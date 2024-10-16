中國石化：擁抱變革，深化合作，向智向綠向新發展

中國烏魯木齊2024年10月16日 /美通社/ -- 10月14日，由新華社聯合新疆維吾爾自治區人民政府共同主辦，以「人工智能與媒體變革」為主題的第六屆世界媒體峰會在新疆烏魯木齊開幕。中國石化集團公司董事鍾韌應邀參會，並在開幕式上致辭。

鍾韌表示，媒體合作是增進理解、促進民心相通的紐帶，世界媒體峰會打破了地域、文化和意識形態的界限，為來自不同國家和地區的各類媒體機構提供了一個高規格的交流平台，為開創人類更加美好的未來貢獻了媒體力量。中國石化集團始終相信媒體力量，期待與各國媒體及社會各界加強合作，共同推動人類文明發展進步。

鍾韌介紹，中國石化作為負責任的國際化企業，積極踐行「能源至淨、生活至美」理念，從向智、向綠、向新三個維度，努力為建設和平、繁榮、開放、創新、文明之路作出應有貢獻。近年來，中國石化堅持以智能制造賦能轉型升級，已經建成投用16個智能煉化工廠，6家企業入選國家級5G工廠名錄，10家企業獲評國家級智能制造示范工廠。

長期以來，中國石化大力實施綠色低碳發展戰略。就新疆地區而言，正在建設中的塔河煉化棉田農膜回收循環利用工程，系我國首個萬噸級廢塑料連續熱裂解工業示范項目，預計年底可以完工。庫車建成投產中國首個萬噸級綠電制綠氫示范工程，按照設計規模，每年可以減少二氧化碳排放量48.5萬噸，相當於植樹30萬棵。鍾韌表示，非常歡迎各位媒體嘉賓參訪相關項目，切身感受「向綠」發展的蓬勃生機。