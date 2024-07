WAKO kündigt neue Räume im Ginza Flagship-Store an

TOKIO, 23. Juli 2024 /PRNewswire/ -- WAKO Co., Ltd. mit Sitz im Ginza-Einkaufsbezirk von Tokios Chuo Ward, freut sich, den Abschluss der Umgestaltung des Untergeschosses seines Flagship-Stores, eines bekannten Wahrzeichens in der Gegend, bekannt zu geben. Die offizielle Wiedereröffnung ist für den 20. Juli geplant. WAKO ist Japans führendes Spezialkaufhaus, das für sein kompromissloses Streben nach raffiniertem Luxus bekannt ist, und diese neu renovierten Räumlichkeiten werden das Unternehmensmotto „AMAZING WAKO" veranschaulichen. Die Räume wurden vom New Material Research Laboratory gestaltet, einem Architekturbüro, das von dem Künstler Hiroshi Sugimoto und dem Architekten Tomoyuki Sakakida gegründet und geleitet wird.

Bild1: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108267/202407123593/_prw_PI1fl_GDwzWVBq.jpg

Konzept

Das bestimmende Konzept für diese Räume ist das „Theater der Zeit", ein Raum für den Ausdruck und den Austausch einer Kultur, die sowohl reich an Tradition als auch an Innovation ist. Die „Bühne" in der Mitte des Bodens ist mit einem horizontalen Mechanismus ausgestattet, der an riesige Uhrzeiger erinnert. Dies vermittelt ein Gefühl der ständigen Veränderung, und jede Veränderung der Position der Zeiger verwandelt den Raum in etwas Neues.

WAKO hat schon immer großen Wert auf das Thema Zeit gelegt. Dies unterstreicht das Bestreben der Marke, neue Werte im Leben der Besucher zu schaffen, die hoffentlich zu einer reicheren, angenehmeren Zukunft führen. Das Zeitkonzept von WAKO dreht sich um zwei Themen:

- Japanische Ästhetik, die sich aus dem ständigen Wechsel der Jahreszeiten und der Interaktion des Menschen mit der Natur speist.

- Traditionen und Techniken, die über Hunderte von Jahren weitergegeben wurden, Unmengen von Zeit, die mit kreativen Tätigkeiten verbracht wurde, und endlose Gedanken über die Zukunft.

Kellergeschoss

Das Kellergeschoss ist als Ausstellungsraum für Designer, Kunsthandwerker und andere Akteure aus den Bereichen Mode, Schmuck, moderne Kunst und anderen kreativen Bereichen gedacht. Diese Fachleute knüpfen an die Ästhetik, die Kultur und die Techniken an, die Japan seit der Antike prägen, und stellen gleichzeitig neue Marken vor, die innovative Ansätze in diesen Bereichen bieten. Die Bühne in der Mitte des Fußbodens hat zwei „Zeiger" wie die einer Uhr, die sich in eine unendliche Vielfalt von Mustern umgestalten lassen. Ein Korridor, der die Bühne umgibt, führt an den ausgestellten Werken vorbei, von denen jedes seine eigene Geschichte zu erzählen hat. „Bühne und Korridor" ermöglichen neue Begegnungen und vertiefte Interaktionen zwischen den Besuchern und den gezeigten Werken.

Bild2: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108267/202407123593/_prw_PI2fl_HN9pNBN9.jpg

*Entwurfsarchitekt: New Material Research Laboratory

Foto: Masatomo Moriyama

Gestaltungskonzept „Bühne und Korridor".

Harmonie und Licht, Bühne und Korridor

„Der WAKO-Flagship-Store ist eine Ikone in Ginza, wodurch jeder Renovierung große Bedeutung verliehen wird. Bei der Neugestaltung des Untergeschosses haben wir uns für das Thema ‚Bühne und Korridor' entschieden. In der Mitte des Raumes befindet sich eine Bühne mit langen und kurzen „Zeigern", die wie bei einer Uhr gedreht werden können. Um die Bühne herum verläuft ein mit Holzgittern umschlossener Korridor, der es den Besuchern ermöglicht, bequem durch den Verkaufsbereich zu schlendern. Dieser Raum im Stil der Neorenaissance erstrahlt in einem harmonischen Licht. Dies erinnert an das japanische Konzept des ‚wa' oder der Harmonie, das wir als Motiv für das gesamte Design verwendet haben. Zu den verwendeten Materialien gehören seltene und speziell erworbene Gegenstände aus ganz Japan, von Kirishima- und Yanase-Zedernholz bis hin zu Steinarbeiten und Papier im Fusuma-Stil (Schiebetür) aus Kyoto. Der schwache Duft von Zedernholz in der Luft und die traditionelle japanische Handwerkskunst, die überall im Raum zu spüren ist, fördern mit Sicherheit einen ruhigen, harmonischen Geisteszustand."

(New Material Research Laboratory)

Weitere Informationen finden Sie unter: https://kyodonewsprwire.jp/attach/202407123593-O3-Msc9x630.pdf

Offizielle Website von WAKO: https://www.wako.co.jp/

Website für Kunst und Kultur: https://www.wako.co.jp/c/artsandculture

Instagram: https://www.instagram.com/artsandculture_wako_ginzatokyo/