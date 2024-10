Sinopec répond présent au World Media Summit : la société y prône le rôle de l'IA dans les médias et le développement mondial

URUMQI, Chine, 19 octobre 2024 /PRNewswire/ -- La 6e édition du World Media Summit, avec pour thème « Intelligence artificielle et transformation des médias », a débuté ses sessions à Urumqi le 14 octobre, sous les auspices de l'agence de presse Xinhua et du gouvernement populaire de la région autonome ouïgoure du Xinjiang. Sinopec Corp. Le directeur Zhong Ren a pris la parole lors de l'ouverture, en mettant l'accent sur le potentiel de transformation des médias pour effacer les clivages mondiaux.

On October 14, Sinopec director Zhong Ren delivered a speech at the opening ceremony of the 6th World Media Summit. (Photo credit: Xinhua News Agency)

Lors du World Media Summit, M. Zhong a souligné le rôle crucial de la coopération entre les médias dans la promotion de la compréhension mondiale et des liens entre les peuples. Il a souligné que le sommet surmonte les barrières géographiques, culturelles et idéologiques, offrant ainsi aux organisations de médias du monde entier une occasion unique de nouer des liens. L'événement est conçu pour tirer parti de l'influence des médias afin d'améliorer l'avenir de l'humanité. M. Ren a affirmé le dévouement de SINOPEC à cette cause, se réjouissant de renforcer la collaboration avec les organisations médiatiques et d'autres secteurs de la société pour promouvoir le progrès humain dans le monde.

M. Zhong a décrit l'attachement de SINOPEC aux principes de « l'énergie propre et de la beauté de la vie » comme faisant partie de sa stratégie en tant qu'entreprise mondiale responsable. Il a souligné les efforts de l'entreprise pour contribuer à un avenir marqué par la paix, la prospérité, l'ouverture et l'innovation. Au cours des dernières années, SINOPEC a mis en place 16 raffineries et usines pétrochimiques intelligentes, en se concentrant sur la fabrication intelligente pour stimuler la transformation. En outre, l'entreprise a obtenu la reconnaissance de six de ses unités commerciales, citées par le gouvernement chinois comme des installations de production ayant mis en œuvre avec succès les technologies 5G dans l'ensemble de leurs activités (une « usine 5G nationale »), et de dix autres comme des usines de démonstration de fabrication intelligente au niveau national.

SINOPEC est profondément engagée dans des initiatives de développement vert et à faible émission de carbone. Le projet de récupération et de recyclage des films agricoles des champs de coton de Tahe Refining and Chemical, dans le Xinjiang, est considéré comme le premier projet de démonstration à grande échelle de pyrolyse continue de déchets plastiques en Chine. L'installation révolutionnaire de 10 000 tonnes devrait être achevée dans le courant de l'année, marquant une avancée significative dans les techniques de recyclage industriel. En outre, SINOPEC a mis en place la première installation d'hydrogène vert de 10 000 tonnes alimentée par de l'électricité renouvelable à Kuqa. L'installation est déjà opérationnelle et capable de réduire les émissions annuelles de carbone de 485 000 tonnes, ce qui est comparable à l'impact environnemental de la plantation de 300 000 arbres. M. Zhong a invité les journalistes à visiter les installations et à constater par eux-mêmes l'engagement de SINOPEC en faveur de la durabilité environnementale.

Dans ses remarques, M. Zhong a souligné l'influence profonde des révolutions technologiques sur le progrès économique et sociétal, en accordant une attention particulière au rôle des technologies émergentes telles que l'IA. Il a plaidé pour que les secteurs des médias et de l'industrie adoptent l'innovation pour une plus grande efficacité. SINOPEC encourage l'adoption de technologies d'énergie renouvelable telles que l'éolien, le solaire, la géothermie et l'hydrogène afin de stimuler l'innovation industrielle et d'améliorer la productivité. L'entreprise renforce également son intégration dans l'économie mondiale grâce à des collaborations approfondies avec les médias internationaux et les principaux groupes de réflexion, en s'efforçant de construire un réseau de communication international solide qui soutient les échanges culturels mondiaux.

Cette année, le WMS s'est déroulé à Pékin et au Xinjiang du 12 au 17 octobre. Le sommet a rassemblé plus de 500 représentants de 208 organisations médiatiques, agences gouvernementales et entités internationales de 106 pays et régions. Les participants ont engagé des discussions approfondies sur des sujets d'intérêt commun, notamment l'application de l'IA dans les médias, la mission commune des organismes de presse à l'ère numérique, ainsi que l'ouverture de haut niveau et le développement axé sur la qualité au Xinjiang, en Chine.

