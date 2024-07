WAKO annonce un nouvel espace dans la boutique phare de Ginza

TOKYO, 23 juillet 2024 /PRNewswire/ -- La société WAKO Co., Ltd., basée dans le quartier commerçant de Ginza, dans l'arrondissement Chuo de Tokyo, a le plaisir d'annoncer l'achèvement du remodelage du sous-sol de son magasin phare, un point de repère bien connu dans la région. Sa réouverture officielle est prévue pour le 20 juillet. WAKO est le premier grand magasin spécialisé du Japon, connu pour sa recherche sans compromis d'un luxe raffiné, et cet espace nouvellement rénové illustrera la philosophie de la société, "AMAZING WAKO". L'espace a été conçu par le New Material Research Laboratory, un cabinet d'architectes fondé et dirigé par l'artiste Hiroshi Sugimoto et l'architecte Tomoyuki Sakakida.

Image1 : https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108267/202407123593/_prw_PI1fl_GDwzWVBq.jpg

Concept

Le concept qui définit cet espace est le "Théâtre du temps", un espace d'expression et d'échange d'une culture riche en traditions et en innovations. La "Scène" au centre de l'étage est dotée d'un mécanisme horizontal similaire aux aiguilles d'une horloge géante formées par des mains. Cela donne une impression de changement constant, et chaque changement dans la position des mains transforme l'espace en quelque chose de nouveau.

WAKO a toujours accordé une grande importance au thème du temps. Cela souligne l'engagement de la marque à apporter une valeur ajoutée dans la vie des visiteurs, avec l'espoir d'un avenir plus riche et plus agréable. La conception du temps de WAKO s'articule autour de deux thèmes :

- Des sensibilités esthétiques japonaises s'inspirant du changement constant des saisons et de l'interaction de l'homme avec la nature.

- Des traditions et des techniques transmises depuis des centaines d'années, un temps considérable consacré à la création et des réflexions incessantes sur l'avenir.

Étage du sous-sol

L'étage du sous-sol est conçu comme un espace de présentation des créateurs, artisans et autres personnes actives à l'avant-garde de la mode, de la joaillerie, de l'art moderne et d'autres domaines créatifs. Ces professionnels font écho à l'esthétique, à la culture et aux techniques qui définissent le Japon depuis les temps anciens, tout en introduisant de nouvelles marques qui apportent des approches novatrices dans ces domaines. La Scène au centre de l'étage possède deux "aiguilles" similaires à celles d'une horloge, qui peuvent être reconfigurées en une variété infinie de motifs. Un couloir entourant la Scène sert de parcours à travers les créations exposées, chacune ayant une histoire particulière à raconter. Ensemble, la "Scène et le Couloir" favorisent de nouvelles rencontres et des interactions plus profondes, tant entre les visiteurs qu'avec les œuvres présentées.

Image2 : https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108267/202407123593/_prw_PI2fl_HN9pNBN9.jpg

*Architecte concepteur : New Material Research Laboratory

Photo : Masatomo Moriyama

Concept d'aménagement "Scène et Couloir"

Harmonie et Lumière, Scène et Couloir

"Le magasin phare de WAKO est une icône de Ginza, ce qui confère à toute rénovation une importance majeure. Lors du réaménagement du sous-sol, nous avons choisi le thème "Scène et Couloir". Au centre de l'espace se trouve une scène avec des "aiguilles" longue et courte qui peuvent être tournées comme celles d'une horloge. Autour de la scène, un couloir fermé par des grilles en bois permet aux visiteurs de déambuler confortablement dans l'espace de vente. Cet espace néo-Renaissance brille sereinement d'une lumière harmonieuse. Cela évoque le concept japonais de "wa" ou d'harmonie, que nous avons repris comme motif dans l'ensemble de la conception. Les matériaux utilisés comprennent des objets rares et spécialement acquis dans tout le Japon, allant du cèdre de Kirishima et de Yanase à la maçonnerie et au papier de style "fusuma" (porte coulissante) de Kyoto. L'arôme léger du bois de cèdre dans l'air et l'artisanat japonais traditionnel présents dans l'ensemble de l'espace ne manqueront pas de favoriser un état d'esprit paisible et harmonieux."

(New Material Research Laboratory)

Pour plus d'informations, consultez le site https://kyodonewsprwire.jp/attach/202407123593-O3-Msc9x630.pdf

Site officiel de WAKO : https://www.wako.co.jp/

Site web des arts et de la culture : https://www.wako.co.jp/c/artsandculture

Instagram : https://www.instagram.com/artsandculture_wako_ginzatokyo/