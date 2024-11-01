全球部長與高層管理人員齊聚巴林，參加第二屆海灣投資論壇
新聞提供者Bahrain
02 11月, 2024, 05:40 CST
巴林麥納麥2024年11月2日 /美通社/ -- 全球行業領袖將齊聚巴林，參加備受期待的第二屆海灣投資論壇（Gateway Gulf Investment Forum），該論壇定於2024年11月3日至4日在巴林灣四季酒店（Four Seasons Hotel Bahrain Bay）舉行。本次論壇由巴林經濟發展委員會（Bahrain EDB）主辦，並得到該國財務、投資及工業領域高級政府官員的支持，論壇將以「投資於快速轉型的地區」（Investing in a Rapidly Transforming Region）為主題，探討全球挑戰與趨勢。
第二屆海灣投資論壇將歡迎來自美洲、歐洲、亞洲、海灣合作委員會（GCC）等領先市場的250名部長和高級政府官員、商界高層管理人員和高階投資者的親密高層聚會。
本次論壇將舉辦一系列的座談會、專題會議及一對一會談，主題涵蓋「投資以增強韌性」（Investing for Resilience）、「人工智能的變革力量」（AI's transformative Power）以及「未來勞動力的保障」（Future-Proofing the Workforce），巴林的高層演講嘉賓包括：
- 財政及國民經濟部長H.E. Shaikh Salman bin Khalifa Al Khalifa
- 可持續發展部長兼巴林經濟發展委員會行政總裁H.E. Noor bint Ali Alkhulaif
- 旅遊部長H.E. Fatima bint Jaffer Al Sairafi
- 工商部部長H.E. Abdulla bin Adel Fakhro
- 海關事務主席H.E. Shaikh Ahmed bin Hamad Al Khalifa
- 巴林中央銀行行長H.E. Khalid Humaidan
- 巴林鋁業（Alba）主席H.E. Khalid Al Rumaihi
- 巴林國際賽道行政總裁H.E. Sheikh Salman bin Isa Al Khalifa
這些會議將邀請全球領域內的頂尖專家參與，主要的區域及國際演講嘉賓包括：
- Gerry Grimstone爵士，前英國國際貿易部及商業、能源與工業策略部投資部長，現任Gemcorp Capital主席。
- 阿拉伯聯合酋長國內閣成員兼經濟部長H.E. Abdullah bin Touq Al Marri
- DP World集團主席兼行政總裁H.E. Sultan Ahmed Bin Sulayem
- GSK董事會主席Jonathan Symonds爵士
- 杜拜未來基金會（Dubai Future Foundation）行政總裁H.E. Khalfan Belhoul
- 甲骨文（Oracle）行政總裁Safra Catz女士
- Agility董事會主席Henadi Al-Saleh女士
- Gulfstream總裁Mark Burns先生
- 飛利浦（Phillips）執行董事長兼行政總裁Edward Dolman先生
- APM Terminals行政總裁Keith Svendsen先生
- Yellow Door Energy行政總裁Jeremy Crane先生
海灣合作委員會（GCC）地區正迅速崛起為全球最具活力的經濟成功案例之一。根據國際貨幣基金組織（IMF）的預測，海灣經濟體將於2024年增長3.5%，總額達到約2.1兆美元，並有望於2030年達到2.8兆美元。推動此增長的關鍵在於富有雄心的經濟多元化議程，促使各國在非石油領域廣泛投資。
巴林是海灣地區經濟結構最多元化的國家之一，2023年非石油產業對其GDP的貢獻率高達84%。隨著該國優先發展金融服務、資訊通訊科技（ICT）、製造業、物流和旅遊等具高增長潛力的領域，巴林亦積極發展人力資本並推動數碼轉型政策。巴林的前瞻性政策、優越的地理位置及商業友好的環境，使其成為國際投資者擴展至整個海灣合作委員會（GCC）市場的理想樞紐。
巴林在促進區域協作與共同投資方面的角色，亦將於海灣投資論壇（Gateway Gulf）上得到強調，討論如何透過這些夥伴關係進一步推動可持續經濟增長。
SOURCE Bahrain
分享這篇文章