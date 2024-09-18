中國海油成功抵禦颱風「貝碧嘉」

香港2024年9月18日 /美通社/ -- 中國海洋石油有限公司（「公司」或「中國海油」，香港聯交所股票代碼：00883（港幣櫃台）及80883（人民幣櫃台），上海證券交易所股票代碼：600938）今天宣佈，得益於成熟的防颱預案，此次颱風「貝碧嘉」未對公司造成影響。

近日，颱風「貝碧嘉」橫穿東海海域，成為1949年以來登陸上海的最強颱風。中國海油始終秉持「安全第一、環保至上，人為根本、設備完好」的健康、安全和環保（HSE）核心價值理念，颱風來臨前，公司與各保障作業人員通力協作，及時撤離海上平台員工，確保人員的健康和安全。

中國海油「颱風生產」模式再次經受住了考驗，颱風「貝碧嘉」過境期間，公司通過陸地操控中心颱風模式，實現海上平台遠程遙控生產，保障颱風期間連續穩定生產。颱風過境後，公司積極響應第一時間開展復颱工作，確保海上油氣田生產經營穩步運行。

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編者注：

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本新聞稿包含公司的前瞻性資料，包括關於本公司和其附屬公司業務相當可能有的未來發展的聲明，例如預期未來事件、業務展望或財務結果。「預期」、「預計」、「繼續」、「估計」、「目標」、「持續」、「可能」、「將會」、「預測」、「應當」、「相信」、「計劃」、「旨在」等詞匯以及相似表達意在判定此類前瞻性聲明。這些聲明以本公司在此日期根據其經驗以及對歷史發展趨勢，目前情況以及預期未來發展的理解，以及本公司目前相信的其它合理因素所做出的假設和分析為基礎。然而，實際結果和發展是否能夠達到本公司的目前預期和預測存在不確定性。實際業績、表現和財務狀況可能與本公司的預期產生重大差異，這些因素包括但不限於宏觀政治及經濟因素、原油和天然氣價格波動有關的因素、石油和天然氣行業高競爭性的本質、氣候變化及環保政策因素、公司價格前瞻性判斷、併購剝離活動、HSSE及保險安排、以及反腐敗反舞弊反洗錢和公司治理相關法規變化。

因此，本新聞稿中所做的所有前瞻性聲明均受這些謹慎性聲明的限制。本公司不能保證預期的業績或發展將會實現，或者即便在很大程度上得以實現，本公司也不能保證其將會對本公司、其業務或經營產生預期的效果。

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