伊利亮相世界乳業峰會，斬獲全球乳業最高獎，彰顯亞洲第一乳企風采

峰會期間，全球乳業最具含金量的獎項「IDF乳品創新獎」獲獎名單也正式揭曉。伊利憑借全面領先的創新實力和在可持續發展領域的前沿實踐，金典乳鐵蛋白有機奶一舉奪得「新產品開發創新獎」，成為唯一獲獎中國乳企。這是伊利連續三年斬獲「IDF乳品創新獎」，再次代表中國乳業閃耀國際舞台。

乳業可持續發展宣言發布，伊利受邀分享前沿實踐

被譽為「全球乳業發展風向標」的世界乳業峰會是全球規格最高、規模最大的乳品行業盛會。為了進一步推動乳業可持續發展，國際乳聯與法國西雅國際食品展強強聯合，首次舉辦「乳業領袖可持續發展大會」，旨在加快推動全球乳業的綠色轉型與可持續發展步伐。

伊利集團執行總裁劉春喜在大會現場分享了伊利在可持續發展領域的創新探索與實踐，並呼籲全球乳業同仁攜手合作。他表示：「伊利將可持續發展視為企業的核心戰略，致力於在全產業鏈推動綠色可持續發展。伊利願與各方加強合作，凝聚產業力量，共同打造一個更加綠色、更加可持續的未來。」

會議期間，在來自全球行業領袖、專家代表的共同見證下，聯合國糧食及農業組織與國際乳聯聯合簽署了《乳業可持續發展巴黎宣言》，表達對於推動乳業可持續發展的堅定承諾，並呼籲各方採取有力行動，共同推動乳業的可持續發展。

斬獲「IDF乳品創新獎」 再度領跑全球行業

備受全球矚目的「IDF乳品創新獎」是全球乳制品行業最具影響力和權威性的獎項，代表了年度行業發展的最高成就。在「全面價值領先」目標引領下，伊利堅持以消費者為中心，加強創新技術研發與成果轉化，打造守護全生命周期、全消費場景、全人群的健康產品，同時在可持續領域的持續發力，積極踐行企業社會責任。

在提名階段，伊利憑借4個獎項提名率先領跑全球，並最終斬獲「新產品開發創新獎」。 頒獎典禮現場，國際乳聯科學與計劃協調委員會主席Jamie Jonker表示：「IDF乳品創新獎匯聚了全球乳業各品類最優秀的創新成果，競逐激烈，能在其中脫穎而出的乳企在全球乳業創新領域起到了引領作用，恭喜伊利今年斬獲該獎項！」

伊利「金典乳鐵蛋白有機奶」獲得「新產品開發創新獎」，該產品歷經16年科研積累，打破行業技術壁壘，全球首創乳鐵蛋白定向提取保護技術，將常溫純牛奶乳鐵蛋白保留率由10%提高到超90%，打造全球首款常溫活性乳鐵蛋白有機純牛奶，提升了中國食品科技的全球話語權。

伊利「伊起牛‧智慧牧業生態系統」獲得「可持續農業實踐創新獎」提名。這是一款專門為中國牧場設計，可以為牧場提供數智化的管理和決策，包括營運監控、問題預警、效能提升、服務資源匹配、人員培訓等一站式解決方案。

伊利「綠色低碳能源管理項目」獲得「氣候行動創新獎」提名。該項目以聯合國可持續發展目標為指引，瞄準「清潔能源」和「氣候行動」兩大目標，對傳統的能源供應進行替代升級。通過AVC（自動電壓控制）動態電壓暫降技術、梯度供冷技術、光伏發電技術、污泥零化技術的綜合應用，實現能源利用率大幅提升，加快構建更加綠色、低碳、可持續的發展模式。

「QQ星奶粉體育營銷項目」獲得「市場營銷與傳播創新獎」提名。為了讓孩子更科學地長高，更好地成長，QQ星奶粉創立了「動補結合」的健康成長理念。結合籃球體育運動，開展了「榛高籃球挑戰賽」活動，倡導「科學飲食+科學運動」雙管齊下，促進孩子體格發育和健康成長。

