co., Ltd., con sede en el distrito comercial de Ginza del barrio Chuo de Tokio, se complace en anunciar la finalización de la remodelación del sótano de su tienda insignia, un punto de referencia muy conocido en la zona. Su reapertura oficial está programada para el 20 de julio. WAKO es la principal tienda departamental especializada de Japón, conocida por su búsqueda inflexible de lujo refinado, y este espacio recientemente renovado ejemplificará su tema corporativo, "AMAZING WAKO". El espacio fue diseñado por el New Material Research Laboratory, un estudio de arquitectura fundado y dirigido por el artista Hiroshi Sugimoto y el arquitecto Tomoyuki Sakakida.

Imagen1: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108267/202407123593/_prw_PI1fl_GDwzWVBq.jpg

Concepto

El concepto definitorio de este espacio es el "Teatro del Tiempo", un espacio para la expresión y el intercambio de una cultura rica tanto en tradición como en innovación. El "Escenario" en el centro del piso presenta un mecanismo horizontal como manecillas de reloj gigantes. Esto transmite una sensación de cambio constante, y cada cambio en la posición de las manecillas transforma el espacio en algo nuevo.

WAKO siempre ha dado gran importancia al tema del tiempo. Esto subraya la devoción de la marca por crear nuevo valor en la vida de los visitantes, lo que con suerte conducirá a un futuro más rico y agradable. El concepto de tiempo de WAKO gira en torno a dos temas:

- Sensibilidades estéticas japonesas que se derivan del cambio constante de las estaciones y la interacción de la humanidad con la naturaleza.

- Tradiciones y técnicas transmitidas a lo largo de cientos de años, grandes cantidades de tiempo dedicado a actividades creativas y pensamientos interminables sobre el futuro.

Sótano

El sótano está concebido como un espacio para exhibir diseñadores, artesanos y otras personas activas en la vanguardia de la moda, la joyería, el arte moderno y otros campos creativos. Estos profesionales se hacen eco de la estética, la cultura y las técnicas que han definido a Japón desde la antigüedad, al tiempo que presentan nuevas marcas que aportan enfoques innovadores a estos campos. El escenario en el centro del piso tiene dos "manecillas" como las de un reloj, que se pueden reconfigurar en una variedad infinita de patrones. Un pasillo que rodea el escenario sirve como ruta para caminar entre las creaciones expuestas, cada una con su propia historia especial que contar. Juntos, el "Escenario y el pasillo" fomentan nuevos encuentros e interacciones más profundas tanto entre los visitantes como con las obras que se exhiben.

Imagen2: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108267/202407123593/_prw_PI2fl_HN9pNBN9.jpg

*Arquitecto de diseño: New Material Research Laboratory

Foto: Masatomo Moriyama

Concepto de diseño "Escenario y pasillo"

Armonía y luz, escenario y pasillo

"La tienda insignia de WAKO es un icono de Ginza, lo que otorga gran importancia a cualquier renovación. Al rediseñar el piso del sótano, nos decidimos por el tema 'Escenario y pasillo'. En el centro del espacio hay un escenario con "manecillas" largas y cortas que se pueden girar como las de un reloj. Alrededor del escenario discurre un pasillo cerrado por rejas de madera, que permite a los visitantes pasear cómodamente por la zona de ventas. Este espacio neorrenacentista brilla serenamente con una luz armoniosa. Esto evoca el concepto japonés de 'wa' o armonía, que perseguimos como motivo en todo el diseño. Los materiales utilizados incluyen elementos raros y especialmente adquiridos de todo Japón, que van desde el cedro de Kirishima y Yanase hasta la piedra y el papel estilo 'fusuma' (puerta corredera) de Kioto. El leve aroma de la madera de cedro en el aire y la artesanía tradicional japonesa evidente en todo el espacio seguramente fomentarán un estado mental tranquilo y armonioso".

(New Material Research Laboratory)

Para más información, visite: https://kyodonewsprwire.jp/attach/202407123593-O3-Msc9x630.pdf

Sitio web oficial de WAKO: https://www.wako.co.jp/

Sitio web de arte y cultura: https://www.wako.co.jp/c/artsandculture

Instagram: https://www.instagram.com/artsandculture_wako_ginzatokyo/