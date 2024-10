Yili participe au Sommet mondial du lait 2024 de la FIL et remporte le prix de l'innovation laitière

PARIS, 22 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Le Sommet mondial du lait de la Fédération internationale de laiterie (FIL) s'est déroulé à Paris, France, du 15 au 18 octobre avec pour thème « Dairy for the Future – Proudly committed to a sustainable world » (L'avenir du secteur laitier - fièrement engagé dans un avenir durable) Le sommet a rassemblé des chefs d'entreprise, des experts, des universitaires et des représentants d'organisations de l'industrie laitière mondiale afin d'explorer la voie vers l'innovation et la durabilité.

Dairy Innovation Awards 2024 Ceremony Liu Chunxi, Executive President of Yili Group,addressed the forum

Lors du sommet, Liu Chunxi, président exécutif du groupe Yili, a été invité à prendre la parole lors du premier forum des leaders du secteur laitier sur le développement durable, où il a assisté à la signature de la Déclaration de Paris sur le développement durable avec des professionnels du secteur laitier du monde entier. Yili a également été invité à participer à la réunion du conseil d'administration de la FIL et à une session plénière sur la technologie, ainsi qu'à d'autres parties importantes du sommet. Lorsque les prix de l'innovation laitière de la FIL ont été officiellement dévoilés le 18 octobre, Yili a remporté le prix de l'innovation pour le développement de nouveaux produits dans le domaine de la nutrition humaine.

Le premier forum des leaders du secteur laitier sur le développement durable

En coopération avec SIAL Paris, le Sommet mondial du lait 2024 de la FIL a organisé le premier Forum des leaders laitiers sur la durabilité. Dans son allocution, M. Liu a fait part des meilleures pratiques de Yili en matière de développement durable. Il a déclaré : « Compte tenu de ses liens étroits avec la santé humaine et l'environnement naturel, la durabilité de l'industrie laitière est non seulement cruciale pour son développement futur, mais elle joue également un rôle important dans l'avancement des efforts mondiaux en matière de développement durable. Yili est prêt à renforcer la coopération avec toutes les parties prenantes, à mettre en commun sa force industrielle et à créer ensemble un avenir plus vert et plus durable ».

En présence de dirigeants et de représentants de l'industrie du monde entier, la Déclaration a été officiellement signée, signalant l'engagement ferme de l'industrie laitière mondiale en faveur du développement durable.

Prix de l'innovation laitière de la FIL

Les prix de l'innovation laitière de la FIL, qui attirent l'attention du monde entier pendant le sommet, sont reconnus comme l'un des prix les plus influents et les plus prestigieux de l'industrie. Yili a devancé ses pairs au niveau mondial avec quatre nominations et a obtenu une fois de plus le prix de l'innovation laitière de la FIL.

Parmi les produits et projets de Yili, le lait pur biologique Satine Active Lactoferrin a remporté le prix de l'innovation en matière de développement de nouveaux produits, Yiniu Youzhi APP a été sélectionné pour l'innovation en matière de pratiques agricoles durables, le marketing sportif initié par Cute Star Formula a été sélectionné pour l'innovation en matière de marketing et de communication et le projet de gestion des énergies vertes et à faible émission de carbone a été sélectionné pour l'innovation en matière d'action pour le climat.

Les produits Yili brillent sur la scène internationale

Le groupe Yili a participé au sommet en tant qu'unique société laitière asiatique, présentant ses produits de lait liquide, de lait en poudre, de yaourt, de fromage et de crème glacée.

La division du lait liquide, un pilier commercial du groupe Yili, a présenté des produits pionniers dans l'industrie, comme le lait pur Satine, vert et à faible teneur en carbone, qui a la teinte naturelle de la pâte à papier, sans revêtement blanchi, ce qui permet de réduire considérablement l'utilisation d'encre.

Guidée par sa vision d'entreprise, qui est d'être le fournisseur d'aliments sains le plus fiable au monde, Yili continuera à se concentrer sur la satisfaction de la demande des consommateurs et sur l'accélération de l'innovation et de la durabilité, dans le but de contribuer davantage au développement de l'industrie laitière mondiale.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2535789/Dairy_Innovation_Awards_2024_Ceremony.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2535790/Liu_Chunxi_Executive_President_Yili_Group_addressed_forum.jpg