「全明星」產品陣容亮相 獲全球行業專家好評

峰會現場，伊利作為亞洲唯一受邀參展企業，攜旗下液態奶、奶粉、酸奶、奶酪、冷飲明星產品，集中亮相峰會現場。伊利、安慕希、金典、舒化、QQ星、優酸乳、谷粒多、味可滋、暢意100%、臻濃、金領冠、海普諾凱、佳貝艾特、欣活、暢輕、每益添、甄稀、巧樂茲、伊利常溫奶酪棒、乳酪小圓等廣受消費者喜愛的明星產品，組成了中國乳業「全明星」陣容，讓全球嘉賓得以近距離領略中國乳企的世界級創新實力與卓越品質。

在伊利展台，國際乳聯主席Gilles Froment說道：「中國的乳制品行業增長令人矚目，以伊利為代表的中國乳企在產品創新、可持續領域持續投入，以多種方式推動全球乳業發展。」

液態奶作為伊利的基石業務，帶來了多款行業首創產品。今年全新推出的金典綠色低碳純牛奶，一經亮相便吸引了現場專家的關注。金典綠色低碳純牛奶堅持從原產地牧場到生產的全鏈路低碳模式，贏得了現場嘉賓的一致好評。利樂大客戶總監Stefan Follet表示：「金典這款低碳包裝材料，在印刷中減少了油墨的使用，更加綠色環保，可以看出伊利在可持續領域的實踐與成果。」此外，金典還帶來國內首款植物基一體蓋牛奶——金典呼倫貝爾一體蓋牛奶，該產品結合現有的植物基開蓋原料，進一步提高包裝的可再生材料佔比，減少碳足跡，引領行業進一步提升碳管理的顆粒度。

峰會現場，全球首款常溫活性乳酸菌酸奶「安慕希活性益生菌酸奶」再度亮相，該產品通過專利無菌後添加技術首次實現讓活菌在常溫條件下長期保持活性，為消費者帶來了更多健康的酸奶選擇。荷蘭瓦赫寧根大學奶業園主任Kees de Koning在品嘗後表示：「這是一款令人印象深刻的產品，我很喜歡安慕希的口感，味道也很不錯。」

全球首款高血糖友好牛奶「舒化安糖健」融合「藥食同源」理念，採用「高壓均質融合」工藝與LHT乳糖水解技術，實現了從「無乳糖」到「控血糖」的功能升級。土耳其OSB食品化工外貿有限公司負責人表示：「這是我第一次品嘗舒化安糖健，口感很獨特，味道醇厚順滑，非常推薦這款產品。」

奶酪品類作為伊利的「第二增長曲線」，也在峰會現場收獲了眾多嘉賓的關注與好評。現場專家在品嘗伊利常溫奶酪棒後表示，伊利的創新實踐突破了傳統奶酪品類消費場景的制約，打造出全新的奶酪產品形態，非常看好伊利奶酪的市場前景。

峰會現場，暢輕、每益添等酸奶品牌也在伊利展台亮相；金領冠、QQ星等品牌展示了多款高品質嬰幼兒配方奶粉，欣活、輕慕等品牌展示了多款功能性配方奶粉；甄稀、巧樂茲帶來了多款經典、美味的冷飲產品。

在世界乳業峰會上，伊利還將全球乳業首個元宇宙數字孿生工廠「搬」到了現場，通過應用數字孿生技術，將伊利液態奶全球智造標桿基地的液奶生產線全過程進行1:1數字孿生復刻，吸引眾多現場嘉賓參觀體驗。

在全球「新常態」的背景下，世界更加期待中國智慧與中國方案。作為全球乳業五強、亞洲乳業第一的中國乳企，伊利亮相世界乳業峰會，搭建了中國乳業與世界對話交流的橋梁，展現了中國乳業的發展成果。面向未來，伊利將繼續攜手全產業鏈合作伙伴，共同推動行業發展，最終為全球消費者提供更優質的營養健康支持。

SOURCE 伊利集團