全球部長與高層管理人員齊聚巴林，參加第二屆海灣投資論壇

本次論壇將舉辦一系列的座談會、專題會議及一對一會談，主題涵蓋「投資以增強韌性」（Investing for Resilience）、「人工智能的變革力量」（AI's transformative Power）以及「未來勞動力的保障」（Future-Proofing the Workforce），巴林的高層演講嘉賓包括：

財政及國民經濟部長H.E. Shaikh Salman bin Khalifa Al Khalifa

可持續發展部長兼巴林經濟發展委員會行政總裁H.E. Noor bint Ali Alkhulaif

旅遊部長H.E. Fatima bint Jaffer Al Sairafi

工商部部長H.E. Abdulla bin Adel Fakhro

海關事務主席H.E. Shaikh Ahmed bin Hamad Al Khalifa

巴林中央銀行行長H.E. Khalid Humaidan

巴林鋁業（Alba）主席H.E. Khalid Al Rumaihi

巴林國際賽道行政總裁H.E. Sheikh Salman bin Isa Al Khalifa

這些會議將邀請全球領域內的頂尖專家參與，主要的區域及國際演講嘉賓包括：

Gerry Grimstone爵士，前英國國際貿易部及商業、能源與工業策略部投資部長，現任Gemcorp Capital主席。

阿拉伯聯合酋長國內閣成員兼經濟部長H.E. Abdullah bin Touq Al Marri

DP World集團主席兼行政總裁H.E. Sultan Ahmed Bin Sulayem

GSK董事會主席Jonathan Symonds爵士

杜拜未來基金會（Dubai Future Foundation）行政總裁H.E. Khalfan Belhoul

甲骨文（Oracle）行政總裁Safra Catz女士

Agility董事會主席Henadi Al-Saleh女士

Gulfstream總裁Mark Burns先生

飛利浦（Phillips）執行董事長兼行政總裁Edward Dolman先生

APM Terminals行政總裁Keith Svendsen先生

Yellow Door Energy行政總裁Jeremy Crane先生

海灣合作委員會（GCC）地區正迅速崛起為全球最具活力的經濟成功案例之一。根據國際貨幣基金組織（IMF）的預測，海灣經濟體將於2024年增長3.5%，總額達到約2.1兆美元，並有望於2030年達到2.8兆美元。推動此增長的關鍵在於富有雄心的經濟多元化議程，促使各國在非石油領域廣泛投資。

巴林是海灣地區經濟結構最多元化的國家之一，2023年非石油產業對其GDP的貢獻率高達84%。隨著該國優先發展金融服務、資訊通訊科技（ICT）、製造業、物流和旅遊等具高增長潛力的領域，巴林亦積極發展人力資本並推動數碼轉型政策。巴林的前瞻性政策、優越的地理位置及商業友好的環境，使其成為國際投資者擴展至整個海灣合作委員會（GCC）市場的理想樞紐。

巴林在促進區域協作與共同投資方面的角色，亦將於海灣投資論壇（Gateway Gulf）上得到強調，討論如何透過這些夥伴關係進一步推動可持續經濟增長。

SOURCE Bahrain