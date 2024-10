環旭電子發佈氣候策略與自然風險管理報告

上海2024年9月30日 /美通社/ -- 為積極回應全球氣候變遷挑戰,並深入貫徹《巴黎協定》及《昆明-蒙特婁全球生物多樣性框架》的精神,環旭電子繼2021年發表氣候相關財務揭露報告(Taskforce on Climate-related Financial Disclosures, TCFD)之後,於今年(2024年)正式對外發佈《2023氣候策略與自然風險管理報告》。此份管理報告依據氣候相關財務揭露框架及自然相關財務揭露(Taskforce on Nature-related Financial Disclosures, TNFD)框架,以「治理」、「策略」、「風險與衝擊管理」、「指標與目標」四大核心構面,全面展示了環旭電子在氣候適應與生物多樣性保護方面的綜合行動和顯著成效。

聯合國氣候變化大會(COP28)於2023年12月閉幕,達成大量減排的協定。環旭電子重申對《巴黎協定》目標的堅定支援,通過制訂並執行「環境、安全衛生及能資源政策」,將環境永續發展原則深植企業營運的核心決策之中。公司積極參與碳揭露專案(Carbon Disclosure Project, CDP)和科學基礎碳目標(Science Based Targets, SBT)倡議,設定並推動減碳目標,在中國大陸、墨西哥及越南廠區已實現100%可再生能源用電,且全球主要廠區皆已通過ISO 14064-1溫室氣體排放的第三方查證。環旭電子正在加速低碳產品研發進程,提升清潔技術與生態化設計的比重,並積極制定2035年製造工廠100%使用再生能源,2040年淨零碳排放的長期目標。

在生物多樣性保護領域,環旭電子展現了高度的責任感和前瞻性,發佈《生物多樣性保育及無毀林承諾》,導入生物多樣性評估機制,旨在2050 年前實現生物多樣性淨正向效益(Net Positive Impact, NPI)。公司自2013年起便投身於植樹造林活動,以改善內蒙古、寧夏土地沙漠化,同時促進當地生物多樣性的恢復。年度生態調查顯示,在內蒙古與寧夏的植樹區域分別觀測到47個和14個生物物種,代表生態系統正逐步走向穩定與恢復。截至2023年底,環旭電子已累計種植151,482棵樹,種植面積達97.91公頃,達到碳匯量729.44公噸CO2e,林地年度涵養水量約134,332.52公噸的成果。

環旭電子承諾「為優質永續的環境做出貢獻」,致力承擔社會責任,追求環境、社會與治理共存共榮的永續發展,為地球生態環境的保護和永續發展盡一份心力。

