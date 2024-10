Yili nimmt am IDF World Dairy Summit 2024 teil und gewinnt IDF Dairy Innovation Awards

PARIS, 22. Oktober 2024 /PRNewswire/ – Unter dem Motto „Dairy for the Future – Proudly committed to a sustainable world" fand der IDF World Dairy Summit 2024 vom 15. bis 18. Oktober in Paris, Frankreich, statt. Das Gipfeltreffen brachte Wirtschaftsführer, Experten, Wissenschaftler und Vertreter von Organisationen aus der globalen Milchwirtschaft zusammen, um den Weg zu Innovation und Nachhaltigkeit zu erkunden.

Dairy Innovation Awards 2024 Ceremony Liu Chunxi, Executive President of Yili Group,addressed the forum

Auf dem Gipfeltreffen wurde Liu Chunxi, Executive President der Yili Group, eingeladen, auf dem ersten Dairy Leaders' Forum on Sustainability zu sprechen, wo er an der Unterzeichnung der The Paris Dairy Declaration on Sustainability mit Molkereifachleuten aus aller Welt teilnahm. Yili wurde auch zur Teilnahme an der IDF-Vorstandssitzung und einer Plenarsitzung zum Thema Technologie sowie zu anderen wichtigen Teilen des Gipfels eingeladen. Bei der offiziellen Verleihung der IDF Dairy Innovation Awards am 18. Oktober gewann Yili den Innovation Award in New Product Development – Human Nutrition

Das erste Dairy Leaders' Forum zur Nachhaltigkeit

In Zusammenarbeit mit der SIAL Paris veranstaltete die IDF WDS 2024 das erste Dairy Leaders' Forum on Sustainability. In seiner Ansprache stellte Liu die besten nachhaltigen Praktiken von Yili vor. Er sagte: „Angesichts ihrer engen Verbindung mit der menschlichen Gesundheit und der natürlichen Umwelt ist die Nachhaltigkeit der Milchwirtschaft nicht nur für ihre künftige Entwicklung von entscheidender Bedeutung, sondern spielt auch eine wichtige Rolle bei der Förderung der weltweiten Bemühungen um eine nachhaltige Entwicklung. Yili ist bereit, die Zusammenarbeit mit allen Beteiligten zu verstärken, unsere industrielle Stärke zu bündeln und gemeinsam eine grünere und nachhaltigere Zukunft zu schaffen."

Im Beisein von Branchenführern und Vertretern aus der ganzen Welt wurde die Erklärung offiziell unterzeichnet und damit das starke Engagement der globalen Milchwirtschaft für eine nachhaltige Entwicklung signalisiert.

IDF Dairy Innovation Awards

Die IDF Dairy Innovation Awards, die während des Gipfels im Rampenlicht der Weltöffentlichkeit stehen, gelten als eine der einflussreichsten und prestigeträchtigsten Auszeichnungen der Branche. Yili war mit vier Nominierungen weltweit führend und erhielt erneut den IDF Dairy Innovation Award.

Unter den Produkten und Projekten von Yili wurde Satine Active Lactoferrin Organic Pure Milk als Innovation in der Produktentwicklung ausgezeichnet, Yiniu Youzhi APP kam in die engere Auswahl für Innovation in nachhaltigen landwirtschaftlichen Praktiken, Sports Marketing Initiated by Cute Star Formula wurde in die engere Auswahl für Innovation in Marketing & Kommunikation aufgenommen und das Green and Low-Carbon Energy Management Project wurde in die engere Auswahl für Innovation in Climate Action aufgenommen.

Yili-Produkte glänzen auf der Weltbühne

Die Yili Group nahm als einziges asiatisches Molkereiunternehmen an dem Gipfel teil und präsentierte ihre Flüssigmilch-, Milchpulver-, Joghurt-, Käse- und Eiscremeprodukte.

Der Bereich Flüssigmilch, ein Geschäftszweig der Yili Group, hat branchenweit bahnbrechende Produkte vorgestellt, z. B. die grüne und kohlenstoffarme Satine-Reinmilch, die den natürlichen Farbton des Papierzellstoffs hat und frei von gebleichten Beschichtungen ist, wodurch der Einsatz von Druckfarbe erheblich reduziert wird.

Geleitet von der Unternehmensvision, der weltweit vertrauenswürdigste Anbieter von gesunden Lebensmitteln zu sein, wird sich Yili weiterhin auf die Erfüllung der Verbrauchernachfrage und die Beschleunigung von Innovation und Nachhaltigkeit konzentrieren, mit dem Ziel, einen weiteren Beitrag zur Entwicklung der globalen Milchwirtschaft zu leisten.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2535789/Dairy_Innovation_Awards_2024_Ceremony.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2535790/Liu_Chunxi_Executive_President_Yili_Group_addressed_forum.jpg